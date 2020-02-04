Мамаев забил, «Ростов» заиграл. Команда Карпина расправилась с «Партизаном» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 февраля 2020 20:30ФутболМощенко Захар

Мамаев забил, «Ростов» заиграл. Команда Карпина расправилась с «Партизаном»

Во втором туре зимнего товарищеского турнира в Катаре ростовчане показали совсем не зимний футбол и убедительно переиграли сербский «Партизан». Дебютный гол за желто-синих забил Павел Мамаев.

СОСТАВ, ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ ЛЮБОЙ СХЕМЫ

После поражения в стартовом туре турнира от «Спартака» (1:2) наставник ростовчан Валерий Карпин… Нет, не так. Перед вторым поединком зимнего турнира в Катаре с белградским «Партизаном» наставник «Ростова» Валерий Карпин наполовину обновил стартовый состав – и сделал это абсолютно вне зависимости от результата первой игры со «Спартаком», проигранной со счетом 1:2. Говоря о целях своей команды на этом турнире, Валерий Георгиевич постоянно твердит: никаких спортивных задач «Ростов» не решает, ни к какому сопернику специально не готовится. Главное – собственная игра, отработка ее различных нюансов.

И когда обнаружилось, что на второй матч турнира в стартовом составе дончан вышли сразу пять новых игроков, а в телевизионном флэш-интервью главному тренеру задали вопрос, для какой тактической схемы – атакующей или контратакующей – в большей степени подходит этот вариант состава, Карпин ответил в присущем ему стиле:

- Он подходит для любой схемы. Все зависит от конкретной игровой ситуации и задания, которое выполняют игроки.

Впрочем, для болельщиков «Ростова» сейчас главное заключается не в тактических нюансах в игре любимой команды, а в самом факте ее стабильного существования. А неким гарантом этой стабильности можно считать продление контракта с главным тренером, состоявшееся на днях. Уж если Карпин поставил свою подпись под новым пятилетним соглашением с клубом, значит, видит перспективы в продолжении работы с командой.

Хотя, безусловно, с определенными кадровыми проблемами желто-синие столкнуться могут. Во-первых, в поединке со «Спартаком» повреждение получил голкипер Егор Бабурин, в осенней части сезона отвоевавший место в основе у Сергея Песьякова. Во-вторых, на центрального защитника Дмитрия Чистякова обратил внимание не только наставник российской сборной Станислав Черчесов, но и топ-клубы РПЛ. В частности, молва отправляет Чистякова в «Зенит», и если этот переход состоится, связка бывших игроков «Тамбова» в центре обороны «Ростова», образовавшаяся с приходом Максима Осипенко, распадется, так толком и не сыгравшись.

ТРАВМА НОРМАННА… ПОМОГЛА ЗАБИТЬ

Возможно, именно по причине интереса питерского клуба к Чистякову тренерский штаб желто-синих уже сейчас начал наигрывать Осипенко в тандеме со шведом Деннисом Хаджикадуничем. И это как раз одна из тех ключевых задач на катарский турнир, о которых вскользь упомянул Карпин.

Плановому решению другой, к сожалению, помещала очередная травма. Вернув в стартовый состав Ивелина Попова и Романа Еременко, но при этом оставив на скамейке Элдора Шомуродова, наставник дончан решил в поединке с «Партизаном» вернуться с атакующей схеме 4-3-3, в которой компанию в передней линии Хорену Байрамяну и Бахтиеру Зайнутдинову составил сместившийся на правый фланг Павел Мамаев.

Однако уже в середине первого тайма поле с помощью врачей покинул «норвежский мотор» ростовчан Матиас Норманн, и Карпину пришлось вернуть на поле Шомуродова. А с появлением ударного нападающего сборной Узбекистана трансформировалась и расстановка игроков в схеме ростовчан: команда снова стала играть с единственным форвардом и тремя атакующими хавбеками: Зайнутдинов – справа, Байрамян – слева, Мамаев – в центре. Которые, впрочем, не оставляли попыток запутать соперника, регулярно меняясь местами на поле.

