Как Тедеско повторить Кононова

О ТРИУМФЕ И ЛАПШЕ НА УШАХ

Год назад примерно в те же сроки красно-белые уверенно выиграли аналогичный зимний турнир, последовательно взяв верх над «Ростовом» (2:1), «Зенитом» (3:0) и «Локомотивом» (4:0). Тот трофей так и остался единственным в стремительной карьере Олега Кононова на посту главного тренера «Спартака».

Спустя полгода на летнем Кубке Париматч Премьер, в Австрии, игра его подопечных смотрелась уже не столь лучезарно. Кононов вешал журналистам лапшу на уши, уверяя, что именно этим составом команда вступит в сезон-2019/20, хотя вовсю шла распродажа. Проводили свои последние матчи за «Спартак» Фернандо и Луис Адриано, всего тайм сыграл «смазавший лыжи» в Португалию Зе Луиш, а аргентинский «суперновичок» Эсекиэль Понсе воображения не поражал. Итог: третье место ниже «Краснодара» и «Ростова» и выше ЦСКА.

НЕМНОГО О РЕГЛАМЕНТЕ

Сейчас Тедеско может повторить как зимний результат Кононова, так и летний. Регламент нынешнего турнира в Дохе допускает самые разные сценарии концовки турнира. При равенстве очков решающее значение имеет разница голов, далее - только забитые мячи и лишь в третью очередь - результаты очных встреч. Так что пока «Спартак» гарантировал себе только третье место. За первое надо еще побороться.

Если 8 февраля красно-белые уступят в основное время «Партизану», то победителями турнира могут стать сербы, пока занимающие в таблице последнюю строчку. Правда, им необходимо громить «Спартак» с перевесом не меньше «+3» и надеяться на то, что 9 февраля «Локо» и «Ростов» доиграются до серии 11-метровых, которая, напомним, назначается при ничейном результате.

Победитель заключительного матча с высокой вероятностью возьмет трофей, если «Спартак» действительно уступит «Партизану» по итогам 90 минут игры. А вот если до пенальти дойдет и в этой встрече, положение запутается до предела. Небольшой перевес изначально имеет «Ростов», который пока забил больше всех (4 гола) при одинаковой с красно-белыми разнице мячей («+1»).

ПОБЕДА «СПАРТАКА» НЕВЫГОДНА ОРГАНИЗАТОРАМ

Наконец, самый скучный и невыгодный для организаторов сценарий - победа «Спартака» над белградцами в основное время. Тогда красно-белые досрочно завоюют трофей, а поединок «Ростова» и «Локомотива» потеряет турнирное значение.

Только вот сильно ли обрадуются болельщики красно-белых по такому поводу? Как бы после второго кряду катарского триумфа им не пришлось выслушивать остроты об «умении» спартаковских тренеров брать Кубки исключительно зимой. И только на неофициальном уровне.

Впрочем, Тедеско вряд ли забивает себе голову подобными раскладами. Каждый матч для него - важный этап подготовки к возобновлению сезона. И то, что случилось с Кононовым после триумфа в Дохе-2019, его совершенно не волнует.