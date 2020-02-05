Соболев не решит всех проблем Тедеско. «Спартак» сыграет с «Локо» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 февраля 2020 10:03ФутболФедоровский Александр

Соболев не решит всех проблем Тедеско. «Спартак» сыграет с «Локо»

Любая встреча «Спартака» и «Локо» – событие. Не станет исключением и их дерби в рамках Кубка «Париматч» Премьер. Объясняем, что на этот раз скрывается за громкой вывеской.

МАРИУ – АЛЬТЕРНАТИВА МИРАНЧУКУ

Каким предстанет в среду «Локо» – вопрос не праздный. Если с экстренным отъездом Федора Смолова в «Сельту» все быстро свыклись, то травма, полученная Антоном Миранчуком в субботней игре с «Партизаном», до сих пор не дает покоя.

К счастью, обошлось без перелома стопы. Но, скорее всего, Юрий Семин остался без младшего Миранчука вплоть до официального рестарта сезона. Значит, полузащита и атака команды претерпят серьезные изменения.

image-3630-1580738578

Это с двумя братьями на поле средняя линия «Локо» выглядит гибко. Часто у соперника от Миранчуков начинает рябить в глазах поди разбери, кто из близнецов какую роль выполняет. Когда оба в ударе, остановить их одновременно совсем непросто. Но теперь-то остался один Алексей…

Скорее всего, во среду вместо Антона с первых минут выйдет Жоау Мариу. И это, по номиналу, единственная равноценная замена.

НАДЕЖДА НА ЭДЕРА

Португалец не страдает избытком универсализма, зато обороняется гораздо лучше россиянина. Что для Семина важный козырь. Вот только кто теперь будет созидать, «крутить карусель» в атаке? Брат Алексей и..?

«Ну и?» отреагировал бы Валерий Карпин, который, кстати, в понедельник заключил в Катаре новый контракт с «Ростовом».

«У нас есть Эдер», ответил бы Семин.

orig

Впрочем, а что ему еще отвечать? Наблюдения за тренировкой «Локо» лишний раз убедили в безальтернативности Эдера. Против «Спартака» он сыграет точно. Другой вопрос что у автора золотого гола Евро-2014 получится…

И вот приходится воскрешать в памяти Смолова. Тому в специфический футбол позднего Семина вписаться не удалось. У Джефферсона Фарфана в чемпионском сезоне получилось, но перуанец пока не в строю. Так что вся надежда действительно на Эдера, который вроде бы на голову хуже Смолова по мастерству, зато гораздо эффективнее в реализации своего потенциала.

«РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЕ»

С нападением «Спартака» все не менее интересно. Скорее всего, во среду состоится дебют в рядах красно-белых арендованного у «Крыльев Советов» Александра Соболева. В принципе он мог сыграть еще в субботу против «Ростова», но тогда Доменико Тедеско рисковать не стал. Сейчас же время пришло. Тем более, команда понесла кадровую потерю стопу повредил Андре Шюррле, нередко исполнявший по осени роль центрфорварда…

1920_1080_max

Еще летом, когда «Спартак» тренировал не Тедеско, а Олег Кононов, настоящей катастрофой для красно-белых стала продажа Зе Луиша. Универсальный «столб» из Кабо-Верде, выносливый, не жадный, с фантастическим прыжком, умеющий в самых ужасных (а таких было много) матчах выуживать победные голы долгое время ему не находилось альтернативы. Ни Джордан Ларссон, ни Эсекиэль Понсе выполнять аналогичные функции не могли. И вот пришел Соболев. В какой-то мере это «реинкарнация Зе».

СПАРТАКОВСКАЯ «ФИШКА»

Появление экс-самарца должно помочь Тедеско. Но гарантий сейчас никто не даст. Новый вызов в карьере, повышенное внимание аудитории – со всем этим Соболеву придется разбираться в той же мере, что и с висящими на плечах в чужой штрафной соперниках. Сдюжит ли? «Локо» не самая плохая проверка для начала.

1280_864_max (1)

Хотя, игроком-каркасом автор 10 голов в РПЛ-2019/20 вряд ли станет. Проблем в «Спартаке», как и прежде, огромный воз. Гус Тил все так же неповоротлив, решение перевести Романа Зобнина на фланг неочевидно, так что Тедеско продолжает свой поиск. А времени до официальной проверки все меньше.

Вот и в концовке субботнего матча с «Ростовом» спартаковцы напомнили болельщикам о том, что караул в центре обороны продолжает оставаться их «фирменной фишкой». Команда Карпина за это в полной мере не наказала. Посмотрим, как этими проколами воспользуется коллектив Семина.

