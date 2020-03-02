Фернандес, Луценко или Тедеско: кто стал главным героем 20-го тура
«Советский спорт» – о трех самых главных героях 20-го тура РПЛ.
ГОЛ ТУРА
Марио ФЕРНАНДЕС (ЦСКА)
Лидер армейцев показал бразильскую технику и русский характер: мягко подработал мяч грудью и пробил с лета в девятку на первой компенсированной минуте! Гол принес команде ничью, хотя за полминуты до этого «Урал» вполне мог повести 2:0, если бы Андрей Егорычев реализовал куда более верный, чем у Фернандеса, голевой момент.
ИГРОК ТУРА
Евгений ЛУЦЕНКО (Арсенал)
Для нападающего туляков словно и не было зимнего перерыва. В последнем туре перед паузой он отправил два мяча в ворота «Локомотива», теперь отгрузил столько же «Сочи». В обоих случаях «Арсенал» победил. Так что шестое место команды – во многом заслуга Луценко. В воскресенье он проявил качества настоящего центрфорварда: в дебюте забил в падении головой, а на пятой добавленной минуте подкараулил ошибку хозяев, совершив реактивное ускорение. Специалистом по таким голам в 80-90-х был испанец Эмилио Бутрагеньо, которого называли «стервятником». К Луценко это прозвище тоже подходит.
ТРЕНЕР ТУРА
Доменико ТЕДЕСКО (Спартак)
Когда немец перед возобновлением сезона делал громкие заявления о том, что красно-белые намерены весной выиграть все матчи, это звучало как бравада. Но в субботнем дерби с «Динамо» игра команды Тедеско впечатлила своей цельностью. Такого баланса между защитой и нападением «Спартак» давно не демонстрировал. Плюс Александр Соболев очень быстро вписался в командные схемы. Посмотрим, каким будет продолжение: уже в среду Тедеско ждет дерби номер два – четвертьфинал Кубка России против ЦСКА.
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