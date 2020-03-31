От спартаковца Тила до зенитовца Халка. Топ-10 трансферов из-за границы

Думбия и Шакири в РПЛ?

После того, как девять футболистов швейцарского «Сьона» отказались от понижения зарплаты в приказном порядке (клуб просто прислал в WhatsApp сообщение с требованием подписать новые договора), с ними были расторгнуты контракты. Так Александр Сонг, Йоан Джуру, Хавьер Куасси и другие лишились работы, из-за чего готовят коллективный иск в ФИФА.

Среди уволенных оказался и наш старый знакомый Сейду Думбия, уже заявивший о том, что для него было бы радостью вернуться в ЦСКА, где он провел лучшие годы карьеры. Сейчас трансферная стоимость ивуарийца оценивается всего в 1,5 млн евро, зато на пике, пять лет назад, он обошелся бы потенциальному покупателю в 25 млн и вошел в топ-6 самых дорогих приобретений российских клубов из-за границы.

Также обращает внимание новость о том, что ЦСКА заинтересован в приобретении полузащитника «Ливерпуля» Джердана Шакири. Эта информация вызывает большой скепсис. Во-первых, стоимость швейцарца оценивается в 20 млн. Во-вторых, ему 28 лет, а значит, отбить затраты вряд ли получится. Такие трансферы совершенно не в стиле армейского клуба. Тем не менее, нельзя не отметить, что если этот переход все-таки состоится, он станет самым крупным для команды Евгения Гинера и войдет в топ-10 трансферов из-за рубежа, подвинув Гуса Тила из «Спартака».

В связи с этим представляем вам вторую серию о крупнейших трансферах в истории РПЛ (первая – тут) и вспоминаем, как отечественные клубы отправляли иностранным партнерам баснословные суммы и что из этого выходило.

«Зениту» принадлежат 11 крупнейших трансферов из 20

Данный рейтинг в очередной раз наглядно демонстрирует, что по финансовым возможностям равных «Зениту» в России просто нет. Среди 10 крупнейших приобретений половина – на счету питерского клуба, а в первой двадцатке их покупки занимают аж 11 строчек. Кроме того, сине-бело-голубым принадлежат все три крупнейших трансфера (Малком, Халк и Аксель Витсель), при том, что четвертую и пятую позиции много лет удерживает растаявший, как летний снег, махачкалинский «Анжи».

Еще о питерской доминации. «Зенит» и давно растерявшие экономический кураж «Анжи» с «Рубином» совершили 15 из 20 крупнейших приобретений из-за границы в истории премьер-лиги. То есть на всех конкурентов газпромоского детища приходятся только пять позиций (25%). Можно ли в такой ситуации всерьез говорить, что кто-то ОБЯЗАН навязывать клубу из Северной Пальмиры конкуренцию в чемпионской гонке? Тем не менее, в семи последних проведенных полностью чемпионатах «Зенит» становился победителем лишь дважды. Согласитесь, не самый высокий КПД.

Также обращает на себя внимание, что первая десятка крупнейших международных трансферов «на вход» собрана в течение двух периодов: в 2010-2013 и 2017-2019 годах. В начале десятилетия с большими суммами готовы были расставаться «Зенит», «Анжи» и частично «Рубин», а в конце – все тот же «Зенит» и в качестве разовых акций «Динамо» со «Спартаком».

РПЛ готова платить за бразильцев

Наибольшей популярностью у российских клубов предсказуемо стали футболисты из Латинской Америки – половина в топ-10. Хотя в двадцатке европейцев все же оказалось больше – включая россиянина Юрия Жиркова, 11 против 8.

Половина из этой восьмерки – бразильцы (Малком, Халк, Виллиан и Карлос Эдуардо). Также есть три аргентинца (Леандро Паредес, Эммануэль Маммана и Себастьян Дриусси) и колумбиец Вильмар Барриос. Самый активный игрок на этом рынке, как и следовало ожидать, все тот же «Зенит» – шесть игроков. Общая сумма затрат на их переезд в Россию составила 204 млн евро.

Среди европейцев у российских клубов предпочтений не имеется – 11 игроков представляют 10 стран, и только Португалия повторяется дважды (Бруну Алвеш и Манише). Их трансферы стоили отечественным клубам 207 млн.

