«МЮ» упускает Бруну Фернандеша. «Барселона» оставит англичан с пустыми руками

«Манчестер Юнайтед» на протяжении всего января торгуется со «Спортингом» за Бруну Фернандеша. Еще несколько дней назад казалось, что этот трансфер – лишь вопрос времени, но англичане слишком затянули переговоры, и теперь изнывающий от кадрового голода Уле-Гуннар Сульшер вообще может остаться без усиления перед решающим отрезком сезона. Фернандеш с 99-процентной вероятностью покинет Лиссабон, вот только переехать он может не на «Олд Траффорд», а на «Месталью» транзитом через «Камп Ноу». За четыре дня до закрытия трансферного окна (оно закроется в ночь с 31 января на 1 февраля) в борьбу за португальского полузащитника включилась «Барселона».

Говорят, что с самим футболистом (он хочет получать 120 тыс. фунтов в неделю) англичане уже договорились, а причиной затяжки с оформлением перехода стала трансферная сумма. Лиссабонцы хотят за своего лидера 65 млн фунтов, тогда как руководство «Юнайтед» предлагает на 10 млн меньше. Сумма для «МЮ» смешная, но расставаться с ней в клубе почему-то не спешат. Создается впечатление, что после провальных трансферов Анхеля Ди Марии, Генриха Мхитаряна, Алексиса Санчеса и других Эд Вудворт просто не доверяет своему селекционному отделу и не горит в очередной раз рисковать крупной суммой.

Последнее предложением манкунианцев наконец достигло необходимой суммы, однако необходимые 10 млн они предлагают «Спортингу» в качестве бонуса за квалификацию в Лиге чемпионов. Вот только «львы» сомневаются в том, что Сульшеру удастся отыграть у «Челси» шестиочковое отставание, и требуют всю сумму сразу. И их можно понять.

Если усилиться не удастся (а ранее «Юнайтед» не смогли уговорить Эдинсона Кавани и Эрлинга Холанда), манкунианцам и вправду будет очень трудно пробиться в топ-4. На позицию Фернандеша у них есть еще два кандидата – Джеймс Мэддисон из «Лестера» и Джек Грилиш из «Астон Виллы», – но до лета клубы категорически отказываются отпускать своих полузащитников, тогда как свежая кровь Сульшеру необходима уже сейчас.

В итоге «Юнайтед» оказался в затруднительном положении, поскольку счет пошел на дни, если не часы, поскольку совсем некстати для них нарисовалась «Барселона». Каталонцы никак не могут уговорить «Валенсию» продать Родриго, призванного после срыва сделки по Пьеру-Эмерику Обамеянгу заменить травмированного Луиса Суареса, и нашли изящное решение проблемы – они выкупят Фернандеша и сразу передадут до конца сезона «Валенсии», а та, в свою очередь, отпустит 28-летнего бразильца с испанским паспортом.

Такой трехходовкой довольны будут все, кроме англичан, – «Барселона» получит сильного игрока, «Спортинг» заработает кучу денег, а «Валенсия» – и то, и другое сразу. А летом каталонцы вернут Фернандеша из аренды и еще укрепят среднюю линию. Такое развитие событий видится наиболее вероятным. В солнечной Испании Фернандешу будет проще адаптироваться к местному футболу, к тому же в «Барсе» у него будет куда больше возможностей выигрывать трофеи, чем в Манчестере.

Сообщается, что во вторник Родриго уже не тренировался с «Валенсией», поскольку проходит медобследование в Барселоне. Также отметим, что в сделку может быть включен защитник сине-гранатовых Нелсон Семеду, которого тоже очень хотят видеть на «Месталье».