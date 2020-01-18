Дубль Каземиро сразил «Севилью». «Реал» на три очка оторвался от «Барсы» - Советский спорт
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18 января 2020 20:15ФутболМощенко Захар

Дубль Каземиро сразил «Севилью». «Реал» на три очка оторвался от «Барсы»

Команда Зинедина Зидана начала второй круг чемпионата ла лиги с домашней победы над «Севильей». Три очка «сливочным» принес бразильский опорник, оформивший дубль.

ЗИДАН ПОСЛЕ ДЖИДДЫ ПЕРЕТРЯХНУЛ СОСТАВ

После завоевания в Саудовской Аравии и при весьма нетривиальных обстоятельствах Суперкубка Испании команда Зинедина Зидана практически без передышки окунулась в дела внутреннего чемпионата. В стартовом поединке второго круга соперник «сливочным» достался весьма достойный: «Севилья» идет третьей в ла лиге с некритичным отставанием в пять очков от дуэта лидеров, который составляют как раз «Реал» с «Барселоной». К тому же подопечные Хулена Лопетеги не попали в квартет участников того самого Суперкубка, а значит, были избавлены от необходимости ехать пусть не за тридевять земель, но на другой континент и становиться жертвой организаторов турнира, прошедшего по новой формуле.

Против «Севильи» Зидан выставил существенно измененный состав. В центре обороны Серхио Рамоса сменил Эдер Милитао, капитанская повязка перешла к вернувшемуся на левый фланг обороны Марсело, вытеснившему из «основы» Ферляна Менди. Не было в стартовом составе и главного героя (или антигероя?) финала Суперкубка Федерико Вальверде, чье место в средней линии занял Лука Модрич. А взамен хорвата и Иско компанию Луке Йовичу в передней линии составили Лукас Васкес и Родриго.

После завоевания любого трофея у любой команды, даже самой великой, практически неизбежен небольшой спад – прежде всего, эмоциональный. А если финальная битва включала в себя дополнительные полчаса с серией пенальти, то впору вести речь и о достаточно серьезных физических затратах. И пусть после эпического поединка против «Атлетико» в Джидде прошло уже шесть дней, вряд ли можно утверждать, что «сливочным» удалось полностью восстановить силы и перезарядить батарейки, отвечающие за эмоциональный настрой.

Возможно, именно по этой причине атакам мадридцев в первой половине встречи не хватало резкости, остроты и нестандартных ходов. Красноречивой выглядели и отдельные статистические выкладки. Скажем, сравнение двух десятых номеров – Модрича и Эвера Банеги – было явно не в пользу плеймейкера «Реала»: за первые полчаса игры он сделал лишь 11 точных передач из 15, тогда как севильский аргентинец – 22 из 25. Да и командная статистика свидетельствовала, что гости ничуть не боялись соперника: соотношение ударов по итогам первого тайма было 4:5 в пользу команды Лопетеги, а в створ соперники пробили по одному разу. И угловых гости подали четыре против одного хозяйского.

ДЕ ЙОНГ ЗАБИЛ, НО VAR БЫЛ ПРОТИВ

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Кстати, именно после подачи с угла поля «Севилье» на 29-й минуте удалось отправить мяч в ворота Тибо Куртуа. Это Люк де Йонг, оставшись без опеки в середине штрафной, головой неотразимо пробил в дальний верхний угол. Однако многочисленные видеоповторы дали понять, почему мадридцы упустили голландского форварда на убойной позиции. За де Йонгом по пятам следовал Милитао – но лишь до того момента, как оказался на газоне после довольно жесткого «заслона» от Неманьи Гуделя. Арбитр, прибегнув к помощи VAR, определил это действие хавбека гостей как банальную блокировку и взятие ворот не засчитал.

До перерыва запомнился еще один неплохой момент у ворот «Реала», когда Куртуа пришлось выбивать мяч, летевший в верхний угол. А вот «сливочные» так и не смогли по-настоящему побеспокоить голкипера андалусцев Томаша Вацлика.

