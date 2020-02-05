Семин не дал Тедеско выиграть трофей в Дохе

СЭЙВ МАСЛОВА ЗАТМИЛ ДЕБЮТ СОБОЛЕВА

Вот и дождались болельщики, пожалуй, главного события турнира в Дохе – дебюта Александра Соболева в составе «Спартака». Правда, наставник красно-белых Доменико Тедеско перед игрой с «Локомотивом» призывал избегать завышенных ожиданий от новичка, произнося дежурные фразы про необходимость адаптации форварда в новой команде и акцентируя внимание на том, что с момента прибытия подписания контракта с Александром минуло всего пять-шесть дней. А за такой короткий срок, дескать, очень трудно вписаться в игру новой команды.

В том же телевизионном флэш-интервью Тедеско не исключил возможности использования другой тактической схемы – не с тремя центральными защитниками, но против железнодорожников спартаковская «печка», от которой собирался плясать главный тренер, осталась в прежнем виде. Правда, в ней случились две замены по сравнению с поединком с «Ростовом» в первом туре: на левом фланге вместо Айртона вышел Лоренсо Мельгарехо, а в центре Илью Кутепова сменил Самуэль Жиго.

По этой причине изменилась и конфигурация в три основных оборонцев: француз занял стержневую позицию, Георгий Джикия сместился левее, а Павел Маслов, начинавший в «старте» и игру с ростовчанами, стал правым центральным беком.

Кстати, Маслов стал едва ли не главным героем стартовой десятиминутки, вынеся мяч из пустых ворот после удара Гжегожа Крыховяка. Атака у «Локо» получилась легкой и изящной: Алексей Миранчук разрезающим пасом вывел Эдера тет-а-тет с Александром Максименко, но спартаковский вратарь броском в ноги португальцу сумел отвести первую волну голевой угрозы. Второй накатился как раз Крыховяк, но и поляку не удалось открыть счет в этом эпизоде.

Если вернуться к расстановке красно-белых, в средней линии она была несколько иной, чем в матче с командой Валерия Карпина. В стартовом поединке турнира москвичи сыграли в два нападающих и три полузащитника, теперь же выдвинутого вперед Соболева подпирало некое подобие ромба. Ближе всех к нападающему расположился Зелимхан Бакаев, нижней вершиной геометрической фигуры стал Никита Бакалюк, а по краям конструкцию укрепляли Гус Тил и Аяз Гулиев. Голландец, таким образом, получил очередной шанс доказать, что не был минувшим летом переоцененным футболистом, купленным за большие деньги непонятно за какие заслуги.

МАГКЕЕВ В РОЛИ МУРИЛО И ИСКУСАННЫЕ ЛОКТИ КОНТЕ

У «Локомотива» после полученного Антоном Миранчуком повреждения (слава Богу, не такого серьезного, как показалось сначала) в стартовом матче турнира с «Партизаном» особых вариантов стартового состава и не было. Очевидным был выход с первых минут Жоау Мариу на позицию левого атакующего полузащитника, но одну перестановку в схеме Юрий Семин все-таки сделал: Станислав Магкеев из центра обороны выдвинулся в опорную зону, превратившись в клон Серкейро Мурило. Вы, конечно, помните, незаурядное тактическое решение главного тренера железнодорожников в стартовых матчах группового этапа Лиги чемпионов минувшей осенью, когда молодой бразилец неожиданно составил компанию Дмитрию Баринову и Крыховяку в центральной зоне и помог обоим более свободно и творчески раскрывать свои атакующие навыки.

Если описанный выше эпизод с сэйвом от Маслова стал просто отдельно взятым игровым моментом, который без риска навредить контексту можно было вклеить в любой отрезок матча, то спустя четверть часа после начала игры преимущество красно-зеленых стало вырисовываться куда более явственно. Необычайно хорош был Жоау Мариу: словно бы португалец не вышел тремя неделями ранее из затяжного российского отпуска, а играл себе в привычном режиме за «Интер». Кстати, может, Антонио Конте уже покусывает локти, глядя видеонарезки матчей катарского турнира?

Так вот постоянные смещения и рывки португальского хавбека не на шутку задергали спартаковскую оборону, которая оказалась слабовата на фланги. Николаю Рассказову в какой-то степени повезло, что соперник раза в полтора чаще выбирал для своих атак другую бровку, где Мельгарехо раз за разом запускал игроков «Локомотива» за спину. Одно из таких проникновений в лицевую привело к голу: Жоао Мариу нацеленно прострелил на ближний угол вратарской, а Владислав Игнатьев не стал тратить время на обработку мяча и давать шанс защитникам накрыть удар. Выручить свою команду на сей раз Максименко не мог даже в теории.

ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА ТЕДЕСКО КАК ПРЕДВЕСТНИК ГОЛА

Происходившее на поле во второй половине первого тайма наверняка не добавило положительных эмоций Тедеско: игровое превосходство «Локомотива» порой выглядело подавляющим. Красно-белые утыкались в стену не самого высокого прессинга железнодорожников, которые быстро доставляли отобранный мяч в переднюю линию. А там могли быть варианты: острый прострел с фланга, дальний удар (Миранчук прилично приложился из-за пределов штрафной – благо для Максименко, что прямо в его перчатки) или короткий перепас с попыткой проникновения в штрафную.

У «Спартака» за 45 минут запомнился, пожалуй, лишь один удар Мельгарехо, с которым не без труда справился Антон Коченков.

