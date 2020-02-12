Владимир Ильин: На шутки в «Ахмате» нет ни времени, ни сил

«НАСТАЛ МОМЕНТ СМЕНИТЬ ОБСТАНОВКУ»

- Вы были одной из ключевых фигур в нападении команды Дмитрия Парфенова. Как состоялся ваш переход в «Ахмат», который пока идет в таблице ниже «Урала»?

- Контракт с «Уралом» истекал летом. И по окончании первой части сезона я уже мог вести переговоры. Тренеры и руководители «Ахмата» связались со мной, сформулировали предложение, меня оно заинтересовало. Потом клубы уладили все формальности, чтобы трансфер состоялся именно зимой. Проблем не возникло.

- А почему захотели покинуть команду, за которую на хорошем уровне выступали два с половиной сезона? Почувствовали, что пришло время что-то менять?

- Да, появилось желание сменить обстановку. Засиделся на одном месте, надо было двигаться дальше. И я считаю переход в «Ахмат» шагом вперед. При этом признателен «Уралу» за те годы, что там провел.

«ШАЛИМОВ ПРОСИТ ЧАЩЕ ЗАБИВАТЬ»

- Вы отмечали роль Александра Тарханова в вашем становлении. Придаете фактору «своего тренера» большое значение?

- Главное - играть. И это не от тренера зависит, а от тебя самого, того, как ты проявляешь себя в тренировочном процессе. Хотя, конечно, доверие наставника тоже важно. И сейчас я его чувствую. Сам факт приглашения в «Ахмат» говорит о том, что на меня изначально рассчитывают. Ну а дальше нужно доказывать свое право выходить на поле. Ежедневно. Требования в команде высокие.

- На что именно делает упор Игорь Шалимов?

- Он просит как можно чаще забивать. Я же нападающий, это моя основная функция. Ну а о тактических моментах говорить не хочу. Сейчас идет подготовка к решающему отрезку сезона, не время раскрывать секреты.

- Были знакомы с Шалимовым до переезда в Грозный?

- Нет. Только играл против его команд - «Краснодара» и «Ахмата».

«КОПИЛКА ШТРАФОВ ПОПОЛНЯЕТСЯ»

- За грозненский клуб долгие годы выступал Ярослав Годзюр, нынешний вратарь «Урала»…

- Я расспрашивал его о команде, советовался с Ярославом перед тем, как принять предложение «Ахмата». Он рассказал много хорошего. И я уже успел убедился в его правоте: в клубе созданы все условия для развития футболистов. Здесь очень комфортно.

- Шалимов - известный приверженец жесткой дисциплины. Уже почувствовали?

- Конечно. И я согласен с таким подходом. В футболе порядок часто бьет класс. А дисциплина в быту переносится на поле. В «Ахмате» на сборах жесткий распорядок. За опоздания штрафуют. Все строже, чем в других командах. И ребята платят штрафы, копилка пополняется. (Смеется.)

- За что, помимо опоздания, могут оштрафовать?

- За экипировку, например. Если выйдешь на занятие не в тех цветах… Все эти моменты надо самому отслеживать.

«НА СБОРАХ МОЖНО ОБОЙТИСЬ БЕЗ ВЕРБЛЮДОВ»

- Кого в команде лично знали?

- Магу Митришева и Антона Швеца, вместе в сборную вызывались. Там часто общались. Но сейчас уже со всеми перезнакомился. Коллектив меня очень хорошо принял.

- Кто главный шутник в команде? Денис Глушаков?

- Да не заметил такого. По-моему, на шутки ни у кого не остается ни времени, ни сил. Тренировки идут в двухразовом режиме.

- За плечами - уже два сбора. Какие итоги?

- Главное - нет травм. На сборах от них никто не застрахован, но как-то обошлось… Форму набираем постепенно, с каждым днем чувствую себя все лучше. Уже успел забить в одном из контрольных матчей. Это важно для обретения уверенности. А вообще, футболисты недаром называют сборы днем сурка. Так и есть. Что в зимний перерыв, что в летний многое повторяется.

- Но во многих клубах тренировки разбавляются коллективными развлечениями. Наверняка видели фото, как «Зенит» играл в Испании в пейнтбол, а спартаковцы катались на верблюдах.

- Мне кажется, на сборах можно и без верблюдов обойтись (смеется). На самом деле время быстро пролетит, не успеешь оглянуться - уже возобновление сезона. А в редкие свободные минуты я предпочитаю читать.

«ЧИТАТЬ НА ПЛАНШЕТЕ НЕ ЛЮБЛЮ»

- Что понравилось из последнего?

- Сейчас вот прочитал «Три товарища» Ремарка. Абсолютно случайный выбор, но очень понравилось. Теперь вот за «Триумфальную арку» взялся.

- Читаете на планшете?

- Нет-нет. Электронные книги не люблю - только бумага. Приятно подержать книжку в руках, перелистывать страницы, иначе трудно сосредоточиться на тексте.

- Прислушиваетесь к чужим советам перед тем, как выбрать книгу?

- Иногда. Но обычно сам выбираю. Сильное впечатление произвели произведения Айн Рэнд. И «Источник», и «Атлант расправил плечи» советую к прочтению каждому. Вообще, литература очень важна. Хорошая книга подкидывает темы для разговора.

«СУЕВЕРИЯ - ЭТО ДЛЯ СЛАБАКОВ»

- Вернемся к футболу. Поставили для себя какую планку по количеству голов в весенней части сезона?

- Отвечу так: буду стремиться зарабатывать результативное действие в каждом матче и приносить максимум пользы команде. Впереди очень сложная часть чемпионата. График плотный, терять очки нельзя.

- Сколько голов нужно забить, чтобы получить вызов в сборную России?

- Чем больше, тем лучше. Но я не думаю, что Станислав Черчесов обращает внимание исключительно на статистику. Для него главное вовлеченность игрока в командные действия, его эффективность. Каждый футболист с паспортом РФ стремиться получить вызов. Я не исключение. Буду делать все возможное, чтобы попасть в сборную.

- У вас с национальной командой связаны не самые приятные воспоминания - там получили травму…

- На самом деле воспоминания все равно самые позитивные. Было интересно погрузиться в эту атмосферу, пообщаться с главным тренером. Это очень полезный опыт.

- Но вскоре после того вызова вы получили еще одну серьезную травму. Суеверные мысли в голову не полезли?

- Да нет, о чем вы? Суеверия – это для слабаков.

«СМОЛОВ ГОТОВ К УРОВНЮ ИСПАНСКОЙ ЛИГИ»

- Вы как-то говорили, что вам импонирует игра в атаке Федора Смолова, который тоже очень успешно выступал за «Урал». Следите за началом его карьеры в «Сельте»?

- Смотрел первый тайм матча с «Севильей». Смолов произвел нормальное впечатление. Старался, активно играл, атаковал ворота соперников.

- Потянет ли он уровень испанской примеры?

- Безусловно. Федор принял серьезный вызов, но он к нему готов. Главное - побыстрее начать забивать. Тогда все у него в «Сельте» будет нормально.

- Во втором тайме с «Севильей» Смолов подсел физически и в итоге его заменили.

- Понятно, что физически ему сложнее. Ведь испанский чемпионат в разгаре, а он приехал с зимних сборов «Локомотива»… Какое-то время уйдет на то, чтобы переключиться на другие скорости. Но, повторюсь, Смолов готов к такому уровню. Как и другие наши ведущие футболисты. Они вполне способны с успехом выступать за рубежом.