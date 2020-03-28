Форвард «Химок» Дмитрий Барков: Сидеть в четырех стенах очень тяжело - Советский спорт
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28 марта 2020 13:00ФутболДжума Иван

Форвард «Химок» Дмитрий Барков: Сидеть в четырех стенах очень тяжело

Игрок «Химок» рассказал, как проводит время на карантине, и пообещал продолжить борьбу за выход в РПЛ.

Нападающий «Химок» рассказал о том, чем занимается на карантине, и заверил, что подмосковный клуб по-прежнему рассчитывает выйти из ФНЛ в премьер-лигу.

«ПРОХОДНЫХ МАТЧЕЙ В ФНЛ НЕ БЫВАЕТ»

Еще до паузы в чемпионате «Химки» очень удачно возобновили сезон – вышли в полуфинал Кубка России, закрепились в зоне прямого попадания в РПЛ…
 Наша работа на сборах дала результат. Да и победа в Кубке ФНЛ на Кипре добавила уверенности перед кубковым поединком с «Торпедо», на который мы настраивались по максимуму. Отсюда – результат (победа «Химок» 5:1. – прим. ред.).

Команда уже привыкла к требованиям Сергея Юрана, который зимой сменил на посту главного тренера Андрея Талалаева?
Поначалу было тяжеловато. У Сергея Николаевича несколько иной подход к футболу. Но времени прошло достаточно. Сейчас все игроки четко понимают, чего от них ждет главный тренер.

Как оцениваете для себя год в «Химках»?
Безусловный плюс – то, что я приобрел опыт выступлений в ФНЛ, где оказался впервые. Турнир очень интересный, проходных матчей не бывает. Ну а минус – полученная перед началом сезона травма, после которой пришлось долго восстанавливаться.

Два гола в 14 матчах для нападающего – не самый впечатляющий результат…
 Понятно, что хотелось бы чаще забивать. Однако в мои обязанности в первую очередь входит работа на команду: агрессивные отборы мяча, создание напряжения у ворот соперника. В «Химках» есть возможность прибавлять в мастерстве. Это главное. А личную статистику попробую подтянуть в оставшихся матчах сезона, который, надеюсь, все-таки возобновится.

«ЖУРНАЛИСТЫ ПРИДУМЫВАЮТ СЕНСАЦИИ»

После ухода Талалаева было много сообщений, что «Химки» якобы отказались от борьбы за путевку в РПЛ…
 Журналисты любят раздувать из мухи слона, придумывать сенсации. Вот и про Сергея Николаевича писали, что он уйдет спустя три-четыре дня после назначения… На самом деле мы и не думали отказываться от задач, которые поставило перед нами руководство клуба с самого начала. В каждом матче «Химки» стремятся к победе. У Юрана точно такой же подход. А все эти слухи… Вероятно, кто-то просто хочет дестабилизировать обстановку в нашей команде. Другого объяснения у меня нет.

Как в «Химках» борются с коронавирусом?
 Мы перешли на индивидуальную работу, тренируемся дома. Медицинский штаб проинструктировал команду, что, как и зачем делать. Поначалу продолжали тренироваться в штатном режиме, но сейчас все стадионы закрыты. Ждем улучшения ситуации.

Неопределенность давит?
 Психологически непросто. Мы же так здорово играли в первых весенних матчах, а теперь непонятно, когда снова сможем выйти на поле. Форма пойдет на спад, придется ее заново набирать. Ничего хорошего в этом, разумеется, нет.

«ЖДЕМ ДАЛЬНЕЙШИХ УКАЗАНИЙ»

Роспуск игроков по домам – правильное решение?
Разумеется. Все клубы приостановили свою деятельность здоровье людей важнее. В настоящий момент возможности для командных тренировок в обычном режиме нет. Вся страна, по сути, на карантине. Ждем дальнейших указаний.

Как не сойти с ума, сидя в четырех стенах?
Вообще-то, жесткого карантина в «Химках» нет, выходить из дома пока разрешают. Я даже тренируюсь на улице, подальше от людей. А все время сидеть дома, безусловно, очень тяжело. Особенно когда есть ребенок. Если объявят тотальный карантин, даже не знаю, как пройду через это испытание.

Составили список сериалов, книг, фильмов на этот случай?
 В основном, буду тренироваться. И смотреть развивающее видео. О спорте. Пока не до фильмов и сериалов, если честно.

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