«Зенит» сослал Кокорина в дубль. Туда ему и дорога!

И снова Кокорин – жертва, а кругом – одни враги. Снова сквозь инстаграм сочатся слезы его гражданской супруги Дарьи Валитовой, которой, видимо, пришелся по душе образ «декабристки», так упорно формировавшийся российским ТВ в 2018-2019 годах, когда ее суженый вместе с Павлом Мамаевым «тянул лямку» в местах не столь отдаленных.

Мамаева, к слову, пребывание в колонии, судя по всему, привело в чувство. Звездные замашки ушли в прошлое. И вот мы видим перед собой труженика футбольных полей, который пошел в «Ростов» не за деньгами и славой, а за надеждой реанимировать карьеру. Павел, как взрослый человек, наверняка понимает: после такого перерыва выступлениях (да еще по такой пикантной причине) даже Диего Марадоне пришлось бы доказывать все, по сути, с нуля. А ведь он и близко не Марадона…

Зато у Кокорина продолжает «сносить крышу». Забил человек ножницами в падении через себя на тренировке, оформил хет-трик в ворота клуба третьего катарского дивизиона – и все, почувствовал себя «русским Марадоной», начал опять качать права. Какая еще аренда в «Сочи»? Вы что, шутите? Как так можно с лидером чемпионов России, кандидатом в сборную и «грозой чиновников Минпромторга»?! Хорошо еще, что во время беседы Кокорина с Александром Медведевым или – того хуже – Борисом Ротенбергом рядом не оказалось пластикового стула…

Шутки шутками, а ведь из-за такого необъяснимого для 28-летнего мужчины инфантилизма мы рискуем окончательно потерять по-настоящему одаренного футболиста, который своими руками отказывается от шансов, которые дарит ему судьба. Ну, что, скажите на милость, унизительного в том, чтобы провести весеннюю часть чемпионата в Сочи? Если Кокорин считает себя игроком стартового состава «Зенита», то в команде Владимира Федотова мог бы стать королем. Назабивал бы голов, нараздавал бы передач, спас бы дебютантов лиги от вылета – и потом триумфально вернулся бы в расположение питерского клуба.

Из «Сочи» сложно пробиться на Евро-2020? Да чепуха! Артем Дзюба именно после ссылки в «Арсенал» стал лидером сборной и героем ЧМ-2018. Более того, не отправься он тогда в аренду в Тулу, не получил бы потом приглашение Станислава Черчесова, и, возможно, не было бы его – Дзюбы – сейчас в «Зените».

Так что же смущает Кокорина? Какая муха его укусила? Да, получается, та же самая, что кусала его в октябре 2018-го у гостиницы «Пекин» и потом в кафе на Никитской. Годы идут, человек не меняется. И теперь Саша готов отправиться в новую ссылку – в «Зенит-2», откуда вернуться в «Зенит-1» сложно, а попасть в сборную – просто нереально.

И ради чего? Чтобы потом рассказывать внукам, как тебя обижали, а ты не прогибался? Детский сад. По-другому назвать нельзя.