Как раз при таких обстоятельствах и был открыт счет в матче. После длинного кросса с правого фланга Шомуродов хорошо поборолся в штрафной площади, заставив ошибиться защитников «Партизана» и неудачно вышедшего на перехват голкипера Владимира Стойковича. Мяч оказался в левом секторе штрафной у сместившегося туда Мамаева, и недавнему дебютанту «Ростова» не составило труда попасть в пустой угол ворот. Это был первый мяч Павла за новую команду после возвращения из мест не столь отдаленных.

СВЯЗКА МАМАЕВ – ДОЛГОВ СРАБОТАЛА СО ВТОРОГО РАЗА

Вообще же желто-синие в первом тайме смотрелись весьма недурно, особенно если сравнивать с матчем против «Спартака». Ростовчане неплохо двигались, переигрывая соперника в скорости и быстроте принятия решений, а преимущество российского клуба в центре поля порой выглядело подавляющим. «Партизан», в основном составе которого на сей раз не было Зорана Тошича, усилиями Бибраса Натхо и экс-хавбека «Ливерпуля» Лазара Марковича мало что мог противопоставить мобильной полузащите «Ростова».

Сразу после перерыва постепенно входящий во вкус ростовского футбола Мамаев едва не добавил к забитому мячу результативную передачу, здорово откликнувшись на диагональный навес теперь уже на правом углу штрафной. Пас от Павла на дальнюю штангу был весьма удобным, но вышедший на замену Александр Долгов не успел превратить эту передачу в голевую.

Слова Карпина не расходились с делом: если до перерыва предложенный вариант стартового состава играл ярко выраженным первым номером, то после перерыва, когда «Партизан» попытался предъявить намерения сравнять счет, дончане стали отвечать резкими и чрезвычайно острыми контратаками. В центре обороны, между тем, все-таки образовался дуэт Чистяков – Осипенко, и весь квартет защитников старался действовать максимально высоко, готовя сопернику офсайдную ловушку. И попутно сокращая время доставки мяча в свою линию атаки.

Связка Мамаев – Долгов, не сработавшая сразу после возобновления игры, не заставила долго ждать еще одного острого эпизода у ворот белградцев. Мамаев, едва войдя по центру в штрафную, сквозь скопление игроков высмотрел слева молодого форварда, и сделал ему классную передачу. На сей раз Долгов транжирить голевой момент не стал, рикошетом от штанги отправив мяч в ворота.

А ВЕДЬ ПОКА ЕЩЕ НЕ ИГРАЕТ ИОНОВ…

Бросалось в глаза, что, опять же в отличие от поединка со «Спартаком» на старте турнира, многочисленные замены во втором тайме практически не сказывались на целостности игры ростовчан, и вошедшие в процесс футболисты быстро находили свое место в тактических построениях команды. К примеру, заменивший Мамаева Александр Саплинов словно бы никуда не уходил с поля после проведенного на хорошем уровне поединка с красно-белыми. И вскоре потревожил голкипера «Партизана» плотным дальним ударом. А вышедший на правый фланг обороны Арсений Логашов отметился классным голевым пасом на Шомуродова.

Симптоматично и то, что Карпин максимально долго продержал в игре Еременко с Поповым – очевидно, обоим опытным игрокам сейчас необходимо набирать форму именно через игровую практику. А заодно Ивелину и Роману дали понять, что на них тренерский штаб рассчитывает во второй половине сезона как на полноценные боевые единицы.

Не забываем и про Алексея Ионова, который пока из-за травмы не может играть и наблюдает за играми турнира в Дохе с трибун.

За десять минут до финального свистка у кромки поля возник забавный эпизод. Судьи по какой-то причине не дали произвести замену Еременко, и Роман на пару минут остался на поле. Но затем волевым решением Карпина покинул поле, при этом игрок на замену вышел лишь спустя минуты три. То есть некоторое время «Ростов» по собственной инициативе провел в меньшинстве. Кто знает, может, и такую задачу заранее запланировал для своих подопечных неуемный Карпин?