Перерыв и начало второго тайма прошли под знаком двух традиций. Одна характерна конкретно для этого турнира: тренерский штаб красно-белых заменил почти весь состав, оставив на поле лишь капитана Джикию. Вторая стала мемом еще по ходу осенней части сезона: Тедеско снова получил желтую карточку. Но самое забавное, что после полученного наставником предупреждения «Спартак» сравнял счет. Тедеско даже показал арбитру большой палец: дескать, я согласен, можешь даже удалить меня, если это поможет моей команде забить еще.

А на выручку красно-белым пришел стандарт. Розыгрыш штрафного увенчался короткой скидкой Джикии (не зря Георгия оставили в игре!) и точным низовым ударом другого защитника Ильи Гапонова, сменившего по позиции Маслова. Наблюдавшие за игрой владелец «Спартака» Леонид Федун и гендиректор клуба Томас Цорн переглянулись с довольной улыбкой: проигрывать в столичном дерби никому не хочется даже на товарищеском турнире за тридевять земель от дома.

А в том, что турнир неофициальный, убеждали события второго тайма. Ведь в играх чемпионата практически невозможно увидеть не просто два разных тайма, а два тайма с диаметрально противоположным, фактически зеркальным сюжетом и рисунком игры. Теперь уже красно-белые резкими выпадами – тоже преимущественно через левый фланг – принялись разрывать оборону «Локо». Один лишь Максим Глушенков, заменивший Бакаева, дважды убегал один на один с Коченковым – и в обоих случаях голкипер выиграл дуэли. Восстанавливающийся после небольшого повреждения Гилерме должен всерьез задуматься, как обратно отвоевать у коллеги и конкурента место в основном составе.

НЕ ДЕНЬ ГЛУШЕНКОВА, ИЛИ МЕДВЕДЕВ – СПЕЦ ПО ПЕНАЛЬТИ

Несмотря на не самое благоприятное развитие событий, Семин не торопился с заменами. Делал их наставник железнодорожников точечно и в основном ближе к концу встречи. А свежие игроки «Спартака» тем временем всеми силами старались поймать кураж. Заменивший Соболева Резиуан Мирзов, судя по всему, настолько вдохновился оформленным дублем в ворота «Ростова», что взялся пробивать штрафной, хотя Джикии это было сделать и логичнее, и сподручнее (или сподножнее?). В итоге прямой и бесхитростный удар вингера пришелся в стенку.

У красно-зеленых все же хватило сил и эмоций сделать концовку матча примерно равной и обоюдоострой. Баринов даже едва не попал метров с 25 в нижний угол ворот, которые защищал уже Артем Ребров. Спартаковцы ответили острой атакой с сольным выступлением Мирзова, которое испортил Глушенков. Молодой полузащитник подкорректировал траекторию мяча, влетевшего в сетку ворот, но не почувствовал, что на какие-то полметра был в офсайде. Так Мирзов лишился третьего гола на турнире, а красно-белые – второй победы в Дохе в основное время.

Уже в компенсированное время Семин решил заменить вратаря. У Коченкова в поединке с «Партизаном» не получилось стать героем серии послематчевых пенальти – так почему не дать шанс стать таковым Никите Медведеву?

И тренерская интуиция Юрия Палыча не подвела. Свежий голкипер отразил удары Глушенкова (это был явно не день Максима) и Алекса Крала, тогда как Ребров выиграл лишь одну дуэль – у Бенедикта Хеведеса. И в итоге «Локомотив» закончил серию пенальти с тем же счетом (4:2), что и против клуба из Белграда. Только на сей раз вышел победителем.

А интрига межсезонного турнира в Катаре перед заключительным туром максимально закрутилась. Достаточно сказать, что шансы на итоговое первое место сохраняют все четыре клуба. А значит, можно ждать неформального отношения к игре в поединках «Спартака» и «Партизана» (8 февраля) и «Локомотива» с «Ростовом» (9 февраля).

Кубок Париматч Премьер. 2-й тур

«Спартак» – «Локомотив» – 1:1 (0:1), по пенальти – 2:4

Голы: Гапонов (Джикия), 49 – Игнатьев (Жоау Мариу), 28

Серия пенальти: Ал. Миранчук – 0:1. Айртон – 1:1. Жемалетдинов – 1:2. Глушенков – 1:2 (вратарь). Хеведес – 1:2 (вратарь). Крал – 1:2 (вратарь). Крыховяк – 1:3. Мирзов – 2:3. Баринов – 2:4

«Спартак»: Максименко (Ребров, 46) – Рассказов (Ещенко, 46), Маслов (Гапонов, 46), Жиго (Кутепов, 46), Джикия (к), Мельгарехо (Айртон, 46) – Бакалюк (Крал, 46) – Тил (Маркитесов, 46), Гулиев (Зобнин, 46) – Бакаев (Глушенков, 46) – Соболев (Мирзов, 46)

«Локомотив»: Коченков (Медведев, 90+1) – Игнатьев (Идову, 80), Кверквелия, Чорлука (к) (Мурило, 75), Хеведес – Баринов, Магкеев, Крыховяк – Ал. Миранчук, Жоау Мариу (Рыбус, 70) – Эдер (Жемалетдинов, 46)

Предупреждения: Тедеско (главный тренер), 48 – Магкеев, 30. Чорлука, 52. Крыховяк, 90+2

5 февраля. Доха

Положение команд после второго тура: «Спартак» – 4 очка. «Ростов» – 3. «Локомотив» – 3. «Партизан» – 2