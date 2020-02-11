Дмитрий Селюк: Кокорин не перейдет в «Арсенал», Месси не покинет «Барселону»

В понедельник многие СМИ сообщили о якобы начавшихся переговорах «Зенита» с туляками. Оценить перспективы такого перехода мы попросили одного из самых авторитетных футбольных агентов.

«РЫЧАГОВ У КЛУБА НЕТ»

- Говорят, на турецких сборах «Зенита-2» Кокорин заглянул в отель, где размещается «Арсенал». Неспроста? Верите в то, что питерцы отдадут нападающего в аренду не в «Сочи», как планировали, а в клуб из Тулы, куда пару лет назад уходил Артем Дзюба?

- Да вранье все это! Ни в какой «Арсенал» Кокорин не перейдет. Возможно, он и был в отеле. Что дальше-то? Верить слухам? Когда-то и про Федю Смолова писали, что им интересуется «Реал». А он сейчас оказался в «Сельте», сражающейся за выживание в испанской примере.

Я не раз говорил и готов повторить опять: лучше Кокорину доиграть сезон в аренде в «Сочи». Набрать форму. А летом уже выбирать, где продолжать карьеру. Варианты-то будут. Либо с «Зенитом», либо с кем-то еще. Не знаю, кому и что сейчас доказывает Саша. Скоро в РПЛ закрывается трансферное окно. Надо определяться. Ну, не за «Зенит-2» играть же! Это дно в ФНЛ.

- Тем не менее, в «Арсенале» не отказались бы от Кокорина. Называется возможная зарплата - около 2,5 миллиона рублей в месяц.

- Ну а кто не согласится получить такого игрока? И все же я не верю в такой переход. Это нереально. И довольно странно. Предпочесть «Арсенал», а не «Сочи», где полно знакомых по «Зениту» и легче адаптироваться.

- «Зенит» может заставить Кокорина?

- Рычагов нет. Не захочет никуда переходить - не перейдет. Можно ли обязать его выступать в низшей лиге?.. Надо изучать условия контракта. Для своих футболистов я всегда прописываю невозможность такого сценария. Но ведь Кокорин сейчас в «Зените-2»…

«АРЕНДА СМОЛОВА ДЛЯ «СЕЛЬТЫ» НЕ НАКЛАДНА»

- А что думаете об аренде Смолова в «Сельту»? Вы же постоянно находитесь в Испании.

- Судя по первым двум матчам Смолова, его контракт летом вряд ли выкупят. Слишком большое давление, слишком большие авансы, которые ему сложно оправдать. Уверен, «Локомотив» продолжает платить Федору зарплату, поэтому аренда для «Сельты» не слишком накладна. Это дополнительная опция в атаке. Но без голов такой дорогой нападающий не нужен. А голами пока не пахнет…

- Смолов действительно такой дорогостоящий футболист?

- Для клубов-середняков вроде «Сельты» три миллиона евро - неподъемная сумма. Такие зарплаты и в «Атлетико» не часто встретишь… В свое время Илья Геркус хвалился подписанием Смолова, но сделка получилась левой - приобрести футболиста с истекающим контрактом за десять миллионов, чтобы теперь отдать в аренду и продолжать платить зарплату. С учетом возраста Смолова это верх глупости!

Мы видим очередной пример распиаренного российского футболиста, который и близко не соответствует заплаченным за него деньгам. Смолова пиарил Герман Ткаченко, покупал Геркус, а «Локо» теперь все это расхлебывает. И ведь пиар продолжается. Мы опять читаем про Смолова всякие небылицы. Что его в Испании чуть ли не как российского Роналду воспринимают. Все это такая же чепуха, как и слухи о Кокорине. Обыкновенные агентские игры.

Хотя, к самому Смолову я по-человечески хорошо отношусь. Наверное, он рассчитывает хоть как-то проявить себя в «Сельте», чтобы потом вернуться в «Локо» без Юрия Семина. Но проблема в том, что отставка главного тренера маловероятна. Семин за три года выиграл все. Болельщики на его стороне. Как можно увольнять человека, который заработал клубу 60 миллионов?!

- И Лионель Месси летом из «Барселоны» не уйдет? Об этом пишет уже испанская пресса.

- Месси - синоним «Барсы». Он, как Франческо Тотти, будет верен родному клубу до конца. Не верьте слухам.