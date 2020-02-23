Андрей Тихонов: Решили отдать победу в финале сборной звезд, чтобы не было бардака

Напомним, что турнир завершился скандалом из-за слабой работы арбитра Александры Пономаревой. Сначала она показала две красные карточки сборной звезд, а затем засчитала гол в их ворота после финальной сирены. В итоге все эти решения были пересмотрены.

Сборная звезд победила сборную России со счетом 6:5.

– Что случилось в концовке матча?

– Это было не в самом конце. Йосси Бенаюна немного толкнули и после этого соперники всю игру сломали. Бенаюн наговорил девушке – судье очень неприличные слова, поэтому она показала ему красную карточку. Просто надо оставаться мужчиной до конца. Зачем ты подходишь к женщине и начинаешь ее оскорблять? Ну толкнули тебя, ну вдруг она не свистнула. Все бывает. И после этого пошло-поехало. Наплакали себе. Что теперь, в каждом таком моменте уходить с поля? Вы же мужчины, играйте до конца. Играйте также жестко, какие проблемы? Устроили ерунду: любят нас или не любят. Настроили болельщиков против сборной России и люди начали свистеть. Это не красиво.

– В самой концовке была затяжка времени из-за того, что смотрели повтор забитого Россией мяча?

– Финальную точку в матче всегда ставит арбитр. И сегодня была игра, когда время добавили в концовке и вчера тоже. Идет сирена, но судья добавляет пятнадцать-двадцать секунд. В одном моменте, когда был угловой, мне даже пришлось оттолкнуть Марко Матерацци, потому что он задерживал мяч. Это так можно минуту мяч руками друг другу бросать. Поэтому арбитр и решила добавить время. Это было и в предыдущих матчах. Сборная звезд уже и пенальти не хотела бить. Хотим играем, не хотим, потому что судья плохой – уходим. Поэтому решили просто ничего не делать и отдать им победу, чтобы не было бардака.

– Уход сборной звезд – это желание показать характер?

– Некрасиво. Идет прямой эфир. Зачем ходить туда – сюда уговаривать их? Вы лучше судью не оскорбляйте, она же девушка. А ее матом оскорбляют, и после этого Бенаюн стоит притихший, мол, ничего не было, извините. Типа я такой хороший. Его толкнули один раз, и из-за него начался весь бардак.