118 млн для «Порту», еще 50 млн для «Шахтера»

Отлично заработали на продажах в Россию португальские клубы, им принадлежат четыре трансфера в топ-20 на общую сумму 118 млн, из которых на счета «Порту» зачислены 78 млн (за Халка, Алвеша и Манише).

По три крупных трансфера совершены из чемпионатов Италии (Самюэль Это’О, Леандро Паредес и Доменико Кришито принесли своим клубам 65 млн) и Англии (клубы АПЛ заработали на Хави Гарсии, Николе Влашиче и Жиркове 47,5 млн), по два – из Украины (49,5 млн), Германии (40 млн), Нидерландов (32 млн) и Аргентины (30 млн).

Примечательно, что оба украинских трансфера пришлись на футболистов донецкого «Шахтера» Виллиана и Анатолия Тимощука, что сделало «горняков» вторыми в нашем рейтинге после португальских «драконов».

1-3. Малком (Бразилия) – 40 млн евро

Откуда: Барселона

Куда: Зенит

Стоимость игрока: 40 млн евро

Статистика в РПЛ: 5 матчей, 1 гол и 1 передача

Титулы в России: -

Бразилец заявил о себе в «Бордо» и был продан «Барселоне» за 41 млн, но в первой половине сезона пропустил из-за травм несколько матчей, а потом уже не смог вписаться в команду. В результате за год у него всего четыре гола, половина из которых пришлась на Кубок Испании.

В «Зените» самый дорогостоящий новичок РПЛ с 2012 года тоже не успел проявить себя. Успев только дважды выйти на замену, он получил «повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра» (цитата Александра Медведева) и вернулся в строй только к зимним сборам.

В последнем сыгранном на данный момент матче с «Уралом» Малком отметился голом и результативной передачей.

1-3. Халк (Бразилия) – 40 млн евро

Откуда: Порту

Куда: Зенит

Стоимость игрока: 37 млн евро

Статистика в РПЛ: 97 матчей, 55 голов и 40 передач

Титулы в России: чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка, лучший бомбардир и лучший ассистент чемпионата, «Джентльмен года»

Один из лучших легионеров в истории РПЛ сходу заявил о себе убойныйми ударами со всех позиций. А после прихода в «Зенит» Артема Дзюбы проявил себя еще и как очень умный подносчик снарядов. В чемпионском сезоне-2014/15 стал лучшим бомбардиром лиги, а годом позже – лучшим ассистентом. «Комсомольская правда» признавала его «Джентльменом года», а еженедельник «Футбол» – лучшим игроком.

В июле 2016-го любимец публики трогательно попрощался с питерскими болельщиками, совершив круг почета под громкие аплодисменты и песню группы Queen «We are the champions». Жаль, что Халк не успел поиграть на новой клубной арене. Здесь его голы смотрелись бы еще ярче и антуражнее. Тем более, что даже в сви 33 года он все такой же качок.

Периодически он ностальгирует по питерским временам. Так, полторы недели назад в инстаграме бразилец выложил памятный гол в ворота «Борусии» Д в 1/8 финала Лиги чемпионов, удостоившись от Кришито восхищенного комментария: «Golazoooooooooooooo».

1-3. Аксель Витсель (Бельгия) – 40 млн евро

Откуда: Бенфика

Куда: Зенит

Стоимость игрока: 20 млн евро

Статистика в РПЛ: 122 матча, 16 голов и 9 передач

Титулы в России: чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка (2)

Бельгиец приехал в Петербург в один день с Халком и здесь стал его звездным напарником. Нападающий хозяйствовал в финальной трети поля, а Витсель, несмотря на сравнительно молодой возраст (23 года), – в середине. Выступая в роли бокс-ту-бокс, он не так часто угрожал воротам, зато благодаря высокому интеллекту и прекрасной технической оснащенности конструировал атаки сине-бело-голубых. Так что не зря «Зенит» заплатил за него вдвое больше номинальной стоимости.

Через полгода после отъезда Халка Витсель отправился по его стопам в чемпионат Китая, но, в отличие от товарища, прилично заработав, вернулся в Европу, где до сих пор блистает в дортмундской «Боруссии».

4. Виллиан (Бразилия) – 35 млн евро

Откуда: Шахтер

Куда: Анжи

Стоимость игрока: 25 млн евро

Статистика в РПЛ: 11 матчей, 1 гол

Титулы в России: -

Виллиан приехал в Россию в расцвете сил, но застал лишь закат амбициозного махачкалинского проекта (Это’О, Лассана Диарра, Жирков, Мбарк Буссуфа и многие другие). Проведя в РПЛ всего полгода и выиграв исторические для «Анжи» бронзовые медали, практически за ту же сумму в 35 млн уехал в «Челси», в составе которого и стал звездой футбольной Европы.

