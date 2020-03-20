Белоруссии коронавирус не помеха! Только здесь по-прежнему играют в футбол

Вопреки коварному вирусу чемпионат Белоруссии стартовал по расписанию. Вчера 19 марта «Энергетик-БГУ» неожиданно, но заслуженно обыграл БАТЭ 3:1, а солигорский «Шахтер» уступил 0:1 «Торпедо-БелАЗ». Сегодня «Динамо-Брест» начинает защиту титула матчем против ФК «Смолевичи».

Давайте разберемся, что есть интересного у соседа в национальном чемпионате. Другого футбола все равно пока нет.

ПРЕРВАННАЯ ГЕГЕМОНИЯ

БАТЭ безраздельно царствовал в белорусском чемпионате с 2006 по 2018 годы, став чемпионом 13 раз подряд. Шесть титулов во время этой серии были завоеваны под руководством Виктора Гончаренко.

Казалось, что гегемония может длиться вечно, но в прошлом сезоне солидные финансовые вливания в «Динамо-Брест» все-таки принесли плоды. Под руководством чешского тренера Марцела Лички нувориши впервые в истории стали чемпионами, на пять очков опередив БАТЭ.

Личка, как это ни странно, после этого покинул Брест. Теперь команду тренирует Сергей Ковальчук. В прошлом он уже дважды занимал должность главного тренера, а в течение трех предыдущих лет работал спортивным директором.

МАРАДОНА – ПРЕЗИДЕНТ НА ОДИН ДЕНЬ

16 июля 2018 года весь мир облетела громкая новость – великий и ужасный Диего Марадона стал президентом брестского «Динамо».

Аргентинец прилетел, раздал автографы, пообщался с журналистам, раздавая громкие заявления о том, каким великим президентом он будет, а также посмотрел матч «Динамо-Брест» – «Шахтер» (Солигорск). После этого Марадона с чувством выполненного долга покинул Белоруссию и с тех пор в Бресте не появлялся, хотя его контракт был рассчитан на три года.

В клубе не растерялись, и какое-то время Диего числился «почетным президентом».

«ДИНАМО-БРЕСТ» И АРАБСКИЕ ДЕНЬГИ

Кое в чем нынешнего чемпиона Белоруссии можно сравнить с «Манчестер Сити». В гранда национального масштаба клуб стал превращаться после того, как в 2016 году клуб перешел под контроль зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах компании.

Называется она Sohra Overseas, и первоначально заявляли, что владельцем «Динао-Брест» стал некий шейх Поль Даэр. Но затем из тени вышел настоящий хозяин клуба и этой самой Sohra Overseas – уроженец Брестской области Александр Зайцев.

«В детстве болел за брестское «Динамо». Когда несколько лет назад клуб мог стать банкротом и вылететь из высшей лиги чемпионата Беларуси, мне стало обидно за такое положение дел. Это была дань детству, если хотите», – так в интервью Tut.by объяснил свое решение белорусский бизнесмен, ведущий дела в ОАЭ.

«Мировой футбольный рынок растет серьезными темпами, и Беларуси глупо оставаться вне этих процессов» – цитата Зайцева из того же интервью.

В БЕЛОРУССКОЙ ВЫСШЕЙ ЛИГЕ 29 РОССИЯН

Клубы белорусской высшей лиги заявили на чемпионат 2020 года 29 российских футболистов. Самыми «русскими» оказались «Славия», «Городея», «Слуцк» и «Смолевичи», заявившие по четыре россиянина.

По-настоящему известных личностей в списке легионеров из России вы не найдете. Большинство выступали на родине в низших лигах, а опыт игры в РПЛ имеется лишь у троих.

28-летний правый защитник жодинского «Торпедо-БелАЗ» Виталий Устинов сыграл в российском элитном дивизионе 52 матча за «Рубин» и «Ростов», отметившись одним голом и одной результативной передачей.

30-летний вратарь клуба «Смолевичи» Александр Фильцов в прошлом играл за «Краснодар», тульский «Арсенал», «Ротор», «Локомотив», «Анжи» и «Рубин». Всего на его счету 40 матчей в РПЛ.

Ну и наконец 28-летний защитник «Немана» Андрей Васильев. В его активе в РПЛ 18 матчей за тульский «Арсенал» и «Ростов».

Из остальных можно выделить выделить за превосходную футбольную родословную Сандро Цвейбу. 26-летний опорный хавбек «Ислочи» – сын защитника Ахрика Цвейбы, выступавшего за сборные СССР, СНГ, Украины и России. На юношеском уровне Сандро прошел школы московских «Динамо», «Спартака» и «Локомотива», а также сыграл 5 матчей и забил один гол за российскую молодежку. В России наиболее успешными для него были выступления за «Динамо» из Санкт-Петербурга и «Факе», а в «Ислочь» он перешел из шведской «Эскильтуны» 9 марта нынешнего года.

Также стоит отметить российские связи «Городеи». Клуб из Минской области арендовал у трех игроков из РПЛ – 21-летнего вратаря Глеба Ефимова из «Уфы», а также 23-летних нападающих братьев-близнецов Артема и Сергея Архипова из «Тамбова».

