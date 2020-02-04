Мамаев забил, «Ростов» заиграл. Команда Карпина расправилась с «Партизаном»

СОСТАВ, ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ ЛЮБОЙ СХЕМЫ

После поражения в стартовом туре турнира от «Спартака» (1:2) наставник ростовчан Валерий Карпин… Нет, не так. Перед вторым поединком зимнего турнира в Катаре с белградским «Партизаном» наставник «Ростова» Валерий Карпин наполовину обновил стартовый состав – и сделал это абсолютно вне зависимости от результата первой игры со «Спартаком», проигранной со счетом 1:2. Говоря о целях своей команды на этом турнире, Валерий Георгиевич постоянно твердит: никаких спортивных задач «Ростов» не решает, ни к какому сопернику специально не готовится. Главное – собственная игра, отработка ее различных нюансов.

И когда обнаружилось, что на второй матч турнира в стартовом составе дончан вышли сразу пять новых игроков, а в телевизионном флэш-интервью главному тренеру задали вопрос, для какой тактической схемы – атакующей или контратакующей – в большей степени подходит этот вариант состава, Карпин ответил в присущем ему стиле:

- Он подходит для любой схемы. Все зависит от конкретной игровой ситуации и задания, которое выполняют игроки.

Впрочем, для болельщиков «Ростова» сейчас главное заключается не в тактических нюансах в игре любимой команды, а в самом факте ее стабильного существования. А неким гарантом этой стабильности можно считать продление контракта с главным тренером, состоявшееся на днях. Уж если Карпин поставил свою подпись под новым пятилетним соглашением с клубом, значит, видит перспективы в продолжении работы с командой.

Хотя, безусловно, с определенными кадровыми проблемами желто-синие столкнуться могут. Во-первых, в поединке со «Спартаком» повреждение получил голкипер Егор Бабурин, в осенней части сезона отвоевавший место в основе у Сергея Песьякова. Во-вторых, на центрального защитника Дмитрия Чистякова обратил внимание не только наставник российской сборной Станислав Черчесов, но и топ-клубы РПЛ. В частности, молва отправляет Чистякова в «Зенит», и если этот переход состоится, связка бывших игроков «Тамбова» в центре обороны «Ростова», образовавшаяся с приходом Максима Осипенко, распадется, так толком и не сыгравшись.

ТРАВМА НОРМАННА… ПОМОГЛА ЗАБИТЬ

Возможно, именно по причине интереса питерского клуба к Чистякову тренерский штаб желто-синих уже сейчас начал наигрывать Осипенко в тандеме со шведом Деннисом Хаджикадуничем. И это как раз одна из тех ключевых задач на катарский турнир, о которых вскользь упомянул Карпин.

Плановому решению другой, к сожалению, помещала очередная травма. Вернув в стартовый состав Ивелина Попова и Романа Еременко, но при этом оставив на скамейке Элдора Шомуродова, наставник дончан решил в поединке с «Партизаном» вернуться с атакующей схеме 4-3-3, в которой компанию в передней линии Хорену Байрамяну и Бахтиеру Зайнутдинову составил сместившийся на правый фланг Павел Мамаев.

Однако уже в середине первого тайма поле с помощью врачей покинул «норвежский мотор» ростовчан Матиас Норманн, и Карпину пришлось вернуть на поле Шомуродова. А с появлением ударного нападающего сборной Узбекистана трансформировалась и расстановка игроков в схеме ростовчан: команда снова стала играть с единственным форвардом и тремя атакующими хавбеками: Зайнутдинов – справа, Байрамян – слева, Мамаев – в центре. Которые, впрочем, не оставляли попыток запутать соперника, регулярно меняясь местами на поле.

Как раз при таких обстоятельствах и был открыт счет в матче. После длинного кросса с правого фланга Шомуродов хорошо поборолся в штрафной площади, заставив ошибиться защитников «Партизана» и неудачно вышедшего на перехват голкипера Владимира Стойковича. Мяч оказался в левом секторе штрафной у сместившегося туда Мамаева, и недавнему дебютанту «Ростова» не составило труда попасть в пустой угол ворот. Это был первый мяч Павла за новую команду после возвращения из мест не столь отдаленных.

СВЯЗКА МАМАЕВ – ДОЛГОВ СРАБОТАЛА СО ВТОРОГО РАЗА

Вообще же желто-синие в первом тайме смотрелись весьма недурно, особенно если сравнивать с матчем против «Спартака». Ростовчане неплохо двигались, переигрывая соперника в скорости и быстроте принятия решений, а преимущество российского клуба в центре поля порой выглядело подавляющим. «Партизан», в основном составе которого на сей раз не было Зорана Тошича, усилиями Бибраса Натхо и экс-хавбека «Ливерпуля» Лазара Марковича мало что мог противопоставить мобильной полузащите «Ростова».

