За кого болеть в плей-офф Лиги чемпионов? Если вы еще не определились, вам сюда

Зима закончилась! Ну, почти. А это значит возвращение главного футбольного турнира Европы – 16 сильнейших клубов планеты разыграют звание сильнейшего на континенте. Если вы еще не определились, за кого вам болеть в ближайших матчах, мы вам подскажем. Все зависит от того, чем вы занимаетесь и с кем себя ассоциируете.

Если вы аристократ – «Реал»

Один из популярнейших клубов мира получил королевский титул почти век назад (29 июня 1920 года) из рук короля Испании Альфонса XIII и с тех пор гордо его несет: 33 победы в ла лиге и 13 в Лиге чемпионов (из них четыре в последних шести розыгрышах) – рекорды, до которых в обозримом будущем вряд ли кто дотянется.

Белоснежные футболки лишь подчеркивают исключительный статус «Реала». Если в вас кипит голубая кровь, а на стене висит диплом о принадлежности к дворянскому роду, вам точно сюда.

Если вы байкер – «Ливерпуль»

Если вы на полной скорости мчите между рядами к горизонту, вам подойдет бесшабашная банда Юргена Клоппа. Еще в «Боруссии» он многократно клал стрелку командного спидометра, но слишком часто выезжал на встречку и попадал в ДТП, оступаясь в шаге от триумфа.

С возрастом Клопп научился переключать скорости – в прошлом сезоне выиграл с «Ливерпулем» Лигу чемпионов, а в нынешнем, даже не показывая того огненного футбола, одержал 25 побед в 26 турах АПЛ. Тем не менее, скорость, прямолинейность и отсутствие внимания к другим участникам движения – по-прежнему те принципы, на которых строится игра мерсисайдцев.

Если вы водитель автобуса – «Атлетико»

Никто в мировом футболе не умеет так связывать соперников по рукам и ногам, как наставник «Атлетико» Диего Симеоне. Родоначальником «автобуса» в современном футболе считается Жозе Моуринью, но аргентинец сумел довести эту концепцию до совершенства. И, в отличие от Особенного, ему не требуется транспорт последней модели, чтобы перекрыть движение на самой оживленной улице.

Мадридцы не являются фаворитами нынешней Лиги чемпионов, но могут спихнуть на обочину любого гранда. Наверняка участники 1/8 финала вздохнули с облегчением, узнав, что «матрасники» достались в первом раунде «Ливерпулю».

Если вы глобалист – «ПСЖ»

Если не признаете границ, для вас есть «ПСЖ» – клуб из столицы Франции, в который катарские шейхи вбухивают сотни миллионов евро, чтобы иметь в своем распоряжении лучших футболистов планеты. Так что не стоит удивляться, что в Париже играют 20 легионеров, представляющие 12 стран Европы, Африки, Центральной и Латинской Америки. Причем 16 из них имеют двойное гражданство. Собирает этот интернационал по всему миру бразилец Леонардо, а тренирует – немец Томас Тухель.

Если вы драматург – «Манчестер Сити»

В последние дни вокруг английского гранда разыгралась настоящая шекспировская драма, достойная постановки на одной из больших сцен Бродвея. Самый богатый клуб Англии за восемь лет выиграл четыре чемпионских титула на родине, но даже обильные денежные вливания не помогли ему пробиться дальше полуфинала Лиги чемпионов.

И вот когда «горожане», казалось бы, набрали необходимую силу для решающего рывка, УЕФА запретил им участвовать в двух следующих розыгрышах. А это значит огромные финансовые потери и распродажу ведущих игроков, что придает им особую мотивацию сделать исторический шаг именно сейчас. Особенно стараться будет Серхио Агуэро, обещавший болельщикам, что не уйдет, пока не поднимет над головой кубок европейских чемпионов.

Если вы инвестор – «Тоттенхэм»

Сложно представить более прижимистый клуб, чем «Тоттенхэм». Неслучайно первый стадион «шпор» располагался в Лондоне между улицами, где в конце XIX века жили евреи-хасиды, их главная фанатская группировка называет себя «Армией жидов», а нынешний президент клуба Даниэл Леви имеет еврейские корни.

Старательно поддерживая стереотип о еврейской жадрости, клуб очень экономичен на трансферном рынке, а его зарплатная ведомость значительно меньше, чем у остальных грандов. Что, впрочем, не помешало «Тоттенхэму» войти в топ-6 английских клубов, регулярно обновлять рекорд прибыли и добраться в прошлом сезоне до финала Лиги чемпионов. Если вы всячески избегаете издержек и обожаете считать прибыль, эта команда точно для вас.

Если вы кинопродюсер – «Наполи»

Едва ли не самый одиозный президент клуба в европейском футболе Аурелио Де Лаурентис давно заслужил собственный даже не фильм, а полноценный сериал на несколько сезонов. Тем более, что он сам является успешным кинопродюсером (как и его отец, дядя и даже сын), на счету которого более восьми десятков лент.

