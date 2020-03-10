Москалев - гроссмейстер. Держит график «две грубые ошибки за тур». Рейтинг Владимира Левитина - Советский спорт
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10 марта 2020 22:09Футбол

Москалев - гроссмейстер. Держит график «две грубые ошибки за тур». Рейтинг Владимира Левитина

Судья всесоюзной категории в традиционной рубрике разобрал богатый на спорные решения арбитров 21-й тур премьер-лиги.

Вроде бы на всех матчах РПЛ действует система ВАР, но число ошибок не сокращается. Пожалуй, повсеместное использование системы видеоповторов даже мешает арбитрам. Теперь они лишены полного контроля за игрой, а их действия часто напоминают выступления певцов под фонограмму.

Если логика судейских решений отсутствует, то нет и идентичности. И «варовцы» делу не помогают, так как слеплены из того же сырого теста, что и их коллеги в поле. Полученные от нового руководителя судейского корпуса Виктора Кашшаи инструкции, возможно, даже внесли дополнительную сумятицу. Вот и приходится все время гадать, кого винить за ошибку в том или ином эпизоде: главного арбитра, ВАР, телевизионщиков, которые гонят телекартинку?

Впрочем, вернемся к конкретным итогам 21-го тура.

ОРЕНБУРГ – АРСЕНАЛ – 2:0

Судья: Павел Кукуян

74-я минута – верное решение. Роберт Бауэр руками задержал прорыв Джоэля Фамейе и абсолютно по делу получил вторую желтую карточку. Кукуян по праву занимает первое место в нашем судейском рейтинге сезона-2019/20. В своих действиях он не полагается слепо на «запасной вариант» с ВАР. Хотелось бы, чтобы его примеру последовали другие.

ДИНАМО – ТАМБОВ – 1:0

Судья: Василий Казарцев

19-я минута – верное решение. Николай Комличенко, забравшись в офсайд, отправил мяч в ворота, но благодаря ВАР гол был справедливо отменен.

65-я минута – ошибка. Гурам Тетрашвили грубо оттолкнул оппонента в 40 метрах от ворот, после чего «Тамбов» провел опасную атаку, завершившуюся неточным ударом. Если бы гол был забит, ВАР уберег бы Казарцева от ошибки.

80-я минута – ошибка. Защитник «Тамбова» наступил Константину Раушу на ногу, но свисток промолчал. Это признак психологической неуравновешенности Казарцева, так как «физика» у него в полном порядке.

А еще непонятно, почему судья добавил лишь одну минуту к первому тайму, ведь эпизод с отмененным голом Комличенко видеоассистенты разбирали три минуты.

РУБИН – КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ – 0:1

Судья: Владимир Москалев

5-я минута – верное решение. Карл Старфельт в штрафной площади рукой прервал прострел Антона Зиньковского, но умысла в этом не было, а рука находилась на уровне плеча, поэтому на пенальти эпизод не тянул. Система ВАР пришла на выручку Москалеву.

16-я минута – грубая ошибка. Хвича Кварацхелия совершил рядовое нарушение, которое никак не тянуло на предупреждение. И если бы не эта карточка, грузин не был бы удален на исходе первого тайма за повторный - и совершенно заслуженный - «горчичник».

24-я минута – верное решение. Пабло Сантос выставленной вперед рукой прервал передачу Дмитрия Кабутова – явный пенальти. ВАР в лице Сергея Карасева определил, что моменту предшествовал офсайд. Безучастный Москалев выполнил указание ассистентов.

80-я минута – грубая ошибка. Зиньковский пробегал мимо Олега Данченко, когда тот без причин упал. Нарушения правил не было, но Москалев показал самарцу предупреждение, которое стало для того вторым и обернулось удалением.

Да уж, «гроссмейстерский» уровень. Для Москалева это было всего-навсего второй матч в РПЛ-2019/20. И он опять допустил две грубые ошибки. Безоговорочное последнее место в нашем сезонном рейтинге.

СОЧИ – УРАЛ – 2:0

Судья: Михаил Вилков

69-я минута – ошибка. Антона Заболотного сбили грубым ударом сзади, Вилков назначил штрафной, но не достал из кармашка желтую карточку.