В самой концовке выпала возможность проявить себя и Песьякову, сначала отразившему непростой дальний удар, а затем попытавшемуся выиграть дуэль у пробивавшего пенальти Умара Садика. Однако нигерийскому форварду белградцев удалось перехитрить голкипера и уложить мяч в ворота прямо по центру.

«Партизан», таким образом, избежал крупного поражения, а «Ростов», хоть и не игнорирующий на этом турнире спортивные результаты, добился первой – и весьма убедительной – победы.

Кубок Париматч-премьер. 2-й тур

«Партизан» (Белград, Сербия) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 1:3 (0:1)
Голы: Мамаев (Шомуродов), 32 – 0:1. А.Долгов (Мамаев), 57 – 0:2. Шомуродов (Логашов), 73 – 0:3. Садик, 87 – с пенальти – 1:3
«Партизан»: Стойкович (А.Попович, 46) – Вуячич (Здьелар, 64), С.Павлович, Н.Милетич (Цуцин, 57), Брежанчич – Б.Натхо (Смилянич, 46), Шчекич, Маркович (Лакчевич, 59) – Сума (Л.Павлович, 46), Асано, Б.Матич (Садик, 64)
«Ростов»: Песьяков – Ал.Козлов (Логашов, 61), Хаджикадунич (Чистяков, 46), Осипенко (Кожемякин, 60), Е.Чернов (Ведерников, 73) – Еременко (Ливаднов, 82), Норманн (Шомуродов, 20), Попов (к) (Безруков, 73) – Мамаев (Саплинов, 61), Зайнутдинов (Осинов, 68), Байрамян (А.Долгов, 46)
Предупреждения: Безруков, 74
Судья: Сауд Аль-Аазба (Катар)
4 февраля. Доха

Положение команд: «Спартак» – 3 очка (1 игра). «Ростов» – 3 (2). «Партизан» – 2 (2). «Локомотив» – 1 (1)

