Елена Болотова: У Смолова действительно просили откат за съемки с Месси

- Что за история приключилась с рекламным контрактом Смолова и компании Lay’s? У Федора действительно просили откат?

- Да, эта информация соответствует действительности на сто процентов. Мы не работаем по каким-то «серым» схемам, поэтому моя задача - привлечь внимание PepsiCo к тому, что происходит внутри компании. Pepsi и Lay’s – не только наши партнеры, это партнеры Лиги чемпионов, очень крутые бренды, с которыми сотрудничают лучшие футболисты мира. И если за возможность стать лицом компании просят откат, это уже беспредел. Подобные вещи надо зарубать на корню!

- Вы впервые столкнулись с такой ситуацией?

- Да, конечно. За десять лет моей работы такого не было ни разу.

- Неужели просили именно 8 миллионов рублей?

- Да. Именно столько.

- Федор сам принял решение отказаться или советовался с кем-то?

- Да мы вообще никогда не участвуем в таких схемах! Нечего было и обсуждать, это наша принципиальная позиция. У нас всегда все договоры прозрачные. Мы платим налоги, контракты проверяют юристы… Не все покупается и продается за деньги.

- Теперь никакого контракта с Lay’s у Смолова не будет?

- Видимо, нет.

- А то, что Федор должен был сниматься с Месси, - правда?

- Да.

- Вас удивило бы, если бы какой-нибудь другой российский игрок заплатил откат?

- Не могу принимать решения за других. Я несу ответственность только за свои слова и действия, и могу еще раз повторить: мы в таких коррупционных схемах не участвуем.