Ну а весь список белорусских россиян выглядит следующим образом:

«Славия» – 4

Михаил Барановский (в), Егор Потапов (з), Юрий Недашковский (з), Никита Мельников (4)

«Городея» – 4

Глеб Ефимов (в), Андрей Сорокин (з), Артем Архипов (н), Сергей Архипов (н).

«Слуцк» – 4

Сослан Такулов (з), Марат Бураев (п), Алан Короев (п), Артем Сердюк (н).

«Смолевичи» – 4

Александр Фильцов (в), Муталип Алибеков (з), Константин Котов (п), Алексей Турик (н)

«Торпедо-БелАЗ» – 3

Алексей Козлов (в), Дмитрий Яшкин (з), Виталий Устинов (з).

«Белшина» – 3

Евгений Кирисов (з), Евгений Скобликов (п), Роман Салимов (п).

«Неман» – 2

Олег Мурачев (з), Андрей Васильев (з).

«Ислочь» – 2

Владислав Крайнов (в), Сандро Цвейба (п).

«Витебск» – 2

Даниил Чалов (з), Илья Васильев (п).

«Минск» – 1

Артем Леонов (в).

УКРАИНА НА ВТОРОМ МЕСТЕ ПОСЛЕ РОССИИ

Всего в белорусской высшей лиге 114 легионеров из 31 страны.

В этом реестре у России самое большое представительство – 29 человек. Украина занимает второе место – 22 футболиста, но зато делегировала в соседнюю страны настоящих звезд, ведь игроки «Динамо-Брест» Артем Милевский и Евгений Хачериди в прошлом были лидерами киевского «Динамо» и национальной сборной.

На третьем месте по представительству Сербия (12 игроков). Далее идут Бразилия (6), Нигерия (4) и Хорватия (4). Грузин и футболистов из Ганы – в чемпионате Белоруссии по три человека. А еще есть по два представителя Буркина-Фасо, Казахстана, Камеруна, Молдавии, Узбекистана, Франции и Черногории.

По одному человеку в белорусскую высшую лигу делегировали – Албания, Армения, Бельгия, Босния, Гвинея, Греция, Исландия, Киргизия, Корея, Кот-д’Ивуар, Либерия, Португалия, Сенегал, Словакия, Словения и Таджикистан.

УКРАИНСКИЕ ЗВЕЗДЫ «ДИНАМО-БРЕСТ»

На заре карьеры уроженец Минска Милевский стал героем громкого украинско-белорусского скандала, когда выбирал футбольное гражданство и предпочел сборную Украины. В 35 лет он помог «Динамо-Брест» завоевать первый в истории чемпионский титул.

Всего в составе киевского клуба Милевский сыграл 228 матчей, забив 81 гол и трижды выиграв чемпионат УПЛ. Достижения в сборной получились не столь выдающимися – 50 голов и 8 матчей.

Любовь к красивой жизни, алкоголю и ночным клубам довольно рано оборвало киевскую карьеру Артема, да и в национальной команды он не показал всего на что был способен. Но зато на Украине до сих пор все помнят визит на презентационную пресс-конференцию Олега Блохина в банном халате.

После Киева жизнь помотала Артема по Турции, Хорватии и Румынии, пока в 2016 году нападающий не оказался в «Тосно». Но в Ленинградской области голов от него так и не дождались, хотя в ФНЛ Милевский сыграл 17 матчей.

На более-менее приличный уровень он вернулся как раз в Бресте, присоединившись к «Динамо» в июле 2017 года. В его брестской карьере был перерыв в четыре месяца, поскольку осенью 2018-го Артем играл за венгерскую «Кишварду». Тем не менее, статистика с поправкой на возраст довольно неплохая – 14 голов и 23 голевых передачи в 70 играх.

А вот Евгений Хачереди еще только ждет возможности дебютировать в новой команде. 32-летний защитник в активе которого 237 матчей в киевском «Динамо» и 51 в сборной Украины, подписал контракт с будущим чемпионом Белоруссии в октябре прошлого года и не забыл заявлен на остаток прошлого сезона. Предыдущим клубом Евгения был ПАОК, которому он помог выбить «Спартак» из Лиги чемпионов, а также выиграть греческую суперлигу.

РОССИЙСКИХ ТРЕНЕРОВ БОЛЬШЕ НЕТ

До ноября прошлого года с солигорским «Шахтером» работал россиянин Сергей Ташуев, бывший тренер «Краснодара», донецкого «Металлурга», «Кубани», «Анжи» и нескольких других клубов.

В Солигорске Ташуев выиграл Кубок Белоруссии. 26 мая прошлого года «Шахтер» со счетом 2:0 обыграл в финале «Витебск», а один из двух голов забил бывший форвард «Амкара» и «Енисея» Дарко Бодул. Однако за три тура до конца чемпионата 60-летнего Ташуева уволили.

«Шахтер» в итоге финишировал третьим, и теперь с командой работает украинец Юрий Вернидуб. Тот самый, который в конце 90-х был капитаном «Зенита», а с 2011 по 2019 успешно тренировал луганскую «Зарю». Несмотря на все трудности, связанные с невозможностью играть в Луганске, «Заря» при нем выиграла бронзовые медали в сезоне-2016/17 и пять раз подряд выходила в еврокубке, в том числе дважды пробившись в групповой турнир Лиги Европы.

Кроме Вернидуба, других тренеров-иностранцев в белорусском чемпионате нет.