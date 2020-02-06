Валерий Рейнгольд: Никаких авансов Соболеву и Глушенкову. Чего охать? - Советский спорт
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06 февраля 2020 10:30ФутболУсачев Владислав

Валерий Рейнгольд: Никаких авансов Соболеву и Глушенкову. Чего охать?

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд подвел итоги матча 2-го тура Кубка «Матч Премьер» против «Локомотива» (1:1, 2:4-пен).

– Скучная была игра. Ни одного мастера не было в составе обеих команд. Все серенько. Смотреть ничего и некого. Можно было и поспать. Никаких скоростей, дриблинга, хитрых ходов. Ничего. Все на фу-фу. Авось получится. Серая и невзрачная игра. Никакого удовольствия.

Обычно на сборах молодежь всегда выделяется, потому что ветеранам тяжелее набирать в форму. У молодых полно энергии, им легче. Вчера на поле было много молодых ребят. Покажите себя. Пусть не обижаются, но мастерства нет. Ничего показывать.

– Максим Глушенков – не светлое пятнышко?
– Не хочу давать авансы Глушенкову или кому-то еще по товарищеским играм. Согласен, что он в некоторых моментах был неплох. Не более того. Посмотрим, что будет в чемпионате. Там запросто может наглухо сесть в запас. Надо тренеру показать себя так, чтобы тот сказал: «Красавец, буду теперь тебе доверять».

Допустим, есть защитник у «Локомотива» Соломон Кверквелия. Около двух метров рост. Еле ползает. Вот бы сыграть против такого, подергать его вправо, влево. На скорости! Как он себя будет чувствовать? Никак. Ты его «разденешь». Увы, нет такого футболиста, который бы его раздергал. Был Александр Соболев, который такой же фактуры. Две глыбы сошлись стенку на стенку. Кто кого? Никого.

– Значит и Соболев пока не впечатлил.
– Пока нет. Он не в форме. Могу добавить, что и в «Крыльях» он ничем особенно не выделялся. Да, забивал. Бывает. Пока без авансов. Хватит языком чесать, покажите что-то на поле. Серенький наш футбол.

– Доменико Тедеско использует разные составы на каждый тайм. Это правильно или надо наигрывать основу?
– Он не может остановиться. Выбора много, но найти золотую середину не может. Хорошо, что есть время. Манерой поведения он мне нравится. Он хочет работать. Как выбрать, кого ставить? Одного поставишь – не проходит, второго – не проходит. На ком-то он остановится. Сейчас смотришь, как будто играют две деревни, а у нас еще люди далекие от футбола хотят 18 команд в чемпионате сделать. Давайте сразу 30!

– Не поддерживаете расширение?
– Конечно, нет. Это издевательство над здравым смыслом.

– Я бы сократил до 12 и пусть в три круга играют.
– Да, пусть играют те команды, которые сами себя обеспечивать. За последние годы наш чемпионат открыл только двух игроков, которые более-менее могут составить конкуренцию за границей. Это Федор Чалов и Александр Головкин. Все.

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