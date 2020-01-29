Бирмингем ответил Клоппу. «Астон Вилла» девятый раз вышла в финал Кубка английской лиги

Напомним, что в четвертьфинале бирмингемцы разгромили со счетом 5:0 «Ливерпуль», выставивший тогда на игру резервистов из-за параллельного участия в клубном чемпионате мира. А вот в 1/2 финала «Астон Вилле» противостоял уже основной состав «Лестера», который занимает сейчас в АПЛ третье место.

На этой стадии турнира соперники проводят по два матча – и оба могли завершиться вничью 1:1. Однако на третьей компенсированной минуте ответной встречи египетский полузащитник «Виллы» Махмуд Хассан все же преобразовал решительный штурм хозяев в победный мяч в ворота лестерцев.

Что тут началось… Бирмингемские болельщики, прорвав полицейские кордоны, высыпали на поле, чтобы разделить радость от выхода в финал с игроками своей команды. Именно за такие сказочные моменты мы и любим кубковые соревнования. Особенно в Англии, с ее богатейшими футбольными традициями.

А ведь на этой неделе главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поставил под сомнение целесообразность проведения таких турниров. Немец обещал выставить дубль на переигровку 1/16 финала Кубка Англии после того, как «красные» упустили перевес в два мяча в гостях у клуба третьего дивизиона «Шрусбери» (2:2).

Заявления Клоппа (который готов принести в жертву уже второе кубковое соревнование нынешнего сезона) взбесили многих британцев. Что ж, красивый спектакль на «Вилла Парке» стал достойным ответом прагматичному немцу. И заткнул рты тем, кто поддержал Юргена в его наезде на вечные футбольные ценности.

Кстати, финал Кубка английской лиги состоится на «Уэмбли» 1 марта. Соперник «Астон Виллы» определится сегодня поздно вечером в ответном дерби «Ман Сити» и «МЮ», исход которого после гостевой победы команды Пепа Гвардиолы (3:1) особых сомнений не вызывал.

Хотя… Кубок всегда оставляет надежду на чудо.

СТАТИСТИКА

Кубок английской лиги. 1/2 финала. Ответный матч

АСТОН ВИЛЛА – ЛЕСТЕР – 2:1 (1:0)

Голы: ТАРГЕТТ, 12 – 1:0. ИХЕАНАЧО, 72 – 1:1. ХАССАН, 90+3 – 2:1.

Первый матч – 1:1