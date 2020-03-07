Антон Шунин: «Тамбову» мы могли забить и больше

- Как важно было добиться победы после поражения от «Спартака»? – вопрос Шунину.

- Нам важно было победить. «Спартак» уже забыт. Мы доминировали сегодня на поле, и результат получился, считаю, закономерный. Но «Тамбову» мы могли и больше забивать. Не знаю, был ли офсайд в моменте с отмененным голом Комличенко. Но мы в любом случае выиграли уверенно.

- После этого отмененного гола, второй, забитый чисто, случился после схожей комбинации Рауша и Комличенко. Обсуждали этот нюанс в раздевалке?

- Нет, не обсуждали, но я рад, что у нас в команде намечается хорошая связка. Николай хорош при подачах и все об этом знают. Сегодня получилось, что у него было два таких момента и он забил два мяча. Жаль один не засчитали, а то концовка была бы более спокойная.

- «Тамбов» перед перерывом набирал много очков. Сегодня эта команда вас чем-то удивила?

- Да, за последние шесть матчей, «Тамбов» проиграл только «Локомотиву». При этом в трех последних встречах они сыграли на ноль. Но мы не отталкивались от соперника. Мы готовились к нему, знали сильные и слабые стороны, а также то, за счет чего его можно вскрыть. Мы знали, как игратьс «Тамбовом». Сделали все так, как и договаривались, и вскрыли эту команду.

Мы мало цеплялись впереди и пропускали атаки

- Поделитесь впечатлениями о матче с «Динамо», - вопрос Обухову.

- Трудная игра получилась. В первом тайме хозяева прессинговали, и было трудно выходить из-под прессинга. Мы били мяч вперед, но два габаритных центральных защитника в основном там все выигрывали. Поэтому мы мало цеплялись впереди и пропускали атаки.

- Вас не удивила связка соперника Комличенко – Рауш?

- Рауш играл в первом тайме левее. Связка была у Комличенко с Филиппом. Но все равно чувствуется класс игроков «Динамо». У этой команды хорошие мастера в составе.

- «Тамбов» базируется живет в Тарасовке. Как освоились и насколько комфортно жить в Подмосковье?

- Лично мне очень комфортно. Я ведь жил в Тарасовке примерно шесть лет, когда был в «Спартаке». Сейчас ребятам все нравится.

- Вы вместе с Мелкадзе водите экскурсии для одноклубников? В Тарасовке до сих пор готовят знаменитый борщ?

- Конечно, готовят. Но база не такая большая, поэтому никаких экскурсий не водим.

- Насколько комфортная ситуация, когда команда играет в Нижнем Новгороде, а до этого в Саранске? Сильно «Тамбов» теряет от этого?

- Конечно, мы от этого теряем. Без своих болельщиков тяжело. Они приезжают на наши матчи, но, конечно, не в таком количестве, как это было бы в Тамбове.