В своей основной профессии Де Лаурентис даже успешнее, чем его «Наполи» на футбольном поле. Однако нельзя не признать, что именно он спас неаполитанцев от банкротства в начале нулевых годов, вернул их пьедестал и даже несколько раз навязал «Ювентусу» борьбу за скудетто, что в серии А само по себе является поводом для написания интересного сценария.

Если вы патриот – «Валенсия»

«Летучие мыши» – единственный клуб в плей-офф Лиги чемпионов, в котором играет российский футболист. Денис Черышев пропускает много матчей из-за травм, но к противостоянию с «Аталантой» подходит в боевой готовности. Почти наверняка мы увидим его на поле, а если учесть не самый высокий статус соперника, то, вполне вероятно, не только в 1/8 финала.

Если вы пролетарий – «Боруссия» Д

Шахтерский Дортмунд никогда не мог похвастать зажиточностью Мюнхена. Поэтому «Боруссия» не раз в своей истории за взлетами переживала падения, зато всегда гордилась вниманием и близостью к болельщикам. И они отвечают ей взаимностью – фанатская трибуна «Сигнал Идуна Парк» на домашних матчах, возможно, самое завораживающее зрелище во всем европейском футболе.

А еще «Боруссия» никогда не приобретает звездных футболистов, делая ставку на молодые таланты. За 19-летним Джейдоном Санчо уже гоняются все топ-клубы Европы, а его ровесник Эрлинг Холанд, перебравшийся в Дортмунд в январе за 20 млн евро, сходу покорил бундеслигу и уже оценивается в три раза дороже.

Если вы романтик – «Аталанта»

Клуб из Бергамо – самый не статусный в плей-офф Лиги чемпионов, но при этом один из самых забивных в нынешнем сезоне. Его успех прежде всего результат работы главного тренера Джан Пьеро Гасперини, на протяжении нескольких последних сезонов отправляющего каждое лето в итальянские топ-клубы по несколько лидеров команды. Ни один итальянский тренер не играет в такой романтичный футбол и не способствует развитию своих игроков, как Гасперини. Выиграть Лигу чемпионов «Аталанте» не под силу, но каждый ее матч почти наверняка станет пиршеством атакующего футбола.

Если вы российский олигарх – «Челси»

Если вы крупный российский бизнесмен, наверняка лично знакомы с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем, подарившим клубу самый яркий период в его истории. И если вы не имели никакого отношения к ЮКОСу, с которым у бизнесмена был крупный конфликт, почти наверняка будете поддерживать своего приятеля. Одного из немногих, кто успешно создает в Европе положительный облик России.

Если вы традиционалист – «Бавария»

В «Баварии» не бывает случайных людей. Председатель совета директоров Карл-Хайнц Румменигге отбегал в красной футболке 10 лет, а с 1991 года занимает в клубе руководящие посты. Президент Герберг Хайнер был заместителем председателя совета директоров еще в 2003-м, а сейчас эту должность занимает Ули Хенесс, работающий в структуре клуба с 1979 года, и это не считая еще девяти лет в роли футболиста.

Также можно вспомнить, что спортивный директор Хасан Салихамиджич в сумме отдал «Баварии» 12 лет, почетный президент Франц Беккенбауэр – 37 (из них 13 лет в качестве игрока), а недавно членом совета директоров стал легендарный вратарь Оливер Кан. В общем, говорим стабильность, системность, преданность и верность традициям, подразумеваем мюнхенский суперклуб.

Если вы фанат Криштиану Роналду – «Ювентус»

Если Месси – гений, поцелованный при рождении футбольным богом, то Роналду – фантастический трудоголик, во многом сделавший себя сам. А еще красавчик, любимец девушек, кумир миллионов и обладатель самого популярного инстаграма в мире (203 млн подписчиков). В каком бы клубе и в какой точке планеты он ни играл, сумасшедшая поддержка ему обеспечена. После переезда португальца в Турин «Ювентус» ощутил невиданный наплыв болельщиков.

Если вы художник – «Барселона»

Вот уже много лет каталонцы не изменяют своему стилю – много владеют мячом, выписывая вокруг штрафной соперника самые изысканные узоры. А если расчертить карту передач каждой отдельной атаки, можно встретить настоящий шедевр абстракционизма. Что уж говорить о творениях аргентинского гения Лионеля Месси, которые вообще не поддаются ни объяснениям, ни сравнениям, ни аналогиям?

Если вы экстремал – «РБ Лейпциг»

«Лейпциг» был основан только в 2009 году и за это время прошел невероятный путь от дебютанта низших лиг до одного из ведущих клубов Германии. Столь крутой подъем стал возможен благодаря известной во всем мире компании, производящей энергетический напиток «Ред Булл» и спонсирующей десятки команд и даже соревнований в самых разных видах спорта, особенно связанных с экстримом.

Открытый, атакующий футбол «Лейпцига» во многом напоминает безбашенный и непредсказуемый скоростной спуск на коньках по ледяному желобу. Каждый поворот и трамплин может стать фатальным, но «быки» продолжают нестись на всех скоростях навстречу европейской мечте.