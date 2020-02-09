Подарок Смолову на 30-летие. Первую победу в «Сельте» ему принесли Аспас и Систо

Смолов подвинул Аспаса

Как мы и прогнозировали, Федор Смолов в 30-й день рождения дебютировал на «Балаидос», впервые появившись на поле в чемпионате Испании с первых минут. Напомним, что в предыдущем матче «Сельты» на «Месталье» (0:1) он вышел на 78-й минуте вместо Габриэла Фернандеса и оставил у болельщиков и местной прессы очень положительные впечатления, а главный тренер «кельтов» Оскар Гарсия «влюбился» в нападающего.

Главный вопрос для Гарсии, где именно использовать Смолова. Дело в том, что в ходу у испанского наставника несколько вариантов расстановки, но только две из них (4-4-2 и 3-5-2) подразумевают наличие двух позиций для центральных нападающих, одну из которых, как казалось, автоматически забирает местная легенда Яго Аспас.

Тем удивительнее стартовая расстановка «Сельты» на матч с «Севильей». Гарсия выбрал схему 4-3-3, в которой Смолов оказался единственным центрфорвардом, а Аспас ушел на правый фланг, что произошло с ним впервые в сезоне. Слева их поддерживал еще один креативщик Браис Мендес.

Его оппонент Хулен Лопетеги также приготовил сюрприз. На скамейке запасных остались защитники Жюль Кунде и Серхио Регилон, полузащитник Эвер Банега и нападающий Люк де Йонг, зато с первых минут появились новички полузащитник Сусо и Юссеф Эн-Несири в роли единственного нападающего.

Нежданный гол Эн-Несири

Прошедший сильный дождь сделал поле очень тяжелым. Когда команды опускали мяч вниз, на некоторых участках поля невооруженным глазом были заметны брызги, разлетающиеся в разные стороны. Такие условия не способствовали комбинационному футболу, тем не менее, «Севилья» с первых минут постаралась завладеть мячом, оказывая давление на ворота Рубена Бланко. Впрочем, без особого успеха.

Хозяева достаточно неожиданно отказались от активного прессинга – Смолов сотоварищи встречал соперника в районе центрального круга, не выбрасываясь без причин вперед. Несмотря на это, первый острый момент едва не возник как раз после давления россиянина. Вратарь гостей Томаш Вацлик не ожидал активности от форварда и под прессингом ошибся в передаче, но Смолову не удалось укротить мяч. Следом Аспас перехватил мяч в центре поля и начал контратаку, которую сам же и завершал из пределов штрафной, но не устоял в борьбе с защитником Диего Карлосом и, уже падая, пробил выше ворот.

К середине тайма хозяевам, казалось, удалось отодвинуть мяч от своих ворот, и в этот момент «Севилья» неожиданно забила. Настолько неожиданно, что даже режиссеры за ней не поспели. Когда Эн-Несири отобрал мяч у левого защитника Лукаса Оласы и рванул один на один с Рубеном, телевизионщики еще показывали повтор розыгрыша штрафного «селестес», завершившегося подачей на Смолова.

После пропущенного мяча подопечные Гарсии стали активнее прессинговать на чужой половине поля. В одном из таких эпизодов Смолов едва потянул мышцы паха. Его страдающее лицо телевизионщики показали крупным планом. Слава богу, обошлось. Других дивидендов хозяева не извлекли. Лучший момент в первом тайме у них был, когда Мендес вывел Рафинью на удар в штрафной, но бразилец попал в защитника.

Спасители Аспас и Систо

В целом, первый тайм (как и весь матч) не удался всей «Сельте», и в перерыве Гарсия заменил Мендеса на Пионе Систо. Впрочем, и «Севилья» по качеству игры вряд ли занесет этот матч в актив. Игра получилась рваной, что с учетом более высокого качества исполнителей в большей степени было на руку гостям.

Во второй половине встречи «кельты» были вынуждены идти вперед большими силами, оголяя тылы, чем и пользовались андалусийцы, пытаясь разорвать соперника на флангах. Тоже, правда, без особого успеха. «Сельта» больше владела мячом, но в штрафную пробиться не могла, увязая в в финальной трети поля, поэтому до острых моментов дело не доходило. Если кто в средней линии хозяев и выделялся, то это был Рафинья.

В первую очередь хозяева проиграли середину поля. Мощные Жоан Жордан, Фернандо и Франко Васкес просто подавили оппонентов. Пытаясь исправить положение, за 20 минут до конца Гарсия выпустил вместо Бельтрана Филипа Брадарича – зимнего новичка, впервые появившегося в составе «Сельты» в чемпионате

Не сказать, что этот ход не особо сработал, но вскоре после замены хозяевам удалось забить дважды. Сначала забил Аспас, сыгравший ключевую роль и в развитии атаки (принял мяч от Рубена и в касание переадресовал партнеру), и в ее завершении. В решающий момент он открылся на одной линии с защитниками, отозвался на проникающую передачу Рафиньи, выскочил под углом к воротам, обыграл Вацлика и с острого угла покатил мяч в сетку. А уже в компенсированное время Систо забил победный мяч, пробил Вацлика с противоположного угла.

Благодаря этой победе «Сельта» опередила конкурентов и выбралась из зоны вылета. А в следующем туре «кельтам» предстоит выезд на «Сантьяго Бернабеу».

Слабый матч Смолова

Что до Смолова, то ему эта игра очевидно не удалась. В основном он действовал на острие, но был отрезан от партнеров и мяч получал очень редко. Ни одного по-настоящему острого момента с его участием так и не было. Впрочем, не сказать, что проблема связана с плохой игрой конкретно Смолова. Вся «Сельта» тяжело комбинировала на подступах к чужой штрафной.

По эпизоду россиянин опускался глубже, а на его позицию смещался Аспас, но тоже без особой остроты. Из позитивных эпизодов можно вспомнить, как Смолов пробил из-за пределов штрафной (в руки Вацлику), дважды выиграл борьбу на втором этаже, обыграл на рывке по флангу оппонента и упал на самой линии штрафной в борьбе с Сержи Гомесом. Последний эпизод получился довольно спорным, но рефери очень равнодушно отреагировали на падение Федора.

В последние полчаса Федор вообще практически выпал из игры. Кажется, что Гарсия его не стал менять до 88-й минуты только потому, что хочет быстрее наиграть его с партнерами. Хочется верить, что по мере набора формы Смолов будет приносить команде больше пользы, а пока…

«Сельта» – «Севилья» – 2:1 (0:1)

Голы: Эн-Несири, 23 – 0:1. Аспас, 68 – 1:1. Систо, 90+1 – 2:1.

«Сельта: Рубен, Мальо, Араухо, Мурильо, Оласа, Бельтран (Брадарич, 70), Йокушлу, Рафинья, Аспас, Смолов (Мина, 88), Мендес (Систо, 46).

«Севилья»: Вацлик, Навас, Гомес, Карлос, Эскудеро, Хордан, Фернандо, Ф. Васкес (Нолито, 85), Сусо (Банега, 66), Эн-Несири (де Йонг, 73), Окампос.

Предупреждения: Мурильо, 51. Карлос, 63. Мальо, 79. Смолов, 80.

Судья: Латре (Испания).