Тошич в «Спартаке», Лоськов в гневе, а Хапов доволен Гилерме

- Тренер, когда будем играть в теннис-бол? – Гилерме спрятался в тенечке и, попивая тонизирующий напиток, испепелял взглядом Заура Хапова.

- Чего-чего? Какой еще теннис?

- Ворк хард, коуч! Ворк хард! – Гилерме не унимался. – Релакса хочется, тренер…

- Будет тебе релакс, потерпи.- изрек дядя Заур и отправился собирать с поля фишки.

Сразу после тренировки тренер «Локомотива» ответил на несколько вопросов корреспондента «Советского спорта».

Довольны работой ребят на этом сборе?





- Пока все хорошо. Правда у Гилерме проблемы были со здоровьем, температура поднялась, и был момент, когда он неважно себя чувствовал. Сейчас восстановился и выполняет упражнения по полной программе. А те, кто получает недостаточно игрового времени, нагружается более интенсивно. Задача стандартная: как можно лучше подготовить вратарей к официальным матчам.

- Уже известно, кто сыграет в ближайшем матче против «Спартака»?

- Гилерме.

- С кем-то поделит время пополам?

- Нет, думаю полный матч проведет. До старта сезона остается не так много времени.

- Впереди у команды еще один сбор. Там и определитесь с первым номером?

- Именно так. Там у нас запланированы две контрольные встречи и после них примем окончательное решение. Не может не радовать, что пока все здоровы. Это главное.

…этими словами завершалась утренняя тренировка московского «Локомотива» в третий день проведения Кубка Пари Матч Премьер в Дохе. И если не знать, что Гилерме вообще-то вратарь сборной России, Антон Коченков крепкий голкипер, а Никита Медведев еще вполне может себя проявить, то сразу и не скажешь, а кто собственно на данный момент является первым номером в команде? Упражнения у Хапова на координацию и реакцию со стороны смотрелись очень круто, но все трое пахали на полную катушку.

- Весело тут у вас…

- А то! – Антон Коченков бросил ироничный взгляд в сторону полевых игроков. – Это вон эти стоят, ничего не делают…

Между тем на соседнем поле вовсю работал обидчик «Локомотива» в первом матче турнира – сербский «Партизан». И первое, что бросилось в глаза – отсутствие Зорана Тошича. Более того! Серб был замечен в тренажерном зале, что отделяет две поляны в тесной компании… спартаковцев, которые в это же самое время активно работали с железом. Зоран Тошич перешел в «Спартак»?

Всего лишь на время. Серб достаточно статусен и крут, чтобы самостоятельно регулировать свою готовность к матчам, и вот сегодня он решил так, что было бы неплохо передохнуть. Причем не только от тренировки, но и от интервью. Его право.

Совершаем снова марш-бросок на поле, где работает «Локомотив» и понимаем, что тут все гораздо интереснее, нежели у сербов. Нападающие и защитники поделили поле пополам, а вратари работали в углу. Юрий Павлович Семин внимательно и почти безмолвно наблюдал за процессом, а в роли настоящего полководца выступал Дмитрий Лоськов.

- Зачем ты ему даешь, он же еще не добежал туда? Почему я должен орать постоянно? Слушай меня иногда!

Маэстро в гневе был неотразим. Как и в упражнении, где игроки разделились на три микро-команды. И пусть кто-то думает, что у Лоськова живот. А может быть это не живот, а броня? И потом, в футбол ведь не животом играют, а ногами, и в этом вопросе у помощника Семина полный порядок.

Отработка игры в касание с завершающим ударом по воротам. Лютая сеча – Эдер против Максима Мухина. Чистая победа чемпиона Европы со счетом 2:0. Предсказуемо.

Не успел я восхититься качеством газона в Дохе, как тут же слышу.

- Газон плохой. Почему не полили? – Лоськов снова недоволен.

- Ровный же, постриженный… - робко возразил кто-то.

- Сухой! Какая разница постриженный или нет? Если не полили, то мяч все равно будет скакать!

Больше на эту тему никто с Лоськовым спорить не рискнул. Ему точно виднее.

«Локомотив» проведет свой второй матч на Кубке Пари Матч Премьер 5 февраля против московского «Спартака». Начало 18:00 мск.