В начале второго тайма картина на поле особо не изменилась. Зидан не торопился делать попытки влиять на ход встречи заменами, хотя в резерве у него по-прежнему не было Гарета Бэйла, не попавшего в заявку на матч. Но матерый Зизу словно знал, что атакующие игроки из стартового состава еще не сказали в этой встрече своего последнего слова.

И наставник «сливочных» не ошибся. Это уже потом, через несколько минут на поле появились Карим Бензема и Винисиус, а пока Йовича не заменили, он сделал в одной из атак тот нестандартный ход, который поставил в тупик оборону соперника. Сербский форвард сделал изящную и своевременную передачу пяткой на ход Каземиро. У бразильского опорника было время и немного пространства, чтобы технично перебросить мяч через Вацлика в дальний угол.

«ФИНТЫ ЗИДАНА» НЕ ВЫРУЧИЛИ «СЕВИЛЬЮ»

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Гостям удалось довольно быстро сравнять счет – причем тоже силами старой гвардии, топтавшей газон «Сантьяго Бернабеу» с первых секунд встречи. Мунир Эль-Хаддади и де Йонг решили продавить зону левого центрального защитника, при этом шли напролом в паре метров друг от друга, будто связанные невидимой цепью. При этой в течение нескольких мгновений каждый из этого дуэта по паре раз успел применить «финт Зидана», словно насмехаясь над обороной «Королевского клуба».

И ведь прокатило! Мунир, правда, после очередного поворота вокруг своей оси упал и даже, похоже, коснулся мяча локтем. Но, поднимаясь, успел сделать короткий пас на де Йонга, который, убрав мяч под левую, точным обводящим ударом сравнял счет. Защитники мадридцев принялись апеллировать к арбитру, намекая на игру рукой соперника, но отменять второй гол «Севильи» в этой встрече стало бы верхом несправедливости по отношению к команде Лопетеги.

Андалусцы по игре действительно вряд ли заслуживали поражения, но на их беду у Каземиро открылись бомбардирские чакры. В очередной атаке «Реала» он оказался в нужное время в нужном месте – на линии вратарской, куда сделал хороший навес справа Лукас Васкес. Бразилец на сей раз забил головой, в очередной раз доказав свою универсальность и умение выполнять работу нападающих, когда у тех случаются не лучшие дни.

В концовке у гостей был неплохой момент, когда Хесус Навас справа сумел прорваться в штрафную, но его прострел был заблокирован. В свою очередь и «Реал» мог увеличить счет, однако Вацлик сумел справиться с ударом из убойной позиции.

Эта победа позволила «сливочным» оторваться в таблице от «Барселоны» на три очка. Но, скорее всего, лишь до вечера воскресенья, когда сине-гранатовые дома сыграют с «Гранадой».

Чемпионат Испании. 20-й тур

«Реал» (Мадрид) – «Севилья» – 2:1 (0:0)

Голы: Каземиро (Йович), 57 – 1:0. Л. де Йонг (Мунир), 64 – 1:1. Каземиро (Васкес), 69 – 2:1

«Реал»: Куртуа – Карвахаль, Милитао, Варан, Марсело (к) (Менди, 71) – Модрич, Каземиро, Кроос – Васкес, Йович (Бензема, 62), Родриго (Винисиус, 62)

«Севилья»: Вацлик – Хесус Навас (к), Кунде, Диего Карлос, Регилон – Фернандо, Гудель, Банега (Рони Лопеш, 80) – Мунир (Эль-Несири, 66), Л. де Йонг, Васкес (Торрес, 75)

Предупреждения: Модрич, 37. Карвахаль, 87. Каземиро, 88 – Банега, 54

Судья: Хуан Мартинес Мунуэра

18 января. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу». 72 512 зрителей

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