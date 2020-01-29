Елена Болотова: У Смолова действительно просили откат за съемки с Месси - Советский спорт
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29 января 2020 21:12ФутболГригорьевская Юлия

Елена Болотова: У Смолова действительно просили откат за съемки с Месси

PR-агент Федора Смолова подтвердила появившиеся в СМИ сообщения о том, что у нападающего «Локомотива» требовали 8 миллионов рублей за участие в рекламном ролике с Лионелем Месси.

- Что за история приключилась с рекламным контрактом Смолова и компании Lays? У Федора действительно просили откат?
- Да, эта информация соответствует действительности на сто процентов. Мы не работаем по каким-то «серым» схемам, поэтому моя задача - привлечь внимание PepsiCo к тому, что происходит внутри компании. Pepsi и Lay’s – не только наши партнеры, это партнеры Лиги чемпионов, очень крутые бренды, с которыми сотрудничают лучшие футболисты мира. И если за возможность стать лицом компании просят откат, это уже беспредел. Подобные вещи надо зарубать на корню!

- Вы впервые столкнулись с такой ситуацией?
- Да, конечно. За десять лет моей работы такого не было ни разу.

- Неужели просили именно 8 миллионов рублей?
- Да. Именно столько.

- Федор сам принял решение отказаться или советовался с кем-то?
- Да мы вообще никогда не участвуем в таких схемах! Нечего было и обсуждать, это наша принципиальная позиция. У нас всегда все договоры прозрачные. Мы платим налоги, контракты проверяют юристы… Не все покупается и продается за деньги.

- Теперь никакого контракта с Lay’s у Смолова не будет?
- Видимо, нет.

- А то, что Федор должен был сниматься с Месси, - правда?
- Да.

- Вас удивило бы, если бы какой-нибудь другой российский игрок заплатил откат?
- Не могу принимать решения за других. Я несу ответственность только за свои слова и действия, и могу еще раз повторить: мы в таких коррупционных схемах не участвуем.

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