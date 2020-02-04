А что, если не Кокорин? Пять нападающих для «Локомотива»

У Семина остался только Эдер

Под самое закрытие трансферного окна Федор Смолов уехал из «Локомотива» в «Сельту». Пока только в аренду до конца сезона, после чего у испанцев будет возможность выкупить форварда за 6 млн евро.

После ухода Смолова и без того не самый широкий выбор в атакующую линию у Юрия Семина сузился до одной фигуры – Эдера, имеющего удручающую статистику результативности. За 4346 минут, проведенных на поле в составе москвичей за все время пребывания в команде, он забил, смешно сказать, 12 мячей. То есть в среднем португалец забивает один раз за 362 минуты, или за четыре полных матча. Для клуба уровня «Локомотива» это меньше, чем ничто.

На контракте у красно-зеленых числятся еще 35-летний Джефферсон Фарфан и практически не игравший, даже когда был здоров, Лука Джорджевич, но оба они рискуют пропустить оставшуюся часть сезона. Серб точно не выйдет на поле до мая, а восстановление перуанца практически не поддается прогнозу. В декабре врач «Локомотива» Никита Карлицкий не исключал его возвращения уже на втором-третьем сборе, допуская при этом, что тот восстановится только к маю.

Кокорин – кот в мешке

С одним нападающим, да еще таким бесполезным, как Эдер, москвичам по весне ничего не светит. Очевидно, понимали это и в руководстве клуба, когда отпускали Смолова, а значит, какая-то замена ему была запланирована заранее. Самый очевидный вариант – Александр Кокорин, вдрызг разругавшийся с руководством «Зенита». Тем более, что слухи об интересе железнодорожников к нему просачивались в прессу и раньше.

Вполне вероятно, что в расчете на Кокорина «Локо» и согласился на отъезд Смолова. Правда, есть нюанс – Александр на контракте у «Зенита», а питерцам совсем не выгодно усиливать одного из сильнейших конкурентов. Тем более, что он необходим борющемуся за выживание «Сочи», с которым у сине-бело-голубых налаженный канал поставок. А если он все-таки упрется и ехать на юг откажется, может просто остаться в дубле – в назидание другим. Контракт на 20 тысяч рублей в месяц не станет для «Зенита» слишком уж обременительным.

Так что гарантировать переезд Кокорина в Москву сейчас, скорее всего, не может никто. И если Василию Кикнадзе удастся уговорить руководителей питерцев, вряд ли на очень уж комфортных условиях. И это не говоря о том, что сегодняшний Кокорин – кот в мешке. За два последних года (с 15 марта, когда порвал крестообразные связки) он выходил на поле всего пять раз и отыграл в общей сложности 127 минут. Справедливости ради, ему и этого времени хватило, чтобы забить победный мяч «Славии» (1:0) в Лиге чемпионов.

Стоит вспомнить и о негативном шлейфе, который тянется за Александром, а также его динамовском прошлом и зенитовском настоящем. Болельщики «Локо» без восторга восприняли идею о возвращении Кокорина в Москву, что тоже надо учитывать. Да и столичные чиновники, посещающие «Кофеманию», вздохнут спокойнее, если этого не произойдет.

Так что со стороны «Локомотива» целесообразно как минимум рассмотреть и другие варианты для усиления атаки. И тут сразу надо оговориться – многое в выборе кандидата будет зависеть от финансовых возможностей москвичей. Как мы помним, в августе Кикнадзе оставалось только «пристроить трешку». После аренды у «Интера» Жоау Мариу, скорее всего, не осталось и ее, а аренда Смолова за 600 тысяч не сильно обогатила красно-зеленых. Так что полноценных рабочих вариантов пока видится три – еще одна аренда, свободный агент или внутренние ресурсы. Поэтому дорогостоящие варианты вроде трансфера Элдора Шомуродова из «Ростова» рассматривать не будем.

ВНУТРЕННИЕ РЕЗЕРВЫ

На свои силы «Локо» рассчитывать не приходится. В выступающей в ПФЛ «Казанке» среди нападающих больше всех забил, если верить статистике на сайте клуба, Михаил Агеев, но у него всего пять мячей в 23 матчах. Чуть лучше результативность у 19-летнего Тимура Сулейманова – четыре гола в 13 матчах, что тоже негусто.

Нет особой надежды и на вторую команду, выступающую в молодежном первенстве РПЛ. Здесь по итогам 19 туров лучшие бомбардиры защитник Илья Петухов и нападающий Никита Хлынов – у обоих в активе всего по три мяча. Еще Хлынов отметился голом в ворота «молодежки» «Атлетико» в Юношеской лиге УЕФА, но этого за 264 минуты в турнире тоже маловато.

ВАРИАНТЫ В АРЕНДУ

СИРИЛ ДЕССЕРС, 25 лет

Клуб: «Эраклес»

Статистика в нынешнем сезоне: 24 матча, 15 голов, 6 передач

Трансферная стоимость: 1,5 млн евро

Великолепный кандидат. Бельгийский нападающий был приобретен «Эраклесом» полгода назад у «Утрехта» и всего за полгода успел наколотить в 24 сыгранных матчах 15 мячей, отдав при этом еще 6 результативных передач. В нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов больше него (12 голов) забил только 19-летний воспитанник АЗ Мирон Боаду (13 голов).

