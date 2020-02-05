Соболев не решит всех проблем Тедеско. «Спартак» сыграет с «Локо»

МАРИУ – АЛЬТЕРНАТИВА МИРАНЧУКУ

Каким предстанет в среду «Локо» – вопрос не праздный. Если с экстренным отъездом Федора Смолова в «Сельту» все быстро свыклись, то травма, полученная Антоном Миранчуком в субботней игре с «Партизаном», до сих пор не дает покоя.

К счастью, обошлось без перелома стопы. Но, скорее всего, Юрий Семин остался без младшего Миранчука вплоть до официального рестарта сезона. Значит, полузащита и атака команды претерпят серьезные изменения.

Это с двумя братьями на поле средняя линия «Локо» выглядит гибко. Часто у соперника от Миранчуков начинает рябить в глазах – поди разбери, кто из близнецов какую роль выполняет. Когда оба в ударе, остановить их одновременно совсем непросто. Но теперь-то остался один Алексей…

Скорее всего, во среду вместо Антона с первых минут выйдет Жоау Мариу. И это, по номиналу, единственная равноценная замена.

НАДЕЖДА НА ЭДЕРА

Португалец не страдает избытком универсализма, зато обороняется гораздо лучше россиянина. Что для Семина – важный козырь. Вот только кто теперь будет созидать, «крутить карусель» в атаке? Брат Алексей и..?

«Ну и?» – отреагировал бы Валерий Карпин, который, кстати, в понедельник заключил в Катаре новый контракт с «Ростовом».

«У нас есть Эдер», – ответил бы Семин.

Впрочем, а что ему еще отвечать? Наблюдения за тренировкой «Локо» лишний раз убедили в безальтернативности Эдера. Против «Спартака» он сыграет точно. Другой вопрос – что у автора золотого гола Евро-2014 получится…

И вот приходится воскрешать в памяти Смолова. Тому в специфический футбол позднего Семина вписаться не удалось. У Джефферсона Фарфана в чемпионском сезоне получилось, но перуанец пока не в строю. Так что вся надежда действительно на Эдера, который вроде бы на голову хуже Смолова по мастерству, зато гораздо эффективнее в реализации своего потенциала.

«РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЕ»

С нападением «Спартака» все не менее интересно. Скорее всего, во среду состоится дебют в рядах красно-белых арендованного у «Крыльев Советов» Александра Соболева. В принципе он мог сыграть еще в субботу против «Ростова», но тогда Доменико Тедеско рисковать не стал. Сейчас же время пришло. Тем более, команда понесла кадровую потерю – стопу повредил Андре Шюррле, нередко исполнявший по осени роль центрфорварда…

Еще летом, когда «Спартак» тренировал не Тедеско, а Олег Кононов, настоящей катастрофой для красно-белых стала продажа Зе Луиша. Универсальный «столб» из Кабо-Верде, выносливый, не жадный, с фантастическим прыжком, умеющий в самых ужасных (а таких было много) матчах выуживать победные голы – долгое время ему не находилось альтернативы. Ни Джордан Ларссон, ни Эсекиэль Понсе выполнять аналогичные функции не могли. И вот пришел Соболев. В какой-то мере это «реинкарнация Зе».

СПАРТАКОВСКАЯ «ФИШКА»

Появление экс-самарца должно помочь Тедеско. Но гарантий сейчас никто не даст. Новый вызов в карьере, повышенное внимание аудитории – со всем этим Соболеву придется разбираться в той же мере, что и с висящими на плечах в чужой штрафной соперниках. Сдюжит ли? «Локо» – не самая плохая проверка для начала.

Хотя, игроком-каркасом автор 10 голов в РПЛ-2019/20 вряд ли станет. Проблем в «Спартаке», как и прежде, огромный воз. Гус Тил все так же неповоротлив, решение перевести Романа Зобнина на фланг неочевидно, так что Тедеско продолжает свой поиск. А времени до официальной проверки все меньше.

Вот и в концовке субботнего матча с «Ростовом» спартаковцы напомнили болельщикам о том, что караул в центре обороны продолжает оставаться их «фирменной фишкой». Команда Карпина за это в полной мере не наказала. Посмотрим, как этими проколами воспользуется коллектив Семина.