Одиночество в «Сельте». Смолов переживает карантин без друзей и семьи

В связи с пандемией коронавируса Испании, как и ранее Италии, пришлось прибегнуть к жестким условиям карантину. В стране зафиксировано более 33 тысяч случаев заражения COVID-19 и уже более 2 тысяч смертей от этой болезни. В субботу от нее скончался бывший президент «Реала» Лоренсо Санс.

Правительство страны запретило жителям без крайней нужды покидать жилье. Жизнь на улицах замерла, непродовольственные магазины, рестораны, спортивные комплексы и образовательные учреждения закрылись. За необязательный выход из дома грозят крупные штрафы. Футболистам, как и всем остальным, приходится целые сутки проводить в четырех стенах, но если местные игроки и те, кто играют в Испании давно и успел перевезти семью, хотя бы проводят время в кругу родных, то многим легионерам приходится совсем туго.

Так, уже на протяжении восьми дней страдает от одиночества российский легионер «Сельты» Федор Смолов, вынужденный сидеть взаперти и ждать снятия необходимых, но жестких ограничений, сообщает Marca. Для связи с друзьями у него есть только телефон и интернет. Общение в соцсетях и видеозвонки – все, что доступно нападающему сборной России вдали от родины. А самое тяжело впереди – в ближайшие три недели условия его проживания не изменятся.

В аналогичной ситуации находится партнер Смолова датчанин Пионе Систо, тогда как остальные футболисты «Сельты» имеют возможность проводить время с друзьями и близкими. Чтобы облегчить полудобровольное заточение, спортивный директор клуба Фелипе Меньямбрес каждый день держит с легионерами связь и старается их подбодрить.

Вот так Смолов решился на главное приключение в своей жизни, уехал посреди сезона из до боли знакомой Москвы и попробовал себя в примере, но успел принять участие только в шести матчах и забить гол на «Сантьяго Бернабеу». Авантюра пока складывается не в его пользу.

Помимо психологических Смолова, как и других игроков, ждут еще и трудности с физической формой. В четырех стенах готовиться категорически сложно. А ведь как только сезон возобновится, сразу начнутся матчи. И это тоже большая проблема. Как мы знаем, даже после тренировочных сборов в первых матчах игроки зачастую демонстрируют не лучший свой футбол. Что уж говорить о выходе на поле после месячного простоя? Нельзя забывать и о том, что растренированный организм более предрасположен получить тяжелую травму.

Поскольку все живут в разных условиях, тренер по физподготовке «Сельты» Алекс Андухар подготовил для каждого игрока индивидуальный план поддержания формы. Но тренироваться в квартире можно только в том случае, если она исполинских размеров. Проще тем, кто живет в собственных домах. Они могут выйти во внутренний дворик и провести разминку там. Но те, кто лишен таких благ цивилизации, вынуждены выкручиваться, как могут.

Например, крайний защитник «Сельты» Давид Хунка занимается в гараже и очень надеется, что футбольным властям хватит ума не проводить матчи в первую же неделю после завершения карантина. Вопрос только в том – когда он закончится. Ведь от этого зависит, сколько времени будет у ла лиги до 30 июня, когда УЕФА настойчиво рекомендует завершить сезоны.