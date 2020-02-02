Валерий Рейнгольд: Двоякое впечатление от «Спартака»

– Двоякое впечатление от выступления «Спартака». Преимущество было только во втором тайме. Резиуан Мирзов и Зелимхан Бакаев оживили игру. Помог и вратарь «Ростова» Егор Седов, а до этого игра была очень шаткая. Более-менее равная. С небольшим преимуществом «Спартака». Отметить вроде бы и некого. Но раз Мирзов забил два мяча, отмечу его. Он был тем Мирзовым, которого я хотел видеть. Угрожал воротам и прилично смотрелся на позиции центрального нападающего.

– Мирзову стоит больше доверять или данный матч – не показатель?

– Доменико Тедеско спросили про это после матча. Он далеко не стал вдаваться, а сказал, что Мирзов выглядел убедительно. Можно самим додумывать, что он подразумевал. У «Спартака» на эту позицию пришел Александр Соболев. Есть Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон. Хорошая конкуренция – мечта тренера.

– Осенью вы были не в восторге от Соболева…

– И сейчас. Разный уровень команд, в которых он играл и забивал. Если ему 22 года, футбольная дорога у него далекая, и он может стать настоящей грозой. Пока авансов выдавать не хочу.

– «Спартаку» требовалось усиление на этой позиции?

– Мы с тобой как-то об этом говорили. Да. Это игрок типа Артема Дзюбы. Но у Соболева диапазон действий больше. Он не столб, а действует по всему периметру штрафной. Он умеет открываться, играть без мяча.

– Как относитесь к самому турниру?

– Народу никого, трибуны пустые. Хотелось бы, чтобы были болельщики. Печально видеть пустой стадион. И Валерий Карпин говорит, что результат ему не нужен. Интересный педагог. Зачем тогда команду на турнир привез? Нельзя говорить такие вещи вслух.

– Но разве результат на сборах нужен?

– Конечно, нет. Но нельзя этого говорить команде. Я ни от одного тренера никогда такого не слышал. Ни один тренер не говорил: «Игра по барабану».

– Что означает уход из «Локомотива» Федора Смолова?

– Он играл без настроения. Это все видели. Много игр провел в запасе, хотя в «Краснодаре» был ведущим игроком. Он сдал. Посмотрим, может ему поможет смена коллектива. Самое главное, что сам футболист доволен этим переходом.