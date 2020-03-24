«Это как быть из города СПИД или Эбола». Трогательная история клуба из Уханя - Советский спорт
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24 марта 2020 13:00ФутболАнисимов Вадим

«Это как быть из города СПИД или Эбола». Трогательная история клуба из Уханя

Коронавирус не только убивает, но и разлучает семьи. Чем жил китайский футбольный клуб, который оказался в заточении в Испании, пока на родине бушевала эпидемия.

«Наверное я сразу расплачусь, когда увижу их», – рассказывает в дрожью в голосе Яо Ханьлин. Он не видел свою семью уже два месяца, потому что оказался узником тренировочной базы вместе со своими партнерами по команде. Яо 34 года и он – капитан китайского клуба «Ухань Чжоэр», которому отдал уже добрых десять лет. Кажется, уже из названия команды понятно, что футболистам не позавидуешь.

Клуб был создан в 2000 году и базируется в том самом злополучном городе Ухань. За последние несколько месяцев эта точка на карте стала синонимом коронавируса – страшной эпидемии, которая шагает по миру и уносит тысячи жизней людей. И началась она именно там – на родине Яо Ханьлина. В городе, где сейчас находятся на карантине его молодая жена и пятилетний сын Чжоу Нань.

«К ТАКОМУ НАС ЖИЗНЬ НЕ ГОТОВИЛА»

Все бы ничего, но отец семейства не был дома уже более 60 дней. Пока семья борется за выживание в Китае, он вынужден жить в фешенебельном отеле в Марбелье, окруженный стареющими туристами из Германии и Великобритании. Ирония судьбы, не правда ли? Так и получается, что отправившись на предсезонный сбор на пальмовые побережья Коста-дель-Соль, Яо и его «Ухань Чжоэр» долго не могли оттуда уехать.

Главный тренер клуба испанец Хосе Гонсалес пытался не унывать и подбадривал своих ребят. Но и в его голосе слышна какая-то безысходность: «Мы бежали от ужаса в Китае, чтобы не дать игрокам заразиться. А теперь мы попали в такую же ситуацию в Испании. Я был готов ко всему – к трудностям на поле, в раздевалке, на пресс-конференции, но к такому нас жизнь не готовила».

Конечно, футболисты могли пару часов погонять мяч на поле, ходили в магазины и ездили на разные экскурсии. Их даже пригласили на «Эль Классико»! Вот только живописные андалузские закаты уже никого не радовали, а мысли были лишь только о доме, о родственниках, изолированных от внешнего мира, о друзьях, бабушках и дедушках, которые находятся к группе риска, ходят на волоске от смерти и вынуждены бороться с ужасным вирусом.

«ТОГДА МЫ ЕЩЕ НЕ ПОНИМАЛИ, НАСКОЛЬКО ОПАСЕН КОРОНАВИРУС»

Но даже в январе этого года еще все было по-другому. «Ухань Чжоэр» поехали на сбор в Гуанчжоу – юго-восточную провинцию Китая. В какой-то момент телефон Яо начал разрываться от сотен сообщений из разных чатов. Все писали Ханьлину и его партнерам по команде про то, что случилось в Ухани. Город с 11-миллионным населением, где Яо родился, вырос, стал звездой футбола и местным героем, полностью закрывался от внешнего мира из-за эпидемии коронавируса. К тому моменту футболист не виделся с семьей уже почти месяц и планировал приехать домой на празднование Китайского Нового Года. Но этим планам было уже не суждено сбыться.

«Я был абсолютно подавлен. И дело даже не столько в том, что я не смог отпраздновать самый важный день в китайском календаре вместе с семьей. Просто тогда мы еще не понимали, насколько опасен коронавирус», – вспоминает Яо Ханьлин. Да, в январе масштабов будущей эпидемии не мог оценить никто: ни сам футболист, ни его партнеры по команде, ни жители Уханя, ни медики и власти Китая.

