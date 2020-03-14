Гаэль Ондуа: Есть надежда, что чемпионат Швейцарии скоро возобновят - Советский спорт
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14 марта 2020 17:43ФутболДжума Иван

Гаэль Ондуа: Есть надежда, что чемпионат Швейцарии скоро возобновят

Воспитанник «Локомотива», выступавший за «Анжи», а сейчас защищающий цвета «Серветта», рассказал о ситуации с футболом во время коронавируса в Швейцарии, где соревнования не проводятся со 2 марта.

«БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ МЫ НЕ ИГРАЛИ»

- Чемпионат Швейцарии сейчас на паузе. Чем вы занимаетесь? – спросил наш корреспондент, позвонив в Женеву 24-летнему камерунскому полузащитнику, который провел детство в Москве, а «Анжи» покинул в 2019 году, после развала махачкалинского клуба. С тех пор Ондуа и играет за «Серветт» (19 матчей и 2 гола в сезоне-2019/20).
- Поначалу продолжали тренировки, но с 14 марта прекратили. Такое решение принял президент «Серветта». Пока будем находиться дома.

- Вы считаете правильной приостановку чемпионата? Или лучше было проводить матчи без зрителей?
- Швейцария сразу закрыла лигу, на пустых стадионах мы не играли. И это не только футбола касалось – в хоккее то же самое. Думаю, раз руководители спорта так решили, значит, имели для этого основания.

- Коронавирус создает в Швейцарии панику?
- Я не врач или эпидемиолог, чтобы судить о действиях для борьбы с пандемией. Но вы же видите, что каждый день кто-то умирает, поэтому нужно предпринимать все возможные меры. А паника – это, конечно, не очень хорошо. Люди должны следовать рекомендациям специалистов и думать о здоровье всех, кто населяет Землю. Только совместными усилиями мы можем побороть коронавирус.

- Вам сказали о том, когда могут возобновить чемпионат?
- Мы на паузе со 2 марта. В ближайшее время будет принято решение по поводу чемпионата суперлиги. Есть ощущение, что скоро соревнования возобновят. Возможно, уже со следующей недели. Ждем ответа от руководителей лиги.

«НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ ЛИШАТЬСЯ ШАНСА ПОБОРОТЬСЯ ЗА ЗОНУ ЕВРОКУБКОВ»

- Не считаете, что в других странах промедлили с остановкой турниров?
- Опять же, мне сложно давать оценки. Нынешний разгул вируса по Европе –беспрецедентный. Каждая страна, федерация или лига действовали, отталкиваясь от ситуации, которая была вокруг. В Швейцарии исходили из местных реалий. В других странах все могло быть несколько иначе.

- Так, может, прямо сейчас раздать медали и не доигрывать текущие чемпионаты?
- С этим коронавирусом все, конечно, возможно. Но мое мнение: швейцарский чемпионат надо постараться доиграть. Исхожу, в том числе, из интересов своей команды. У «Серветта» остаются шансы попасть в зону еврокубков. Именно на это рассчитывают наши болельщики. Не хотелось бы лишаться возможности выполнить задачу на сезон.

- Как считаете, удастся ли летом провести чемпионат Европы?
- Если получится доиграть национальные чемпионаты, то не вижу причин переносить Евро. А вот если не получится, то турнир, скорее всего, перенесут. Там же летом еще Олимпиада должна состояться.

- Евро перенесут на 2021 год?
- Это УЕФА решать. Главное, чтобы были учтены интересы всех заинтересованных сторон. Как говорится, поживем – увидим. Думаю, европейские футбольные чиновники уже скоро прояснят ситуацию.

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