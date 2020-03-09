Ари – специалист по «Спартаку». «Краснодар» выиграл на «Открытие Арене» (видео)

Нетто – капитан на все времена

После сверхэмционального матча в Ростове-на-Дону на поле «Открытия Арены» вышли «Спартак» и «Краснодар». Москвичи в случае поражения сокращали отставание от пятой еврокубковой строчки до не таких уже недостижимых семи очков. «Быкам» требовались очки, чтобы не позволить догнать себя выигравшим в туре «Ростову» и «Локомотиву».

Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско по сравнению с победным матчем Кубка России против ЦСКА, сыгранным в среду, сделал две замены в основе. Вместо чудившего Николая Рассказова появился Андрей Ещенко, а отметившегося двумя результативными передачами в двух играх, но не забившего самостоятельно Александра Соболева сменил автор победного гола в ворота армейцев Джордан Ларссон.

У Мурада Мусаева меньше вариантов для ротации. Только Даниила Уткина заменил Маркус Берг. Вопреки ожиданиям, он расположился на одной линии с Ари. Обычно, когда они играют вместе, на острие действует именно швед. Решение вызвано, видимо, тем, что российский бразилец мобильнее партнера, и ему проще найти пространство в тройке центральных защитников соперника. Также отметим, что Мусаев вновь предпочел бразильского опорника Кайо в центре обороны медлительному профильному защитнику Йону Фьолусону.

Эта игра стала для «Спартака» первой домашней в весенней части сезона, поэтому только сейчас появилась возможность отметить в рамках РПЛ 90-летие со дня рождения легендарного капитана красно-белых Игоря Нетто. Болельщики приготовили в честь памятного события огромный баннер с изображением великого спартаковца и подписью «Капитан на все времена». А символический первый удар по мячу нанес 93-летний первый вице-президент РФС Никита Симонян, проведший вместе с Нетто на поле 10 лет с 1949-го по 1959-й год.

Справедливые нули

Команды словно перенервничали в этой праздничной атмосфере, стараясь в первую очередь не допустить ошибки. Отсюда пять фолов в первые 10 минут встречи. Пострадал в том числе и Зелимхан Бакаев. Он в дерби с ЦСКА получил сотрясение мозга и был заменен после первого тайма, но все же вышел на поле, для чего ему потребовался только красно-белый шлем аля Петр Чех.

Команды действовали настолько плотно в середине поля, что до ударов с игры дело долго не доходило. В этой ситуации на помощь пришли стандарты. Эсекьель Понсе выиграл борьбу вверху после подачи со штрафного от Бакаева, а Мануэл Фернандеш нашел возможность пробить после розыгрыша углового. В обоих случаях мяч миновал створ ворот. Второй эпизод обратил внимание тем фактом, что в момент подачи Илья Кутепов зарядил ладонью в глаз Егору Сорокину, но арбитры на ВАР даже не стали просматривать видеоповтор.

К середине тайма стало ясно, что хозяева рассчитывают на контратаки. Краснодарцы завладели мячом и пытались раскачать оборону, но москвичи оборонялись средним блоком, благодаря чему им удавалось создать плотность на своей половине поля. Свободных зон они практически не оставляли, зато при первой возможности готовы были броситься вперед. Пара выходов в атаку получилась перспективной, но качественного завершающего паса не хватило.

В целом, в первые 45 минут команды на гол не наиграли. Гости почти в два раза больше владели мячом (66% на 34%), но с большим трудом не только доставляли его в штрафную, но и вообще в финальную треть поля. Им отчетливо не хватало креативных игроков в центральной оси. Александр Черников и Кристофер Олссон строить структуру атак пока не готовы. Спартаковцы же, если не выбегали в контратаку, слишком частили длинными передачами в сторону нападающих (особенно Понсе), что в отсутствие Соболева было не слишком перспективно. Тем не менее, красно-белые все-таки были к голу. Они имели преимущество и по ударам (9-7), и по попаданию в створ (3-1).

Очередной привет от Ари

Второй тайм начался с великолепного сейва Матвея Сафонова, вытащившего мяч из-под перекладины после удара головой Понсе, опередившего оппонентов после подачи от углового фланга Романа Зобнина. Характер игры хозяев изменился. Они стали заметно выше встречать соперника, оказывая давление на защитников и не позволяя им спокойно продвигать мяч в среднюю линию. Прессинг был не столько агрессивный, заточенный на отбор, сколько позиционный, в расчете на перехват, но гости по-началу все равно растерялись. В первые 10 минут уже хозяева владели мячом 66% времени, но затем команды вернулись на исходные позиции.

Мусаев, стараясь ускорить игру на флангах, бросил в бой Магомеда-Шапи Сулейманова. Он занял позицию на правом краю, Вандерсон, ушел на противоположную бровку, а Фернандеш сместился в центр. Тедеско одновременно со своим визави сделал замену, выпустив вместо Ещенко Гуса Тила. Зобнин стал играть правого латераля. Впервые за игру встретившись с Вандерсоном, он жестко врезался в бразильца, дав ему понять, что церемониться с ним не будет.

Самый запоминающийся шанс во второй половине встречи упустил Сорокин. После подачи со штрафного на ближнюю штангу он выскочил из-за спин защитников и беспрепятственно пробил с нескольких метров, но удивительным образом не попал в створ. А забили «быки» с 11-метрового, назначенного за фол Ильи Кутепова против Берга в той редкой ситуации, когда гостям удалась проникающая передача в штрафную. Этот гол стал для Ари восьмым в 11 матчах пробив своего бывшего клуба. Не реже от него страдал только ЦСКА.

Краснодарцы могли пробить и второй пенальти после того, как Айртон, прерывая верховую передачу в своей штрафной, подработал мяч рукой, но арбитры почему-то проигнорировали этот эпизод. Вообще гости в оставшееся время были очевидно ближе к голу, чем их соперник. Игра у «Спартака» развалилась. Ничего, кроме забросов на Соболева, москвичи придумать не смогли. Слабый для себя матч провел Бакаев (всего одна удачная попытка дриблинга из трех за 90 с лишним минут), не попал в игру вышедший на замену Тил.

Таким образом, «Краснодар» вернулся на чистое второе место, а «Спартак» распрощался с надеждами на борьбу за пятую еврокубковую строчку. Тут бы не вылететь – он зоны переходных матчей вновь всего три очка. В следующем туре красно-белые едут в Оренбург, где сыграют без Зобнина, удаленного уже в компенсированное время матча.

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

РПЛ

21-й тур

«Спартак» (Москва) - «Краснодар» (Краснодар) - 0:1 (0:0).

Гол: Ари, 71, с пенальти.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Ещенко (Тил, 58), Кутепов, Айртон, Крал, Зобнин, Бакаев, Жиго (Мирзов, 82), Понсе, Ларссон (Соболев, 67).

«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Петров, Черников (Сулейманов, 59), Панталеао, Фернандеш (Фьолусон, 90), Ольссон, Вандерсон, Ари (Уткин, 90), Берг.

Предупреждения: Черников (25), Рамирес (37), Ещенко (41), Жиго (45), Зобнин (63), Соболев (77), Ари (83).

Удаление: Зобнин (90).