Валерий Рейнгольд: Двоякое впечатление от «Спартака»

И сейчас. Разный уровень команд, в которых он играл и забивал. Если ему 22 года, футбольная дорога у него далекая, и он может стать настоящей грозой. Пока авансов выдавать не хочу.
– «Спартаку» требовалось усиление на этой позиции?
– Мы с тобой как-то об этом говорили. Да. Это игрок типа Артема Дзюбы. Но у Соболева диапазон действий больше. Он не столб, а действует по всему периметру штрафной. Он умеет открываться, играть без мяча.
– Как относитесь к самому турниру?
– Народу никого, трибуны пустые. Хотелось бы, чтобы были болельщики. Печально видеть пустой стадион. И Валерий Карпин говорит, что результат ему не нужен. Интересный педагог. Зачем тогда команду на турнир привез? Нельзя говорить такие вещи вслух.
– Но разве результат на сборах нужен?
– Конечно, нет. Но нельзя этого говорить команде. Я ни от одного тренера никогда такого не слышал. Ни один тренер не говорил: «Игра по барабану».
– Что означает уход из «Локомотива» Федора Смолова?
– Он играл без настроения. Это все видели. Много игр провел в запасе, хотя в «Краснодаре» был ведущим игроком. Он сдал. Посмотрим, может ему поможет смена коллектива. Самое главное, что сам футболист доволен этим переходом.