90-я минута – ошибка. Ибрагим Цаллагов получил предупреждение за нарушение, которое тянуло лишь на штрафной удар.

Несмотря на два этих эпизода, к судейству Вилкова, в адрес которого осенью было много объективных претензий со стороны клубов, серьезных нареканий нет.

ЛОКОМОТИВ – АХМАТ – 1:0

Судья: Кирилл Левников

22-я минута – верное решение. Гжегож Крыховяк перед тем, как поразить ворота головой, коснулся мяча рукой. ВАР вмешался и гол отменил.

37-я минута – грубая ошибка. Исмаэл, находясь в штрафной площади, рукой прервал полет мяча после удара Жоау Мариу со штрафного. Акцентированное движение рукой очевидно – стопроцентный пенальти, который почему-то не был назначен даже после просмотра видеоповтора. Совместная ошибка арбитра и ВАР.

83-я минута – верное решение. Соломон Кверквелия умышленно сыграл рукой в своей штрафной, в результате чего справедливо был удален.

РОСТОВ – ЦСКА – 3:2

Судья: Владислав Безбородов

20-я минута – верное решение. Ильзат Ахметов в штрафной ударил по ногам Элдора Шомуродова и справедливо был удален с поля. Пенальти также не вызывает сомнений.

49-я минута – верное решение. Вадим Карпов сзади ударил ворвавшегося в штрафную Ивелина Попова по ногам. Явный пенальти, который Безбородов сам не определил. Спасло вмешательство ВАР.

82-я минута – грубая ошибка. Александр Саплинов в своей штрафной сбил Арнора Сигурдссона. ВАР подтвердил правильность назначения пенальти и снял сомнения в возможном офсайде. Но если в двух предыдущих эпизодах нарушитель удалялся с поля, то теперь остался безнаказанным.

Это была самая сложная для судейства игра в туре. Спорные моменты вызывали непонимание не только у тренеров и игроков, но и телекомментаторов. Логика в действиях арбитра, увы. отсутствовала.

СПАРТАК – КРАСНОДАР – 0:1

Судья: Сергей Лапочкин

82-я минута – верное решение. Илья Кутепов допустил грубость в своей штрафной против Маркуса Берга. Это пенальти.

92-я минута – верное решение. Роман Зобнин грубо сбил Магомеда-Шапи Сулейманова, за что получил второе предупреждение и был удален. Обе карточки он получил заслуженно. Лапочкин заслужил за судейство твердую «четверку».

ЗЕНИТ – УФА – 0:0

Судья: Алексей Сухой

57-я минута – грубая ошибка. Кэтэлин Карп в борьбе за мяч в своей штрафной сфолил на Магомеде Оздоеве, но Сухой оставил эпизод без внимания. Не помог и отвечавший за ВАР Виталий Мешков, который сам грешит грубыми ошибками во многих матчах. В итоге в целом неплохое судейство Сухого омрачено эпизодом, повлиявшим на исход матча.

ЛУЧШИЙ АРБИТР ТУРА

Павел Кукуян (Сочи)

РЕЙТИНГ СУДЕЙ В РПЛ-2019/20

Судья

Ошибки

Матчи

В среднем за матч

Пенальти

Удаления

Голы

Всего

Кукуян

-

-

-

0

9

0,00

Еськов

-

-

1

1

10

0,10

Сухой

1

1

-

2

9

0,22

Турбин

2

1

-

3

11

0,27

Лапочкин

2

1

1

4

15

0,27

Матюнин

1

1

-

2

7

0,29

Волошин

3

1

-

4

12

0,33

Безбородов

4

1

-

5

14

0,36

Иванов

3

1

-

4

10

0,40

Казарцев

5

-

-

5

12

0,42

Васильев

4

-

1

5

11

0,45

Панин

3

-

-

3

6

0,50

Мешков

2

4

1

7

13

0,54

Карасев

5

-

2

7

13

0,54

Вилков

7

1

2

10

10

1,00

Левников

3

1

-

4

3

1,33

Москалев

1

2

1

4

2

2,00

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