Кому-то повезло. Некоторых игроков отпустили домой в те провинции, которые еще не были изолированными. Остальным футболистам «Ухань Чжоэр» пришлось довольствоваться лишь видеосвязью с родственниками, старавшимися проявлять хоть какой-то оптимизм. Но от коронавируса не может быть защищен никто. Все это понимали и переживали за своих: «А вдруг кто-то из моей семьи заболеет».

2

«РОССИЙСКИЙ КЛУБ ОТКАЗАЛСЯ ИГРАТЬ И ПОЖАЛОВАЛСЯ НА НАС»

Как потом оказалось, на этом беды многострадального «Ухань Чжоэр» не закончились. Дело в том, что в январе 2020 года на пост главного тренера клуба был назначен испанец Хосе Гонсалес, который к тому моменту уже успел поработать в Китае и потренировать ряд клуб в Испании, включая «Малагу». Естественно, испанский специалист решил отправиться со своей новой командой именно на родину, чтобы подготовиться к сезону.

Прибыв в Испанию за неделю до приезда команды, Гонсалесу пришлось сразу же отбиваться от толп журналистов и спортивных чиновников. Почему? Все просто – во всей Европе от слова «Ухань» у людей начинали дрожать поджилки, а руки невольно тянулись к маскам, защитным костюмам и дезинфекторам. Хосе проводил пресс-конференции и успокаивал местных как мог. Дошло до того, что местные власти даже были вынуждены выступить перед жителями Марбельи с заявлением, что приезд китайских футболистов не будет угрожать общественному здоровью.

То ли местным политикам не особо поверили, то ли из-за предвзятого отношения к Китаю владелец отеля, в который должны были заехать игроки, резко отменил бронирование. Оказалось, что ему пожаловалась одна из российских команд, которая жила там же и использовала соседнее поле. Пришлось «Ухань Чжоэр» впопыхах искать другое место.

«Настоящим ударом по абсолютно здоровой команде стало нежелание российского клуба играть товарищеский матч. Правда, такая настороженность не помешала русским сыграть с другим клубом из Китая. Главное, видимо, чтобы он был не из Уханя», сокрушался Гонсалес. Речь идет о «Краснодаре», который отменил запланированную игру против «Ухань Чжоэр», и об «Оренбурге, сыгравшем-таки против китайского «Далянь».

«ОНИ ГОВОРИЛИ МНЕ, ЧТО Я УМРУ»

Многие футболисты и работники клуба сильно огорчились и приняли сложившуюся ситуацию близко к сердцу. «Ну конечно, это же все равно, что сказать: «Я приехал из города СПИД или Эбола», говорит сотрудник команды Ю Ли.

Вот и попытка подписать французского полузащитника Эдди Гнаоре провалилась по той же причине. Когда агент спросил футболиста, хочет ли он перейти в Ухань за хорошие деньги, игрок наотрез отказался. И сколько его не убеждали футбольные чиновники, ничего не помогало. Друзья настояли на том, чтобы Гнаоре не ехал в Китай. «Они сказали мне, что я просто умру там», вспоминает французский футболист.

К тому моменту в Китае ситуация уже стабилизировалась. Вот и новичок «Уханя» бывших защитник «Севильи» Даниэл Кариссу рассказывает: «В Китае, проблема практически нейтрализована, все гораздо спокойнее, чем в остальном мир. Коронавирус действительно надломил весь мир, но в Китае сейчас все гораздо лучше. В Европе каждый день появляются новые сведения о заражениях, но здесь, в Ухане, новых случаев все меньше».

К счастью, сейчас команда Кариссу уже находится в Китае, заканчивает отбывать двухнедельный карантин и готовится вернуться к нормальной жизни. Яо Ханьлин наконец-то обнимет своего пятилетнего сына и наверняка расплачется, как он и предполагал, сидя на балконе в испанском отеле во время чрезвычайного положения.

Вот только это далеко не конец истории. Теперь в такой же ситуации оказался и сам тренер Хосе Гонсалес. Ведь вместе с командой из зараженной Испании улетел и он, оставив в Малаге свою семью. «Я очень боюсь за них, за свою мать, за своих сыновей и сестер, которые являются заядлыми курильщиками. Я крепко обнял их на прощанье».

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