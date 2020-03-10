Москалев - гроссмейстер. Держит график «две грубые ошибки за тур». Рейтинг Владимира Левитина

Вроде бы на всех матчах РПЛ действует система ВАР, но число ошибок не сокращается. Пожалуй, повсеместное использование системы видеоповторов даже мешает арбитрам. Теперь они лишены полного контроля за игрой, а их действия часто напоминают выступления певцов под фонограмму.

Если логика судейских решений отсутствует, то нет и идентичности. И «варовцы» делу не помогают, так как слеплены из того же сырого теста, что и их коллеги в поле. Полученные от нового руководителя судейского корпуса Виктора Кашшаи инструкции, возможно, даже внесли дополнительную сумятицу. Вот и приходится все время гадать, кого винить за ошибку в том или ином эпизоде: главного арбитра, ВАР, телевизионщиков, которые гонят телекартинку?

Впрочем, вернемся к конкретным итогам 21-го тура.

ОРЕНБУРГ – АРСЕНАЛ – 2:0

Судья: Павел Кукуян

74-я минута – верное решение. Роберт Бауэр руками задержал прорыв Джоэля Фамейе и абсолютно по делу получил вторую желтую карточку. Кукуян по праву занимает первое место в нашем судейском рейтинге сезона-2019/20. В своих действиях он не полагается слепо на «запасной вариант» с ВАР. Хотелось бы, чтобы его примеру последовали другие.

ДИНАМО – ТАМБОВ – 1:0

Судья: Василий Казарцев

19-я минута – верное решение. Николай Комличенко, забравшись в офсайд, отправил мяч в ворота, но благодаря ВАР гол был справедливо отменен.

65-я минута – ошибка. Гурам Тетрашвили грубо оттолкнул оппонента в 40 метрах от ворот, после чего «Тамбов» провел опасную атаку, завершившуюся неточным ударом. Если бы гол был забит, ВАР уберег бы Казарцева от ошибки.

80-я минута – ошибка. Защитник «Тамбова» наступил Константину Раушу на ногу, но свисток промолчал. Это признак психологической неуравновешенности Казарцева, так как «физика» у него в полном порядке.

А еще непонятно, почему судья добавил лишь одну минуту к первому тайму, ведь эпизод с отмененным голом Комличенко видеоассистенты разбирали три минуты.

РУБИН – КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ – 0:1

Судья: Владимир Москалев

5-я минута – верное решение. Карл Старфельт в штрафной площади рукой прервал прострел Антона Зиньковского, но умысла в этом не было, а рука находилась на уровне плеча, поэтому на пенальти эпизод не тянул. Система ВАР пришла на выручку Москалеву.

16-я минута – грубая ошибка. Хвича Кварацхелия совершил рядовое нарушение, которое никак не тянуло на предупреждение. И если бы не эта карточка, грузин не был бы удален на исходе первого тайма за повторный - и совершенно заслуженный - «горчичник».

24-я минута – верное решение. Пабло Сантос выставленной вперед рукой прервал передачу Дмитрия Кабутова – явный пенальти. ВАР в лице Сергея Карасева определил, что моменту предшествовал офсайд. Безучастный Москалев выполнил указание ассистентов.

80-я минута – грубая ошибка. Зиньковский пробегал мимо Олега Данченко, когда тот без причин упал. Нарушения правил не было, но Москалев показал самарцу предупреждение, которое стало для того вторым и обернулось удалением.

Да уж, «гроссмейстерский» уровень. Для Москалева это было всего-навсего второй матч в РПЛ-2019/20. И он опять допустил две грубые ошибки. Безоговорочное последнее место в нашем сезонном рейтинге.

СОЧИ – УРАЛ – 2:0

Судья: Михаил Вилков

69-я минута – ошибка. Антона Заболотного сбили грубым ударом сзади, Вилков назначил штрафной, но не достал из кармашка желтую карточку.

90-я минута – ошибка. Ибрагим Цаллагов получил предупреждение за нарушение, которое тянуло лишь на штрафной удар.

Несмотря на два этих эпизода, к судейству Вилкова, в адрес которого осенью было много объективных претензий со стороны клубов, серьезных нареканий нет.

ЛОКОМОТИВ – АХМАТ – 1:0

Судья: Кирилл Левников

22-я минута – верное решение. Гжегож Крыховяк перед тем, как поразить ворота головой, коснулся мяча рукой. ВАР вмешался и гол отменил.

37-я минута – грубая ошибка. Исмаэл, находясь в штрафной площади, рукой прервал полет мяча после удара Жоау Мариу со штрафного. Акцентированное движение рукой очевидно – стопроцентный пенальти, который почему-то не был назначен даже после просмотра видеоповтора. Совместная ошибка арбитра и ВАР.

83-я минута – верное решение. Соломон Кверквелия умышленно сыграл рукой в своей штрафной, в результате чего справедливо был удален.

РОСТОВ – ЦСКА – 3:2

Судья: Владислав Безбородов

20-я минута – верное решение. Ильзат Ахметов в штрафной ударил по ногам Элдора Шомуродова и справедливо был удален с поля. Пенальти также не вызывает сомнений.

49-я минута – верное решение. Вадим Карпов сзади ударил ворвавшегося в штрафную Ивелина Попова по ногам. Явный пенальти, который Безбородов сам не определил. Спасло вмешательство ВАР.

82-я минута – грубая ошибка. Александр Саплинов в своей штрафной сбил Арнора Сигурдссона. ВАР подтвердил правильность назначения пенальти и снял сомнения в возможном офсайде. Но если в двух предыдущих эпизодах нарушитель удалялся с поля, то теперь остался безнаказанным.

Это была самая сложная для судейства игра в туре. Спорные моменты вызывали непонимание не только у тренеров и игроков, но и телекомментаторов. Логика в действиях арбитра, увы. отсутствовала.

СПАРТАК – КРАСНОДАР – 0:1

Судья: Сергей Лапочкин

82-я минута – верное решение. Илья Кутепов допустил грубость в своей штрафной против Маркуса Берга. Это пенальти.

92-я минута – верное решение. Роман Зобнин грубо сбил Магомеда-Шапи Сулейманова, за что получил второе предупреждение и был удален. Обе карточки он получил заслуженно. Лапочкин заслужил за судейство твердую «четверку».

ЗЕНИТ – УФА – 0:0

Судья: Алексей Сухой

57-я минута – грубая ошибка. Кэтэлин Карп в борьбе за мяч в своей штрафной сфолил на Магомеде Оздоеве, но Сухой оставил эпизод без внимания. Не помог и отвечавший за ВАР Виталий Мешков, который сам грешит грубыми ошибками во многих матчах. В итоге в целом неплохое судейство Сухого омрачено эпизодом, повлиявшим на исход матча.

ЛУЧШИЙ АРБИТР ТУРА

Павел Кукуян (Сочи)

РЕЙТИНГ СУДЕЙ В РПЛ-2019/20