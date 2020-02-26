Месси не затмил Марадону, но «Барса» в Неаполе не проиграла

«Наполи» на своем поле провел блестящий первый тайм против испанского гранда, но этого не хватило для победы. А каталонцам даже не понадобились для ничейного результата волшебства Лео Месси.

НЕАПОЛЬ ВПЕРВЫЕ УВИДЕЛ НАСЛЕДНИКА МАРАДОНЫ

Накануне приезда Лионеля Месси и компании (кстати, Лео впервые в своей карьере наведался в город, где три десятка лет назад царствовал его легендарный соотечественник Диего Марадона) футбол в Италии, увы, ушел на второй план. Виной тому – эпидемия коронавируса: за пределами Китая смертельно опасное заболевание выбрало своей первой жертвой именно Апеннины, и на севере Италии некоторые матчи уже либо перенесены, либо пройдут без зрителей.

Слава Богу, до южных регионов страшная зараза еще не добралась, а потому атмосфера на неаполитанском «Сан Паоло» во время матча с «Барселоной» была по-настоящему футбольной и привычно горячей. Впрочем, местная публика наверняка устроила бы революцию, если бы ее массово одели в антивирусные маски и закрыли доступ на трибуны: разве можно упустить возможность увидеть в деле самого наследника Марадоны?! Тем более что Диего неаполитанцы в конце 80-х – начале 90-х годов минувшего столетия действительно боготворили.

Но неаполитанским болельщикам дважды повезло: никто их лишать футбольного зрелища в плей-офф Лиги чемпионов не собирался, да и Месси не стал жертвой другой эпидемии – травм, обрушившейся на сине-гранатовых. Наставник каталонцев Кике Сетьен в поединке с «Наполи» был лишен возможности рассчитывать не только на давно находящегося в лазарете Луиса Суареса, но и на получивших повреждения «хрустального» Усмана Дембеле, Жорди Альбу, а кроме того, не заявленного на Лигу чемпионов новичка Мартина Брэйтуэйта.

По этой причине на левом фланге обороны у гостей появился Жуниор Фирпо, а самым любопытным было расположение в тактической расстановке «Барсы» Артуро Видаля. Некоторые футбольные сайты до начала встречи определили позицию чилийца как плеймейкера под дуэтом форвардов Антуан Гризманн – Месси, однако с первых минут стало понятно, что Видаль расположился на правом фланге в трио нападающих при схеме 4-3-3.

МЕРТЕНС ЗАБИВАЕТ ТОЛЬКО ИСПАНСКИМ ГРАНДАМ

Аналогичный тактический вариант выбрал и Дженнаро Гаттузо, хотя и в его обойме не хватало ключевых боевых единиц. Например, травмированного центрального защитника Калиду Кулибали. Или оставшегося в резерве забивного Аркадиуша Милика. Зато вернулся в строй Дрис Мертенс, компанию которому в линии нападения составили Хосе Кальехон и Лоренсо Инсинье.

Бельгийцу было суждено стать героем первой половины встречи, забившим гол-красавец в ворота Марка-Андре тер Штегена. Это произошло за четверть часа до перерыва, когда хозяева накрыли соперника очередной волной образцового прессинга, заставившего ошибиться Жуниора Фирпо. Мяч у него выкрал Петр Зелиньски, за несколько мгновений пролетевший пару десятков метров и сделавший нацеленную передачу вдоль линии штрафной на Мертенса. Удар миниатюрному бельгийцу удался на славу – в самый верхний угол.

Для Дриса этот гол стал 121-м за «Наполи» – столько же было у лучшего бомбардира в истории клуба Марека Гамшика. И при этом оба атакующих игрока на шесть мячей опередили неаполитанскую икону – все того же Марадону.

Интересно, что Мертенс забил лишь второй свой гол в плей-офф Лиги чемпионов, а первый случился в сезоне-2016/17, и пострадавшим тогда оказался мадридский «Реал». Иными словами, бельгиец выбирает в качестве своих жертв исключительно испанских грандов.

Впрочем, было бы несправедливо считать главным действующим лицом первого тайма лишь Мертенса. Вся команда Гаттузо работала как часы, сохраняя критическую для соперника плотность и мобильность в обороне и лишая его даже намека на организацию голевого момента. При подавляющем преимуществе по владению мячом (71 процент против 29) «Барселона» к перерыву нанесла лишь два удара в сторону ворот «Наполи», один из которых получился неточным, а другой заблокировал центральный защитник Никола Максимович.

