10 «гвоздей» Кубка ФНЛ: от Кононова и Погба до Басты и Афрорусского

ПЕРВОЕ ПОЯВЛЕНИЕ КОНОНОВА ПОСЛЕ «СПАРТАКА»

«Будем демонстрировать атакующий футбол». «Я сторонник того, чтобы команда играла зрелищно и добивалась результатов». Так Олег Кононов говорил уже не о «Спартаке», а о «Риге», которую возглавил перед Кубком ФНЛ. Этим латвийским клубом владеет российский бизнесмен Сергей Ломакин (как и другим участником Кубка - «Родиной» из ПФЛ). Перед Кононовым поставлена задача выигрывать все титулы в Латвии и достойно выступить в еврокубках. На Кипре рижане победили в группе СКА (2:1) и «Мордовию» (2:0), уступили «Шиннику» (0:1), переиграли в плей-офф «Чертаново» (3:1) - и в четверг поспорят за 5-е место с «Уралом».

ПРОСМОТР ДЛЯ БРАТА ПОЛЯ ПОГБА

У Кононова собрался разношерстный состав: португалец, бразильцы, балканцы, конголезцы, исландец, подписанный зимой воспитанник ЦСКА Данила Янов… А еще на просмотр в «Ригу» прибыл полузащитник Флорентен Погба, старший брат знаменитого Поля Погба из «МЮ». Правда, на Кипре он сыграл совсем немного. Корентена выпустили на второй тайм против «Мордовии».

ДЕБЮТ ЮНОШЕСКОЙ СБОРНОЙ РОССИИ

Всего в турнире стартовали 16 команд. И впервые среди участников нашлось место для юношеской сборной России. В команде Олега Левина хватало знакомых лиц. Присутствовали в ней и легионеры - Роман Тугаринов из «Эспаньола» (ранее выступал в системе «Барселоны») и Георгий Челидзе из «Арарата». Финишировав в группе вторыми, юные россияне затем уступили «Уралу», а в матче за седьмое место сразятся с чертановцами.

ТРИО ИЗ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

Элитный российский дивизион представили сразу три команды - «Урал», «Крылья Советов» и «Тамбов». Правда, екатеринбуржцы и самарцы выставили резервные составы. А вот клуб-дебютант РПЛ сыграл основной, проверив на Кипре в боевых условиях всех своих лидеров, включая Георгия Мелкадзе. В четверг «Тамбов» поспорит за главный приз с «Химками» Сергея Юрана.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ПРЕМЬЕРА

«Ротор» почти наверняка завоюет по итогам этого сезона путевку в премьер-лигу. Об этом говорят и зимние трансферы клуба-лидера ФНЛ: из «Рубина» прибыли экс-чемпион России Виталий Денисов и два талантливых грузина Николай Кипиани и Бека Микелтадзе. Тем интереснее было посмотреть на Кипре за волгоградцами, которых многие заждались в РПЛ. Правда, получилось у «Ротора» не очень: три поражения в группе из трех.

РУССКАЯ ЭКЗОТИКА

Эрвинг Ботака – сын конголезца и россиянки. Парень родился в городе Пушкино, начинал вратарем, стал защитником, мог попасть в «Торпедо», где игроков с темным цветом кожи болельщики не любят, а сейчас представляет столичный «Велес». На Кубке ФНЛ Ботака выступил за сборную России.

ПРОЕКТ БАСТЫ

Как известно, популярный рэп-исполнитель Николай Вакуленко в прошлом году взялся за возрождение СКА из родного для него Ростова-на-Дону. Баста (псевдоним Вакуленко) стал владельцем клуба, привлек деньги «Ростеха», закрыл долги и взял курс на ФНЛ. До Кипра музыкант так и не доехал, зато СКА с трибуны поддержал 83-летний англичанин по имени Ральф. Ростовчане заняли в группе третье место, выше «Мордовии».

ИНТРИГА

Вообще, во всех четырех группах шла практическая равная борьба: никому не удалось набрать шесть очков после двух туров. Счет 2:2 встречался чаще всего. А красок Кубку ФНЛ добавили арбитры, не стеснявшиеся раздавать красные карточки, несмотря на выставочный характер соревнований.

ЛЕГЕНДЫ 90-х

В роли старшего тренера СКА выступил 41-летний Денис Попов, которого многие болельщики прекрасно помнят по ярким выступлениям за «Черноморец» и ЦСКА. В «Родине» вратарей тренирует Александр Филимонов. «Факел» на Кипр привез Владимир Бесчастных, «Химки» - упомянутый выше Юран. В общем, куда не глянь - всюду легенды 90-х.

БИТВА ЗА 10 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Такую сумму составил призовой фонд. Решающий матч Кубка ФНЛ будет показан 27 февраля в 19.15 на интернет-платформе «Яндекс.Эфир». Битва «Химок» и «Тамбова» должна получиться жаркой. Ссылка на трансляцию.