Обречен ли «Спартак» без Бакаева? Интриги 21-го тура РПЛ

Впрочем, у красно-белых, скорее всего, тоже будет потеря. Да какая! Против «быков» вряд ли сыграет Зелимхан Бакаев.

Доменико Тедеско нет никакого смысла рисковать здоровьем получившего в игре с ЦСКА сотрясение мозга полузащитника. А без Бакаева представить сегодняшнюю атаку «Спартака» почти невозможно. Да, армейцев красно-белые дожали после того, как Зелимхан покинул поле. Но к тому моменту уже была ничья 2:2 - и не факт, что в отсутствие Бакаева хозяева забили бы два мяча в дебюте.

Победа над «Динамо» в прошлом туре - тоже во многом заслуга спартаковской «десятки». В обоих матчах Бакаев открывал счет. А в понедельник на его месте, видимо, сыграет Гус Тил, который и близко не выглядит достойной заменой россиянину, пусть стоит почти в два раза дороже.

В общем, Тедеско ждет непростое испытание. Посмотрим, как немец выкрутится без своего лидера. Ранее в нынешнем сезоне Бакаев пропустил два матча. И оба команда проиграла: 0:1 «Арсеналу» уже при Тедеско и 1:2… «Краснодару» еще при Сергее Кузнецове. В матче первого круга атаки «Спартака» разгоняли Наиль Умяров (сейчас травмирован) и Джано Ананидзе (перешел зимой в «Анортосис»).

Кстати, в предыдущих двух сезонах победить «быков» в Москве красно-белым не удавалось (1:1, 1:2). Так обречен ли «Спартак» без Бакаева? Узнаем в понедельник.

ПОЖМЕТ ЛИ ОВЧИННИКОВ РУКУ КАРПИНУ?

Безвыигрышная серия ЦСКА во всех турнирах после поражения от «Спартака» в Кубке достигла четырех матчей. Столько же игр армейцы не знают побед над «Ростовом» Валерия Карпина в РПЛ. В общем, Виктору Гончаренко сейчас крайне неуютно. Но не ждите очередного скандала с его участием в понедельник! В Ростове-на-Дону главный тренер ЦСКА не сможет руководить командой со скамейки из-за наложенной еще в прошлом году дисквалификации за ненормативную лексику.

Его функции будет исполнять Сергей Овчинников - человек весьма сурового нрава. Как бы после матча и ему не вздумалось отказаться от рукопожатия Карпина, по примеру Гончаренко, который в среду спровоцировал таким неожиданным способом конфликт с Тедеско. А что? А вдруг? Ставки-то очень высоки, встречаются прямые конкуренты за путевки в Лигу чемпионов. И ЦСКА - отнюдь не фаворит матча.

ЗАБЬЕТ ЛИ МАЛКОМ ПЕРВЫЙ ГОЛ ЗА «ЗЕНИТ»?

Даже если к понедельнику питерцы поставят на ноги Артема Дзюбу (что вряд ли) и Сердара Азмуна (а вот это вполне реально), бремя лидерства в матче с «Уфой» обязан взвалить на себя 40-миллионный бразильский легионер. Когда еще показывать товар лицом, если не в домашней встрече с вполне удобным для «Зенита» противником?

Малком провел за «Зенит» в этом сезоне 272 минуты. Пора бы уже отметиться первым результативным действием. Не всегда же команду спасать 36-летнему Юрию Жиркову, как это произошло в кубковом четвертьфинале с «Ахматом».

УВИДИМ ЛИ МЫ ПЕРВУЮ ПОБЕДУ СЛУЦКОГО?

Леонид Слуцкий пришел в «Рубин» надолго. Его дебют против «Тамбова» (0:0) не впечатлил - на очереди домашний поединок против «Крыльев Советов». Поражение от самарцев опустит команду Слуцкого в зону прямого вылета в ФНЛ. Это уже не шутки. А то некоторые уже замечтались о выходе «Рубина» в домашний Суперкубок УЕФА 2023 года…

В нынешней ситуации даже ничья казанцев не устроит. Пора Слуцкому возвращать вкус побед в РПЛ. Предыдущую он одержал 3 декабря 2016 года, еще во главе ЦСКА.