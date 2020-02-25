Вячеслав Колосков: Маски, противогазы, мази… В отмену Евро-2020 не верю!

- В чемпионате Италии отменили несколько матчей. Некоторые игры решено провести без зрителей. А ведь на Апеннинах должны пройти несколько игр Евро-2020. Турнир под угрозой срыва?

- На мой взгляд, риски отмены или переноса Евро-2020 минимальны. В УЕФА уже заявили, что на сегодняшний день такая угроза отсутствует. Матч открытия, как и планировалось, должен состояться в Риме. И не надо тут ничего искусственно подогревать. Слишком тонкая грань. Давайте не поддаваться провокациям и доверять официальным источникам. Да, в северной Италии, в провинции Ломбардия, возникли проблемы. Но там вовсю борются с эпидемией, строят антивирусные кордоны. Хочется верить, эпидемию остановят.

- Однако так говорили и месяц назад. С тех пор ситуация в мире заметно ухудшилась…

- Я внимательно слежу за ситуацией. В Китае, при всех проблемах, очаг эпидемии локализовали. В Европе, где зараженных гораздо меньше, сделать это будет проще. Наша страна тоже предпринимает необходимые шаги.

- Если та же Италия все-таки откажется от матчей Евро-2020, мы бы могли взять эти игры себе?

- Теоретически - конечно. В России все для этого готово. Однако инфраструктурой располагаем не только мы, будут и другие желающие. Немцы, испанцы, французы, англичане… Но я бы не хотел сейчас гадать. Надеюсь, мы вместе с европейцами сообща справимся с проблемой до начала Евро.

- В регламенте УЕФА есть процедура для возможных переносов?

- Ну какие могут быть правила? Это называется форс-мажорные обстоятельства.

- В 1986 году чемпионат мира провела Мексика вместо Колумбии, которая пережила землетрясение…

- Это тоже был форс-мажор. Но опять же, давайте не будем проводить параллели. Я - оптимист. И призываю всех тоже верить в лучшее.

- А представляете себе матчи Евро без зрителей? Или с болельщиками, которых будут пускать на трибуны в специальных масках?

- Нафантазировать себе можно все что угодно. Я не специалист по маскам, противогазам, мазям… На сегодняшний день Евро не отменен. А врачи делают все, чтобы побороть эту заразу. Давайте исходить из того, что у них получится.