Сразу после перерыва постепенно входящий во вкус ростовского футбола Мамаев едва не добавил к забитому мячу результативную передачу, здорово откликнувшись на диагональный навес теперь уже на правом углу штрафной. Пас от Павла на дальнюю штангу был весьма удобным, но вышедший на замену Александр Долгов не успел превратить эту передачу в голевую.

Слова Карпина не расходились с делом: если до перерыва предложенный вариант стартового состава играл ярко выраженным первым номером, то после перерыва, когда «Партизан» попытался предъявить намерения сравнять счет, дончане стали отвечать резкими и чрезвычайно острыми контратаками. В центре обороны, между тем, все-таки образовался дуэт Чистяков – Осипенко, и весь квартет защитников старался действовать максимально высоко, готовя сопернику офсайдную ловушку. И попутно сокращая время доставки мяча в свою линию атаки.

Связка Мамаев – Долгов, не сработавшая сразу после возобновления игры, не заставила долго ждать еще одного острого эпизода у ворот белградцев. Мамаев, едва войдя по центру в штрафную, сквозь скопление игроков высмотрел слева молодого форварда, и сделал ему классную передачу. На сей раз Долгов транжирить голевой момент не стал, рикошетом от штанги отправив мяч в ворота.

А ВЕДЬ ПОКА ЕЩЕ НЕ ИГРАЕТ ИОНОВ…

Бросалось в глаза, что, опять же в отличие от поединка со «Спартаком» на старте турнира, многочисленные замены во втором тайме практически не сказывались на целостности игры ростовчан, и вошедшие в процесс футболисты быстро находили свое место в тактических построениях команды. К примеру, заменивший Мамаева Александр Саплинов словно бы никуда не уходил с поля после проведенного на хорошем уровне поединка с красно-белыми. И вскоре потревожил голкипера «Партизана» плотным дальним ударом. А вышедший на правый фланг обороны Арсений Логашов отметился классным голевым пасом на Шомуродова.

Симптоматично и то, что Карпин максимально долго продержал в игре Еременко с Поповым – очевидно, обоим опытным игрокам сейчас необходимо набирать форму именно через игровую практику. А заодно Ивелину и Роману дали понять, что на них тренерский штаб рассчитывает во второй половине сезона как на полноценные боевые единицы.

Не забываем и про Алексея Ионова, который пока из-за травмы не может играть и наблюдает за играми турнира в Дохе с трибун.

За десять минут до финального свистка у кромки поля возник забавный эпизод. Судьи по какой-то причине не дали произвести замену Еременко, и Роман на пару минут остался на поле. Но затем волевым решением Карпина покинул поле, при этом игрок на замену вышел лишь спустя минуты три. То есть некоторое время «Ростов» по собственной инициативе провел в меньшинстве. Кто знает, может, и такую задачу заранее запланировал для своих подопечных неуемный Карпин?

В самой концовке выпала возможность проявить себя и Песьякову, сначала отразившему непростой дальний удар, а затем попытавшемуся выиграть дуэль у пробивавшего пенальти Умара Садика. Однако нигерийскому форварду белградцев удалось перехитрить голкипера и уложить мяч в ворота прямо по центру.

«Партизан», таким образом, избежал крупного поражения, а «Ростов», хоть и не игнорирующий на этом турнире спортивные результаты, добился первой – и весьма убедительной – победы.

Кубок Париматч-премьер. 2-й тур

«Партизан» (Белград, Сербия) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 1:3 (0:1)

Голы: Мамаев (Шомуродов), 32 – 0:1. А.Долгов (Мамаев), 57 – 0:2. Шомуродов (Логашов), 73 – 0:3. Садик, 87 – с пенальти – 1:3

«Партизан»: Стойкович (А.Попович, 46) – Вуячич (Здьелар, 64), С.Павлович, Н.Милетич (Цуцин, 57), Брежанчич – Б.Натхо (Смилянич, 46), Шчекич, Маркович (Лакчевич, 59) – Сума (Л.Павлович, 46), Асано, Б.Матич (Садик, 64)

«Ростов»: Песьяков – Ал.Козлов (Логашов, 61), Хаджикадунич (Чистяков, 46), Осипенко (Кожемякин, 60), Е.Чернов (Ведерников, 73) – Еременко (Ливаднов, 82), Норманн (Шомуродов, 20), Попов (к) (Безруков, 73) – Мамаев (Саплинов, 61), Зайнутдинов (Осинов, 68), Байрамян (А.Долгов, 46)

Предупреждения: Безруков, 74

Судья: Сауд Аль-Аазба (Катар)

4 февраля. Доха

Положение команд: «Спартак» – 3 очка (1 игра). «Ростов» – 3 (2). «Партизан» – 2 (2). «Локомотив» – 1 (1)