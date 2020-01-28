Оставьте Кокорина в покое. Он прав, выбрав «Зенит-2» - Советский спорт
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28 января 2020 15:30ФутболНиколаев Ярослав

Оставьте Кокорина в покое. Он прав, выбрав «Зенит-2»

Наш автор поясняет, почему Кокорин абсолютно прав в своем нежелании идти в ФК «Сочи».

Итак, сожительница Кокорина Дарья Валитова сообщила миру в своем инстаграме, что Саша, дескать, ни в какой ФК «Сочи» не едет.

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«Нас и здесь неплохо кормят» – вспоминается фраза из советского мультфильма. Но дело тут, конечно, не в конкретных условиях проживания. Думается, Сашу неплохо и в застенках Бутырки кормили. При прочих равных лучше выбрать курортную негу черноморского побережья, чем сырость невских берегов. Кокорину и его близким, впрочем, виднее. Речь не об этом. И даже не о том, в какой момент Саша хотел (если это правда, конечно), а в какой – передумал.

Это нам сейчас так кажется, будто мы можем подняться над ситуацией, взглянуть откуда-то стратегически, свысока, и цокая языками, произнести свой вердикт: в «Сочи», мол, тебе, Санек, лучше будет. Тут ты и лидер, и игровая практика, и даже в сборную вернуться можешь. Как Артем Дзюба в свое время – из «Арсенала» зашел в лидеры сборной, а вовсе не из «Зенита». Вон, и Саламыч положительно отозвался о переходе в «Сочи». Чего ж ты кочевряжишься?

Но откуда тем, кто так говорит, все это наперед известно? Про игровую практику, про сборную? Знаем, при каких обстоятельствах Кокорин отъезжал надолго из клуба. Знаем, откуда вернулся в клуб. Вы что, хорошо знаете его состояние? Моральное, физическое. Вы знаете, что у него внутри? Он сейчас точно этого никому не расскажет. И не факт, что готов даже самому себе это сформулировать. Но если сердце его просит не ехать – значит, не надо ехать. Это же совершенно очевидно.

Он же не враг себе. А если вы хотите обвинить его в ленности, в нежелании играть – он сам хозяин своей жизни. Как сочтет нужным распорядиться, так пускай и распоряжается.

Почему мы оправдываем, например, Сергея Семака, который жестко выговаривает руководству клуба все, что он думает по той или иной ситуации с игроками, их трансферами и т.п.? Кругом ведь звучат восторги: ах, какой же откровенный и смелый парень, этот Богданович! Так и надо, мол, рубить правду-матку, так и надо очерчивать свою территорию, в который ты номер один, а дальше – если не нравится, то увольняйте…

И при этом мы хотим отказать в таком же праве футболисту? Почему? Кокорин – взрослый мальчик (глядя на поступки, конечно, не очень взрослый, но такая инфантильность – плоть от плоти русского футбола). Он уже сам решит, что ему нужно.

Он смотрел на зарешеченное окно и мечтал вернуться в Питер. Он выходил на свободу – ему говорили, как его ждали и сейчас помогут сделать все, чтобы он оказался в клубе как можно скорее. Его старались заявить вопреки регламентным требованиям – и он чувствовал поддержку не только конкретных людей из руководства, а в целом города, в целом болельщиков. И он хочет остаться там. Хотя бы на время. Смотреть на шпиль Петропавловки, гулять вдоль набережной у Биржи, вдыхать воздух Невского.

Оставьте его уже в покое.

«Зенит» сослал Кокорина в дубль. Туда ему и дорога!

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