Фуркад не даст Бе понянчиться с сыном. В Рупольдинге француз снова опередил всех 5-й этап Кубка мира начался с победы в спринте Мартена Фуркада, который упрочил свое лидерство в общем зачете. Лучший из россиян Александр Логинов – 11-й. 16.01.2020 19:00 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Логинов и Елисеев выступят в смешанной эстафете на чемпионате мира Анатолий Хованцев: С составом на чемпионат мира определимся после сбора в Арбере Владимир Драчев: Все ждут результата уже сейчас, но это не главное
Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open Новак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты. 02.02.2020 18:43 Теннис Мысин Николай
В чем России нет равных? Мы можем проиграть минуту на любой дистанции Очередная провальная гонка нашей сборной на Кубке мира. В одиночной смешанной эстафете Эдуард Латыпов и Кристина Резцова финишировали 13-ми. 25.01.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев
Антирекорд побили. Падаем дальше? У России нет медалей уже 26 гонок подряд Последняя гонка перед чемпионатом мира закончилась так же, как 25 предыдущих – сборная России осталась без наград. Три наши девушки в женском масс-старте финишировали дружной группой. На 19-м, 20-м и 21-м местах. 26.01.2020 19:45 Биатлон Мысин Николай
Еще по теме:
Логинов и Елисеев выступят в смешанной эстафете на чемпионате мира Анатолий Хованцев: С составом на чемпионат мира определимся после сбора в Арбере Владимир Драчев: Все ждут результата уже сейчас, но это не главное
Мухумат Вахаев: Все детство – это взрывы и стрельба Бывший чемпион ACB в тяжелом весе Мухумат Вахаев рассказал о предстоящем поединке за титул чемпиона ACA c Евгением Гончаровым, а также рассказал о голодном детстве во времена войны в Чечне и о любви к рыбалке. 29.01.2020 11:00 ММА Усачев Владислав, Галимзянов Данил
Федор Лапин: Макабу получил соперника сильнее Лебедева Известный тренер Федор Лапин рассказал о предстоящем поединке за титул чемпиона WBC в первом тяжелом весе между конголезцем Илунгой Макабу и поляком Михалом Чесляком. 30.01.2020 08:45 Бокс Усачев Владислав
Подача – на вылет. Плохая подача привела Павлюченкову к поражению Анастасия Павлюченкова не сумела пробиться в полуфинал Australian Open. В среду россиянка уступила Гарбине Мугурусе – 5:7, 3:6. Больше наших игроков в одиночных сетках не осталось. 29.01.2020 15:30 Теннис Мысин Николай
Пустит ли Буянова Даниеляна на ЧМ? Обзор событий недели Нельзя не вернуться к чемпионату Европы в Граце, завершившемуся полным триумфом российских фигуристов. Плюс за океаном в эти дни тоже было кое-что интересное. 27.01.2020 19:15 Фигурное катание Тигай Лев
Джонс, Шевченко, Молдавский, Тухугов – в феврале. Главные бои месяца в ММА Джон Джонс и Валентина Шевченко будут защищать свои пояса в UFC, лига АСА проведет свой первый турнир в 2020 году, а россиянин Валентин Молдавский подерется с американцем, который нокаутировал Сергея Харитонова. 31.01.2020 11:00 ММА Ващенко Сергей
Рейтинг российских бойцов ММА. Шлеменко выше Исмаилова, Минаков ниже Емельяненко «Советский спорт» представляет рейтинг российских бойцов ММА на основе информации портала Fightmatrix. 31.01.2020 16:00 ММА Ващенко Сергей
Новости
20:54 Бокс Кушиташвили за решеткой читает «Двенадцать стульев»
20:42 ММА Джон Джонс: Хочу перейти в тяжелый вес. Уверен, что смогу победить Миочича
20:37 ММА В Казахстане турнир по ММА обернулся массовой дракой с поножовщиной (видео)
20:29 Футбол «Урал» и «Чукарички» сыграли вничью
20:27 Футбол «Сельта» представила Смолова (фото, видео)
20:09 Футбол Умтити не сыграет с «Атлетиком» из-за судебного разбирательства
20:04 Футбол «Ростов» обыграл «Партизан», Мамаев забил один мяч и сделал голевой пас
19:57 Хоккей Джон Таварес: Андерсен - важнейший элемент «Торонто», он много раз выручал нас в этом сезоне
19:52 Футбол Ромелу Лукаку: Ибрагимович – настоящий чемпион. Он на одном уровне с Роналду
19:47 Футбол «Рома» может получить нового владельца до конца нынешнего месяца
19:35 Хоккей Майкл Хатчинсон: Надеюсь, с Андерсеном все будет нормально
19:30 Футбол «Парма» отстранила Жервиньо от тренировок с командой
19:28 Хоккей Ален Виньо: У Проворова очень большой потенциал, как универсал он еще не раскрылся на 100 процентов
19:21 Бокс Кушиташвили рассказал, при каких обстоятельствах росгвардеец сломал нос
19:09 Футбол Мама Кавани – о заявлении президента «Атлетико»: Это позор, он должен извиниться
19:02 Футбол Тульский «Арсенал» сыграл вничью с чешским «Пршибрамом»
18:51 Футбол Слуцкий пошутил на тему посвящения новичков в «Рубине» (видео)
18:43 Футбол Тренер Виктор Санчес, которого уволили из-за интим-видео, хочет отсудить у «Малаги» 600 тысяч евро
18:42 Хоккей Владимир Юрзинов-старший: Горжусь тем, что Яшина включили в Зал славы
18:26 Футбол РФС создал селекционный отдел
Возвращающихся из Китая россиян отправят на двухнедельный карантин
В Глазове проводят флешмоб в защиту медсестры, рассказавшей о зарплатах медиков
В Нижнем Тагиле суд вынес приговор участникам ОПГ за хищения с «Уралвагонзавода»
Депутаты облдумы поддержали идею сертификации никотиносодержащей продукции
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика