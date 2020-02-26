Лэмпард рано уверовал в успех. Гнабри за три минуты прибил «Челси» - Советский спорт
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26 февраля 2020 01:03ФутболЗибрак Артем

Лэмпард рано уверовал в успех. Гнабри за три минуты прибил «Челси»

Встреча прошла в Лондоне.

«Бавария» за 25 минут выиграла противостояние с «Челси», забив все три мяча через фланг не успевавшего вовремя вернуться Джеймса. К тому же в Мюнхене не сыграют Жоржиньо и Алонсо.

«Челси» без Канте и Виллиана

«Бавария» приехала на «Стэмфорд Бридж» побеждать. В 2020 мюнхенцы лишь раз потеряли очки, сыграв нулевую ничью с «Лейпцигом», поэтому вряд ли стоит удивляться тому, что в Лондоне Ханс-Дитер Флик выставил крайне атакующий состав с Робертом Левандовски, Кингсли Команом, Томасом Мюллером и Сержем Гнабри в качестве атакующей четверки.

А вот Фрэнку Лэмпарду из-за отсутствия травмированного Нголо Канте пришлось искать компромиссы. Пару центральных полузащитников составили Жоржиньо и Матео Ковачич, а для безопасности своих ворот на поле вышла тройка защитников Антони Рюдигер, Андреас Кристенсен и Сесар Аспиликуэта, которым помогали Риз Джеймс и Маркос Алонсо.

А позицию в центре нападения вместо нездорового Тэмми Абрахама (он оказался на скамейке запасных) занял Оливье Жиру, отлично вышедший на замену против «МЮ» (0:2) и забивший «Тоттенхэму» (2:1). Кепа Аррисабалага по-прежнему остался в запасе, а место в воротах занял Вилли Кабальеро. Виллиан также начал встречу на скамейке запасных.

Хет-трик нереализованных моментов Мюллера

Игра началась осторожно. Гости завладели мячом, но не торопились форсировать события, ожидая провала соперника на одном из флангов. Продвигать мяч лучше получалось правым краем, где активничал Коман. Он и создал первый опасный момент в матче – в середине поля сыграл в широкую стенку с Томасом Мюллером, получил ответную разрезающую передачу на ход, вывалился под углом к воротам и лишь чуть-чуть не попал в ближний нижний угол.

«Челси» отказывался вжиматься в свою штрафную. Хозяева прессинговали защитников соперника тройкой Жиру – Баркли – Маунт, но оставляли за спиной слишком много пространства, которую с удовольствием заполняли немцы. Некоторые сложности мюнхенцы имели только в начальной фазе атаки, а вот пройдя центральный круг, чувствовали себя довольно вольготно. Атаками команды из середины поля руководил почти не ошибавшийся в передачах Тьяго Алькантара (точность 94%).

Один только Мюллер трижды мог в первом тайме открывать счет, но не смог реализовал один на один (справедливости ради, отметим вовремя сократившего угол до минимума Кабальеро), попасть в створ с угла штрафной и пробить головой с линии вратарской под перекладину. Мяч сотряс стойку и вылетел в поле.

«Челси» отвечал редкими контрвыпадами, но бил при этом не сильно реже соперника (5-6 за 45 минут). Хороший шанс имел убежавший со своей половины поля Аспиликуэта, но пробил в Мануэля Нойера, Оливье Жиру не сумел дотянуться до прострела Мэйсона Маунта. Это был тот редкий случай, когда попытка поймать соперника в переходной фазе из обороны в атаку получилась – Нойер неудачно отпасовал центр, и перехвативший мяч Ковачич опасно забросил мяч в штрафную. Но все же не покидало ощущение, что синим не хватает конкретики в завершающей стадии.

Лэмпард пал жертвой уверенности в себе

Устояв в первом тайме, из раздевалки «Челси» вышел более агрессивным. Крайние защитники Джеймс и Алонсо стали встречать соперников еще выше, помогая полузащитникам поджимать соперника в середине поля. Ход мог бы сработать, но с синими случилось три несчастья подряд. Сначала Жоржиньо на ровном месте схлопотал желтую за разговоры, и теперь пропустит ответный матч.

А затем мюнхенцы дважды наказали хозяев за медлительность не успевшего вернуться в оборону Джеймса. Сначала Гнабри получил мяч между линиями, воспользовался тем, что Аспиликуэта поскользнулся, отпасовал Левандовски и рванул в штрафную. Форвард не пожадничал, и Гнабри поразил пустые ворота. Не успели англичане прийти в себя, как Гнабри через тот же полуфланг Джеймса и Аспиликуэты прорвался к воротам и аккуратно покатил мяч мимо Кабальеро. Вновь ассистировал ему Левандовски. Нащупали гости слабую зону между Аспиликуэтой и Джеймсом и преобразовали свое знание в голы, а Лэмпард, получается, перехитрил сам себя.

После этого «Челси» развалился. В следующие несколько минут мюнхенцы раза три могли доводить счет до крупного. Лэмпарду срочно надо было менять рисунок игры. Он решился на двойную замену, выпустив вместо Баркли и Жиру Виллиана и Абрахама, но «Бавария» не собиралась упускать свое. Лэмпард рискнул, заменив Успиликуэту на Педро, и получил третий мяч через ту же зону. Джеймс опять застрял вдалеке от штрафной, и Альфонсо Дэвис, электричкой промчавшись по флангу, вывел Левандовски на пустые ворота.

Завершал матч «Челси» уже в меньшинстве. Раздосадованный произошедшим Алонсо зачем-то ударил соперника рукой в эпизоде, который ничего не предвещал, и досрочно покинул поле. В Мюнхене он, как и Жоржиньо, не сыграет. Впрочем, это уже не столь важно. «Бавария» блестяще провела вторые 45 минут и, по сути, двумя ногами оказалась в четвертьфинале.

«Челси» – «Бавария» – 0:3 (0:0)

Голы: Гнабри, 51 – 0:1. Гнабри, 54 – 0:2. Левандовски, 76 – 0:3.

«Челси»: Кабальеро, Джеймс, Аспиликуэта (Педро, 73), Кристенсен, Рюдигер, Алонсо, Жоржиньо, Ковачич, Баркли (Виллиан, 61), Маунт, Жиру (Абрахам, 61).

«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис, Киммих, Алькантара (Горецка, 90), Коман (Коутиньо, 66), Гнабри (Толиссо, 85), Мюллер, Левандовски.

Предупреждения: Алькантара, 45+1. Жоржиньо, 49. Киммих, 49.

Удаление: Алонсо, 83.

Судья: Тюрпен (Франция).

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