В чем России нет равных? Мы можем проиграть минуту на любой дистанции Очередная провальная гонка нашей сборной на Кубке мира. В одиночной смешанной эстафете Эдуард Латыпов и Кристина Резцова финишировали 13-ми. 25.01.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Анатолий Хованцев: С составом на чемпионат мира определимся после сбора в Арбере Владимир Драчев: Все ждут результата уже сейчас, но это не главное Дарья Домрачева: Риска заразиться коронавирусом от китайских биатлонистов нет
Султан Ибрагимов: Бетербиев не остановится, а Хабиб не проиграет Бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Султан Ибрагимов – обо всех главных событиях 2019 года. 24.01.2020 08:00 Бокс Усачев Владислав
VAR бродит по Европе Пока мы ждем, когда система видеповторов будет повсеместно введена в РПЛ, в ведущих европейских чемпионатах она уже активно используется даже в низших дивизионах. И нередко приводит к курьезам. 04.02.2020 18:38 Футбол Безъязычный Алексей
Сергей Тарасов: После Анси все пошло наперекосяк Олимпийский чемпион называет причины неудач российских биатлонистов на последних этапах Кубка мира. 26.01.2020 23:00 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Логинов и Елисеев выступят в смешанной эстафете на чемпионате мира Анатолий Хованцев: С составом на чемпионат мира определимся после сбора в Арбере Владимир Драчев: Все ждут результата уже сейчас, но это не главное
Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open Новак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты. 02.02.2020 18:43 Теннис Мысин Николай
Рейтинг российских бойцов ММА. Шлеменко выше Исмаилова, Минаков ниже Емельяненко «Советский спорт» представляет рейтинг российских бойцов ММА на основе информации портала Fightmatrix. 31.01.2020 16:00 ММА Ващенко Сергей
«Фигурное катание – цепь унижений». Как насиловали фигуристок Спортсменки прервали молчание после призыва десятикратной чемпионки Франции Сары Абитболь, которую тренер насиловал около двух лет. 03.02.2020 14:30 Фигурное катание Иванова Дарья
Евро в Питере: фан-зону организуют на Дворцовой, а часть билетов будут электронными Комиссия УЕФА высоко оценила готовность Петербурга к Евро. 04.02.2020 21:57 Футбол Татьянин Михаил
Ни Медведева, ни Рублева. Даниил и Андрей оступились в четвертом круге в Мельбурне Мы ждали на Australian Open российский четвертьфинал, в котором могли встретиться Андрей Рублев и Даниил Медведев. В итоге же не дождались на этой стадии никого. Рублев уступил Александру Звереву. Медведев – Станисласу Вавринке. 27.01.2020 18:45 Теннис Мысин Николай
Мухумат Вахаев: Все детство – это взрывы и стрельба Бывший чемпион ACB в тяжелом весе Мухумат Вахаев рассказал о предстоящем поединке за титул чемпиона ACA c Евгением Гончаровым, а также рассказал о голодном детстве во времена войны в Чечне и о любви к рыбалке. 29.01.2020 11:00 ММА Усачев Владислав, Галимзянов Данил
Новости
11:02 Футбол Оливер Абильдгор: Главное для меня в «Рубине» - вернуть победы и успехи клубу
10:46 Футбол Стефано Сенси: «Интер» делает все возможное, чтобы не отстать от «Ювентуса»
10:28 Хоккей Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
10:18 Хоккей Бобровский - после матча против «Коламбуса»: «Флорида» набрала одно очко, и это хорошая новость
09:59 Хоккей Андрей Василевский: Рекорд – это хорошо, но подняться в таблице – еще лучше
09:58 Хоккей Главный тренер «Вашингтона»: Овечкин - по-настоящему особенный игрок
09:52 Хоккей Василевский повторил рекорд Хабибулина
09:51 Футбол Абидаль - о Месси: У «Барселоны» есть лучший футболист мира, нам нельзя его потерять
09:39 Хоккей Торнтон набрал 1500 очков за карьеру в НХЛ
09:36 Футбол Андрей Тихонов: Я хотел, чтобы Каррера работал дальше
09:27 Хоккей Овечкин в 11-й раз за карьеру забил 40 голов за сезон
09:18 Футбол Погба сообщил одноклубникам о желании покинуть «Манчестер Юнайтед»
08:55 Хоккей Главный тренер «Лос-Анджелеса»: Дайте Овечкину еще пару лет, и на его счету будет 800 голов
08:41 Баскетбол Димитрис Итудис: Поздравляю «Эфес», он совершенно заслуженно обыграл ЦСКА
08:10 Хоккей Александр Овечкин: Стараюсь не фокусировать внимание на количестве голов и просто делаю свою работу
07:50 Хоккей «Сент-Луис» обыграл «Каролину», у Свечникова и Барбашева по одному очку (видео)
07:34 Хоккей «Оттава» по буллитам уступила «Анахайму», Анисимов забросил шайбу (видео)
07:20 Хоккей «Монреаль» одержал волевую победу над «Нью-Джерси», Ковальчук реализовал победный буллит (видео)
07:00 Хоккей Гол Гурьянова и передача Радулова не спасли «Даллас» от поражения в матче против «Айлендерс» (видео)
06:44 Хоккей «Тампа» переиграла «Вегас», Кучеров отдал две результативные передачи (видео)
Россиян успешно эвакуировали из Китая
Удмуртия вновь берет кредиты на 5 млрд рублей
Белгородцы делятся фотографиями снежного города
В Нижегородской области увеличилось число происшествий на производствах
Автобусные перевозчики в Ростове недополучают миллиарды рублей
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
Глава USADA потребовал отстранить РФ от Олимпиады в Токио
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика