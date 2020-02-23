Андрей Воронин: Жалко девушку – судью, которая попала в неприятную ситуацию - Советский спорт
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23 февраля 2020 19:27ФутболГригорьевская Юлия

Андрей Воронин: Жалко девушку – судью, которая попала в неприятную ситуацию

Бывший футболист московского «Динамо» и сборной Украины Андрей Воронин о финале Кубка легенд.

Напомним, что турнир завершился скандалом из-за слабой работы арбитра Александры Пономаревой. Сначала она показала две красные карточки сборной звезд, а затем засчитала гол в их ворота после финальной сирены. В итоге все эти решения были пересмотрены.

Сборная звезд победила сборную России со счетом 6:5.

– Что говорили в раздевалке, когда команда ушла с поля?
– Не хотели выходить продолжать игру. Потом нам сказали, что одна красная карточка отменяется. Но игроки вышли из-за болельщиков.

– Из-за чего были показаны две красные карточке игрокам вашей команды?
– Никто не понял. Судья сказала, что Йосси Бенаюн ее оскорбил, когда показала первую красную карточку. Я знаю его давно, он верующий человек и клялся своими детьми, что никогда женщину не оскорбит. На поле в официальном матче многое можно сказать судье, но это не значит, что слова предназначаются лично арбитру. А оскорблений он не говорил, хотя судья посчитала иначе.

– Но был еще и второй конфликт.
– Когда был фол на Александре Самедове, это было чистое нарушение, нет вопросов. Марко Матерацци – агрессивный парень и он начал что-то кричать. Подошел Йон Арне Риисе, и судья тоже дала красную карточку. Все и началось. Но мы не могли не выйти на поле, потому что пришли люди поболеть и посмотреть игру. Но настроение у всех было уже не то, у сборной России в том числе. Все это неприятно.

– Не видели другого пути уладить конфликт, кроме как уходить в раздевалку?
– А как можно было уладить по-другому? Думаю, никак. Мы уходили в раздевалку не для того, чтобы нам дали кубок или нас уговаривали вернуться. Было неправильное решение. Я не оспариваю факт, что некоторые футболисты сборной звезд играли грязно. Это все видели. Тот же Матерацци жестко играл против Егора Титова и Самедова. Но мы только три минуты отбегали вчетвером, а это очень тяжело. Плюс сборная России играла очень хорошо. Все время контролировали мая и играли лучше нас. Но едва футболист вернулся на поле, мы сразу получили вторую карточку.

– Сказалось то, что судья – девушка?
– Наоборот. Ее тоже жалко. Она девушка и в такую ситуацию попала. Стоит Матерацци здоровый такой, орет что-то на итальянском. Она не понимает. Спрашивали ее, кто тут отвечает за судейство, она сказала, что кто-то отвечает, а где он она не знает.

Представьте ситуацию: мы стоим, радуемся, время вышло, мяч выбыли далеко в аут, а она говорит, что матч продолжается, потому что она еще не свистнула. Все игры до этого, которые мы смотрели, заканчивались ровно тогда, когда на табло время доходило до нуля. Никто никогда не добавлял время. В первом тайме же не добавляли. А тут мы ведем в один мяч, последние секунды, время вышло, а свистка нет.

– Она ходила консультироваться к Алексею Николаеву. Вы видели?
– Я тоже к нему ходил, а он сказал: зачем вы ко мне подходите. Я спросил, отвечает ли кто-то за судейство? А он стал недоумевать, почему мы подошли к нему. Так мы и нашли ответственного. А сама судья не смогла ответить, почему не свистнула после окончания времени. Это так еще пять минут можно было играть. Мы и так переиграли четыре минуты. Когда пропустили пятый мяч от сборной России, ко времени прибавили еще четыре минуты. Начали спрашивать почему, сказали, что была пауза. Наверное, тогда, когда начались все эти движения. Но тогда надо сразу было прибавлять.

– Чье было предложение пробить пенальти?
– Не знаю. Когда мы это услышали, Яри Литманен нас собрал и ребята решили, что не будем бить пенальти. Пусть тогда сборная России выигрывает.

– Матерацци так играл, как будто это был финал чемпионата мира-2006 года и рядом Зинедин Зидан.
– Были моменты, когда он играл грязно, все-таки мы уже не в том возрасте, можно и травму получить. Непонятно с чего он ударил Титова. Но он всегда был грязным футболистом. Не должно такого быть. Тем более на таких турнирах.

– Желание не отпало участвовать в Кубке Легенд в будущем?
– Нет. Я приезжаю увидеть ребят, пообщаться, почувствовать атмосферу футбола. Но когда выходишь на поле, всегда хочется выиграть. Даже когда на пляже выходишь поиграть в волейбол, хочется победить. Мы же не выпросили сегодня первое место. Если бы мы по ходу матча проигрывали, это одно, а мы выигрывали и победили заслуженно. Хотя нас много раз выручал вратарь, и сборная России могла бы решить вопрос с победой намного раньше.

– Футболисты оценили, что трибуны начали болеть за сборную звезд?
– Они же все видели.

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