БУСКЕТС «ИЗВИНИЛСЯ» ЗА ЖЕЛТУЮ КАРТОЧКУ

При этом в концовке первой половины итальянцы могли забить и второй мяч. После диагонального навеса слева от Кальехона Фабиан Руис сбросил мяч на угол вратарской, куда своевременно прибежал Костас Манолас. На сей раз удару греческого защитника не хватило точности, но мы же помним, кто похоронил «Барселону» в четвертьфинале позапрошлого розыгрыша Лиги чемпионов, когда сине-гранатовых отправила в нокаут «Рома», выигравшая дома 3:0 после выездных 1:4.

На сей раз каталонцы с таким неприлично крупным счетом не горели, но по сути первый тайм на «Сан Паоло» получился у них провальным. Месси был надежно прикрыт шарнирной обороной хозяев, проникающих передач в штрафную почти не было, да и в целом в завершающей стадии атаки гости выглядели слишком заторможенными и неизобретательными.

После перерыва сине-гранатовые попытались прибавить в активности, но поначалу нарвались на мину замедленного действия: Серхио Бускетс получил желтую карточку, которая вынудит его пропустить ответный матч с «Наполи». Казалось, все в этот вечер складывается против команды Сетьена.

Но дальнейшее развитие событий показало, что удача в этот вечер не собирается записывать кого-то в любимчики. Сначала счет сравнялся по кадровым потерям: хромая поле покинул Мертенс, замененный на Милика. А затем и по забитым мячам восстановилось равновесие. Бускетс, словно извиняясь за «лишнее» предупреждение, выдал изумительный разрезающий пас в свободную зону, Нельсон Семеду успел прострелить на Гризманна, а французу уже никто не мешал «расстрелять» Давида Оспину.

ЛЕО ВКЛЮЧИЛСЯ ЛИШЬ РАЗ ЗА ВЕЧЕР

План «Наполи», блестяще работавший почти на протяжении часа игрового времени, был разорван в мелкие клочья и отправлен в корзину тремя изящными касаниями игроков «Барселоны». Но, заметьте, среди авторов гола не было Месси.

Лео включился чуть позже, когда неаполитанцы все-таки попытались вернуть себе хотя бы символическое преимущество в счете перед визитом на «Камп Ноу». И, кстати, неплохой момент был у Кальехона, пробившего низом из-под защитника в руки тер Штегену. Но соперник ответил более ярким эпизодом, в котором солировал капитан каталонцев. Месси в контратаке одним движением левой ноги «убрал» двух защитников, сделал отличный пас на Видаля и почти успел на его же ответную передачу – но врезался ногами в Оспину. В итоге оба некоторое время полежали на газоне, а затем аргентинец увидел перед собой показанную Феликсом Брыхом желтую карточку. Немецкий арбитр вполне справедливо расценил действия Лионеля как опасную игру.

В минувшие выходные «Барселона» в ла лиге легко разделалась с «Эйбаром», а Месси оформил покер. Но теперь продолжения голевой феерии не последовало. Так что горячие неаполитанцы могут спать спокойно: на их божество Марадону в этот вечер никто не покусился…

Концовка встречи получилась жаркой: Брых сначала показал по желтой карточке Марио Рую и Видалю, но чилиец был излишне красноречив и за несколько секунд наговорил на удаление. И теперь тоже пропустит ответный поединок с «Наполи». А затем еще и Жерар Пике ушел с газона, сильно прихрамывая. Но в данном случае гораздо важнее, сможет ли он сыграть в эль класико в ближайший уик-энд.

Результативная ничья на выезде делает шансы «Барселоны» на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов весьма внушительными. Но в целом игра сине-гранатовых оставила немало вопросов, если оценивать ее по самым высоким меркам: пока команда Кике Сетьена не выглядит неоспоримым фаворитом нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала. Первый матч

«Наполи» (Неаполь, Италия) – «Барселона» (Испания) – 1:1 (1:0)

Голы: Мертенс (Зелиньски), 30 – 1:0. Гризманн (Семеду), 57 – 1:1

«Наполи»: Оспина – Ди Лоренцо, Манолас, Максимович, Марио Руй – Фабиан Руис, Демме (Аллан, 80), Зелиньски – Кальехон (Политано, 74), Мертенс (Милик, 54), Инсинье (к)

«Барселона»: тер Штеген – Семеду, Пике (Лангле, 90+3), Юмтити, Жуниор Фирпо – Ракитич (Артур, 56), Бускетс, Ф.де Йонг – Видаль, Гризманн (Фати, 87), Месси (к)

Предупреждения: Инсинье, 61. Марио Руй, 89 – Бускетс, 49. Месси, 66. Гризманн, 83. Видаль, 89

Удаление: Видаль, 89 (вторая желтая карточка)

Судья: Феликс Брых (Германия)

25 февраля. Неаполь. Стадион «Сан Паоло»