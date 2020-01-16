Забег в ширину против «Зенита» и «Спартака». В РПЛ грядут перемены

БЕЗ БОРДЕЛЬЕРО

Помнится, Прядкин изрядно перенервничал, когда в апреле 2014 года на очередной конференции РФС его фамилии не оказалось в списке членов исполкома… «Бордельеро настоящий!» – возмущенно цитировал «Калину красную» Сергей Геннадьевич, уже тогда возглавлявший РПЛ.

Ошибку в 2014-м быстро нашли и исправили: оказалось, какие-то голоса не были учтены или были учтены неправильно. Абсурда, при котором начальник главного футбольного соревнования России мог оказаться вне основного футбольного органа управления футболом, все-таки избежали…

За прошедшие с той памятной конференции шесть лет наши функционеры явно стали мудрее. И выступили единым сплоченным кулаком, когда потребовалось оказать поддержку действующему (и, очевидно, всем угодному) президенту. Особенно на фоне недавнего визита Прядкина к… следователям на допрос по делу о нашумевшем договорном матче «Чайка» – «Черноморец»…

Казалось бы, какую ответственность глава РПЛ может нести за безобразия в третьем по рангу дивизионе? Но, во-первых, Прядкин был и остается членом исполкома РФС, которому подотчетна ПФЛ. Во-вторых, в любой нечистой схеме, как правило, задействовано много участников. Порой – самых неожиданных.

Как бы то ни было, клубы премьер-лиги встали стеной за своего шефа. «Пятерку» Прядкин получил единогласно. Речь о пяти годах, которые предусматривает его очередной президентский срок.

МОСКВА И ПИТЕР – В ОППОЗИЦИИ

На этом «организованная» и «единогласная» часть вече была исчерпана – в остальном наблюдались элементы того самого шукшинского «бордельеро». Сперва томимые реформаторским зудом боссы продавили давно витающую в воздухе идею об увеличении числа матчей в сезоне. Причем задумали решить эту задачку в лоб – простым расширением РПЛ до 18 участников.

И никто особо не задумался, наберется ли сейчас в нашей стране так много клубов, готовых по финансам и организации к элитному дивизиону. Действительно, какая разница?

В итоге десять членов собрания высказались за расширение «прямо сейчас», то есть с сезона-2020/21. Наверняка среди них преобладали аутсайдеры-2019/20, мечтающие подобным образом выбить себе «бесплатное» продление прописки РПЛ еще на годик. Еще четыре клуба отдали голоса за увеличение числа участников с 2021 года. И только «Зенит» и «Спартак» выступили против обоих вариантов.

Здесь стоит напомнить, что гранды, говоря об увеличении количества матчей в сезоне, изначально имели в виду встречи с соперниками своего уровня. Ну, какой смысл тому же «Зениту» проводить лишние четыре игры с условными «Крыльями Советов» или «Ротором», когда можно добавить в чемпионате третий круг или устроить плей-офф для новых «кассовых» столкновений с «Краснодаром» или ЦСКА? Да и президент РФС Александр Дюков, как известно, весьма осторожно относится к идее расширения РПЛ, отдавая предпочтение вариантам с увеличением числа топ-матчей.

Так что далеко не факт, что принятое подавляющим большинством голосов решение о «18 клубах» исполком РФС в итоге одобрит. Забег в ширину может и сорваться.

КОГДА ДЕНЬГИ ЖГУТ ЛЯЖКУ

С еще большим рвением соратники Прядкина взялись за изменение структуры Кубка России. Вот здесь действительно началось и «железное болеро», и «краковяк вприсядку». Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что постоянно находящийся в статусе бедного родственника второй по значимости турнир и впрямь нуждается в серьезных переменах.

Как мы уже писали, ключевое изменение должно затронуть стадию 1/16 финала Кубка, с которой в борьбу вступают клубы премьер-лиги. Предлагается освободить от этого раунда шесть участников еврокубков, а еще десять команд РПЛ распределить по десяти группам, где их соперниками станут выходцы из ФНЛ и ПФЛ. Победители групп получат путевки в 1/8 финала.

При этом заранее сделана оговорка: с сезона-2021/22, когда у России останется пять представителей в еврокубках, именно такое количество команд освободят от первой стадии плей-офф. Соответственно, число групп в 1/16 финала увеличится с 10 до 11.

Предпринимается и попытка поднять престиж Кубка за счет роста премиальных. Если сейчас прибыль от длительного пребывания в турнире получают только победитель (не менее шести миллионов рублей) и финалист (не менее трех), то, по новому проекту, «своя копеечка» будет гарантирована даже представителям низших дивизионов на самых ранних стадиях.

Общая сумма премиальных должна вырасти в десять раз до 89 млн, из которых 25 отстегнут обладателю трофея. По задумке реформаторов, переход Кубка России на подобный формат возможен уже с сезона-2020/21, а многократно увеличенный призовой фонд сформируют за счет вливаний титульного спонсора-букмекера (110 млн) и других официальных партнеров.

Впрочем, реформу Кубка тоже должен утвердить исполком РФС. Так что, даже если «деньги жгут ляжку», это вовсе не означает, что удастся их «взлохматить». И организовать-таки «забег в ширину».