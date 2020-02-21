Стипе Плетикоса: «Спартак» будет фаворитом в кубковом матче с ЦСКА

Бывший вратарь «Спартака» Стипе Плетикоса, который принимает участие в традиционном турнире «Кубок легенд», проходящем в эти дни в Москве, поделился своим мнением по поводу работы Доменико Тедеско в «Спартаке» и дал прогноз на кубковый матч с ЦСКА.

– Вы никогда не отказывается от приглашения посетить Москву. Скучаете по городу?

– Я всегда буду повторять, что считаю Россию своей второй родиной и всегда рад сюда приехать. Я получаю большое удовольствие от общения с болельщиками «Спартака», «Ростова» и других российских клубов, которые ко мне подходят. Они меня очень уважают, и я их тоже. Люблю Москву, которая с каждым годом становится все прекраснее. Когда получил приглашение вновь принять участие в турнире, сразу решил его принять.

– Продолжаете следить за «Спартаком»?

– Конечно, как и за «Ростовом». В этих двух клубах я провел прекрасные годы своей карьеры. Болею за эти команды и надеюсь, что они будут в этом сезоне бороться за чемпионство.

– Это сомнительно. Особенно в отношении «Спартака».

– В футболе все возможно.

– Как вам Доменико Тедеско как тренер, и как вам его работа в «Спартаке»? Вы видите изменения в игре команды?

– Давайте немного подождем. Каждому тренеру нужно время, они сами любят это подчеркивать. Тедеско провел полные предсезонные сборы со «Спартаком». Надеюсь, что они прошли хорошо. А результаты этой работы станут видны, только когда сезон возобновится. У «Спартака» будут сразу два важных матча: с «Динамо» в чемпионате и с ЦСКА в Кубке России. Вот и увидим, как команда будет играть. Какая-то картинка работы Тедеско уже будет видна по этим двум матчам.

– На данный момент ситуация выглядит такой, что «Спартак» может попасть в еврокубки только через Кубок России. Для этого нужно сначала пройти ЦСКА. Кто будет фаворитом в предстоящем кубковом дерби?

– Ну как мне это сказать (смеется)?

– Как считаете, так и говорите.

– Конечно, для меня фаворит – «Спартак». Пару дней назад «Атлетико» тоже не был фаворитом в игре с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов, но сумел победить. Да и вообще в кубковых матчах всякое может случиться. Поэтому я надеюсь, что «Спартак» сможет выиграть в дерби у ЦСКА.