Главным умением Дессерса является хорошая реализация моментов. Он входит в топ-6 чемпионата по количеству ударов за матч (3), но при этом забивает как минимум не реже своих конкурентов. Для сравнения, у Хакима Зиеша из «Аякса» 4,7 удара за игру и только шесть голов. Дессерс – крепкий форвард (185 см), хорошо цепляется за мяч, любит длинные передачи и умеет продавить защитника за счет силового приема. При этом он довольно быстр, техничен и с удовольствием идет в дриблинг, но в то же время всегда готов сделать скидку партнеру и разогнать контратаку. В общем, по стилю Дессерс отлично подходит железнодорожникам.

Москвичи вполне могли бы арендовать его до конца сезона, после чего выкупить – трансферная стоимость в 1,5 млн евро кажется даже сильно заниженной за такого нападающего. Сам он тоже наверняка готов променять скромный «Эраклес» на участника Лиги чемпионов, тем более, что в деньгах от этого перехода только выиграет.

КЕЛЕЧИ ИХЕАНАЧО, 23 года

Клуб: «Лестер»

Статистика в нынешнем сезоне: 14 матчей, 8 голов

Трансферная стоимость: 12 млн евро

Нападающий сборной Нигерии (23 матча, 7 голов) приехал в «Лестер» из «Манчестер Сити» в 2017 году, но закрепиться в основе не сумел, выходя преимущественно на замены. А в нынешнем сезоне у Брендана Роджерса вообще почти не играет – выйдя на поле 14 раз, он провел на нем всего 653 минуты. Тем невероятнее, что за это непродолжительное время он умудрился забить восемь мячей (в среднем по 82 минуты на гол), а за 389 минут в АПЛ успел набрать 7 (3+4) очков результативности.

Ихеаначо крепок (185 см), быстр, хорош в дриблинге и подыгрыше, поэтому очень опасен на контратаках. Обладает поставленным дальним ударом с левой. Маловероятно, чтобы после Англии он согласился остаться в Москве навсегда, но ради игровой практики приехать на полгода мог бы согласиться. Роджерсу Ихеаначо не нужен, а его трансферная стоимость падает (год назад стоил 15 млн), так что и с «лисами», как видится со стороны, вполне реально договориться. И не только об аренде, но и о последующем выкупе. Нигериец точно добавил бы разнообразия атакующему арсеналу «Локо».

ПАУЛИНЬО, 27 лет

Клуб: «Брага»

Статистика в нынешнем сезоне: 32 матча, 17 голов

Трансферная стоимость: 6 млн евро

У Паулиньо ситуация, прямо противоположная той, в которой оказался Ихеаначо. Нападающий является лучшим бомбардиром «Браги», забивая каждые 137 минут, то есть примерно раз в полтора матча. На его счету 6 голов в 10 матчах Лиги Европы, а российским болельщикам он мог запомниться по противостоянию со «Спартаком», в котором отметился результативной передачей.

Паулиньо высок (188 см), выигрывает 46% воздушных единоборств, классно укрывает мяч корпусом, здорово играет в пас и умеет сделать обострящую передачу под удар. В игровой практике он не нуждается, поэтому железнодорожники смогут заманить нападающего только возможным последующим выкупом. 6 млн для них вполне подъемная сумма за готового бомбардира, а для «Браги» – солидное поступление в клубную казну.

СВОБОДНЫЕ АГЕНТЫ

Среди свободных агентов сложно найти качественного нападающего в самом расцвете сил. Впрочем, «Локомотиву» не обязательно искать форварда на долгие годы. Главное, в оставшейся части сезона зацепиться за групповой этап Лиги чемпионов, а летом можно выходить на рынок с определенной суммой на укрепление состава. К тому же Семин отлично умеет работать с возрастными игроками.

НЕМАНЬЯ НИКОЛИЧ, 32 года

Последний клуб: «Чикаго Файр»

Статистика в 2019 году: 31 матч, 12 голов

Трансферная стоимость: 3 млн евро

Серб с венгерским паспортом поиграл в Венгрии, Польше и США. Последним его клубом был «Чикаго Файр», в составе которого он в 104 матчах забил 56 мячей и становился лучшим бомбардиром регулярного сезона MLS в 2017 году (24 гола). Справедливости ради, в двух последних сезонах он забил только 27 мячей, но по меркам РПЛ это вполне забивной форвард.

Николич – коренастый, хорошо сложенный центральный нападающий, отлично играющий головой (при росте 180 см), умеющий вовремя открыться под фланговую передачу или подкараулить отскок. Возраст берет свое, поэтому скорости ему уже не хватает, но для чемпионата России это и не обязательное условие. Зато при стандартах он очень полезен в штрафной. Уверенно бьет пенальти.

ЭРНАН БАРКОС, 35 лет

Последний клуб: «Атлетико Насьональ»

Статистика в 2019 году: 28 матчей, 13 голов

Трансферная стоимость: 1,5 млн евро

Этот вариант, безусловно, очень экстравагантный и рискованный, но опытный аргентинец, поигравший за 17 лет карьеры на трех континентах (в Европе – за «Црвену Звезду» и «Спортинг», в Азии – за «Шанхай Шеньхуа», «Шеньжень» и «Тьянджин») и исколесивший всю Южную Америку, по-прежнему в приличной форме. В 2019 году высокий нападающий (189 см) забил девять мячей в 19 матчах чемпионата Колумбии, а также два мяча в двухраундовом противостоянии с «Флуминенсе» (1:0, 1:4) в Кубке Южной Америки.

Баркос – атлетичный, но не лишенный изящества центрфорвард. Он умеет обыграть один в один, грамотно открывается и быстро ориентируется в штрафной, хорошо бьет с обеих ног. Умеет забить со штрафного. Ниже – пять его лучших голов в 2019 году. Возраст не позволит ему продолжать карьеру на протяжении нескольких лет, но здесь и сейчас он точно выглядит лучше Эдера.