Форвард «Химок» Дмитрий Барков: Сидеть в четырех стенах очень тяжело

Нападающий «Химок» рассказал о том, чем занимается на карантине, и заверил, что подмосковный клуб по-прежнему рассчитывает выйти из ФНЛ в премьер-лигу.

«ПРОХОДНЫХ МАТЧЕЙ В ФНЛ НЕ БЫВАЕТ»

– Еще до паузы в чемпионате «Химки» очень удачно возобновили сезон – вышли в полуфинал Кубка России, закрепились в зоне прямого попадания в РПЛ…

– Наша работа на сборах дала результат. Да и победа в Кубке ФНЛ на Кипре добавила уверенности перед кубковым поединком с «Торпедо», на который мы настраивались по максимуму. Отсюда – результат (победа «Химок» 5:1. – прим. ред.).

– Команда уже привыкла к требованиям Сергея Юрана, который зимой сменил на посту главного тренера Андрея Талалаева?

– Поначалу было тяжеловато. У Сергея Николаевича несколько иной подход к футболу. Но времени прошло достаточно. Сейчас все игроки четко понимают, чего от них ждет главный тренер.

– Как оцениваете для себя год в «Химках»?

– Безусловный плюс – то, что я приобрел опыт выступлений в ФНЛ, где оказался впервые. Турнир очень интересный, проходных матчей не бывает. Ну а минус – полученная перед началом сезона травма, после которой пришлось долго восстанавливаться.

– Два гола в 14 матчах для нападающего – не самый впечатляющий результат…

– Понятно, что хотелось бы чаще забивать. Однако в мои обязанности в первую очередь входит работа на команду: агрессивные отборы мяча, создание напряжения у ворот соперника. В «Химках» есть возможность прибавлять в мастерстве. Это главное. А личную статистику попробую подтянуть в оставшихся матчах сезона, который, надеюсь, все-таки возобновится.

«ЖУРНАЛИСТЫ ПРИДУМЫВАЮТ СЕНСАЦИИ»

– После ухода Талалаева было много сообщений, что «Химки» якобы отказались от борьбы за путевку в РПЛ…

– Журналисты любят раздувать из мухи слона, придумывать сенсации. Вот и про Сергея Николаевича писали, что он уйдет спустя три-четыре дня после назначения… На самом деле мы и не думали отказываться от задач, которые поставило перед нами руководство клуба с самого начала. В каждом матче «Химки» стремятся к победе. У Юрана точно такой же подход. А все эти слухи… Вероятно, кто-то просто хочет дестабилизировать обстановку в нашей команде. Другого объяснения у меня нет.

– Как в «Химках» борются с коронавирусом?

– Мы перешли на индивидуальную работу, тренируемся дома. Медицинский штаб проинструктировал команду, что, как и зачем делать. Поначалу продолжали тренироваться в штатном режиме, но сейчас все стадионы закрыты. Ждем улучшения ситуации.

– Неопределенность давит?

– Психологически непросто. Мы же так здорово играли в первых весенних матчах, а теперь непонятно, когда снова сможем выйти на поле. Форма пойдет на спад, придется ее заново набирать. Ничего хорошего в этом, разумеется, нет.

«ЖДЕМ ДАЛЬНЕЙШИХ УКАЗАНИЙ»

– Роспуск игроков по домам – правильное решение?

– Разумеется. Все клубы приостановили свою деятельность – здоровье людей важнее. В настоящий момент возможности для командных тренировок в обычном режиме нет. Вся страна, по сути, на карантине. Ждем дальнейших указаний.

– Как не сойти с ума, сидя в четырех стенах?

– Вообще-то, жесткого карантина в «Химках» нет, выходить из дома пока разрешают. Я даже тренируюсь на улице, подальше от людей. А все время сидеть дома, безусловно, очень тяжело. Особенно когда есть ребенок. Если объявят тотальный карантин, даже не знаю, как пройду через это испытание.

– Составили список сериалов, книг, фильмов на этот случай?

– В основном, буду тренироваться. И смотреть развивающее видео. О спорте. Пока не до фильмов и сериалов, если честно.