5. Самюэль Это’О (Камерун) – 27 млн евро

Откуда: Интер

Куда: Анжи

Стоимость игрока: 42 млн евро

Статистика в РПЛ: 53 матча, 25 голов и 13 передач

Титулы в России: -

Трехкратный победитель Лиги чемпионов приехал в «Анжи», чтобы стать здесь главной звездой. Он не только руководил футболистами на поле, но и был неформальным тренером команды, что привело к конфликту с гордым борцом за справедливость Игорем Денисовым.

Экс-зенитовец рассказывал, что камерунец был в «Анжи» едва ли не царем – ходил с охраной, требовал извинений, если что-то не нравилось, ему носили бутсы. А когда уводили Гуса Хиддинка, в открытую призывал не слушать его сменщика бывшего ассистента Алекса Фергюсона Рене Меленстена.

Несмотря на неспортивные претензии, Это’О много забивал, ярко праздновал голы (однажды надел на голову фуражку, снятую с полицейского), принял участие в победе над «Ливерпулем» (1:0), выиграл с командой бронзу и уехал с «Орденом за заслуги перед Республикой Дагестан» в чемодане.

К сожалению, несмотря на удачный трансфер («Анжи» он достался «всего» за 27 млн), заработать на нем россиянам не удалось. В «Челси» он уехал вместе с Виллианом, только совершенно бесплатно. Затем в его карьере были «Эвертон», «Сампдория», «Антальяспор», «Коньяспор» и «Катар Спортс Клаб», и только в Анталии он задержался дольше, чем на год. Завершил карьеру в сентябре прошлого года.

6. Леандро Паредес (Аргентина) – 23 млн евро

Откуда: Рома

Куда: Зенит

Стоимость игрока: 13 млн евро

Статистика в РПЛ: 43 матча, 7 голов и 10 передач

Титулы в России: чемпион

Один из самых неоднозначных со спортивной, но очень выгодный с финансовой точки трансфер «Зенита». Питерцы заплатили «Роме» за Паредеса почти в два раза больше его ожидаемой стоимости, а через полтора года сумели продать «ПСЖ» почти в два раза дороже, чем в него было вложено.

При этом на футбольном поле аргентинскому опорнику в полной мере раскрыться не удалось. В каждом его действии был виден высокий уровень мастерства, умения читать игру и прекрасно видеть поле, но в борьбу он вступал неохотно и плохо возвращался назад.

В России Паредес быстро заскучал и при первой возможности прямо по ходу чемпионского сезона сбежал в Париж. Без него Сергею Семаку наконец удалось найти баланс в центре поля и уверенно выиграть золото. Леандро же получил свою медаль, попивая вино в ресторане с видом на Эйфелеву башню.

7. Бруну Алвеш (Португалия) – 22 млн евро

Откуда: Порту

Куда: Зенит

Стоимость игрока: 18 млн евро

Статистика в РПЛ: 71 матч, 1 гол и 1 передача

Титулы в России: чемпион (2) и обладатель Суперкубка

Как и Халк двумя годами позже, защитник перебрался на берега Невы в звании лучшего футболиста года в Португалии, но оставил неоднозначное впечатление. С одной стороны, он был столпом дважды выигравшего чемпионат России «Зенита», на внутренней арене могучими плечами отбрасывал соперников и вообще был очень грозен.

С другой, часто ошибался, плохо выбирал позицию, собрал коллекцию из 33 желтых карточек (в 101 матче). И был участником таких памятных поражений, как 1:2 в Никосии от АПОЭЛа, 0:3 от «Малаги» (оба – в Лиге чемпионов), 0:2 от «Осера» (в квалификации Лиги Европы) и 0:3 от «Твенте» (в 1/8 финала Лиги Европы). В общем Алвеш далеко не самый надеждный защитник в истории «Зенита». Показательно, что спустя три года он был продан «Фенербахче» всего за 6,5 млн.

Впоследствии Алвеш запомнился всему миру благодаря промаху в серии послематчевых пенальти в полуфинале Евро-2012 (в финал прошла выигравшая его Испания). Спустя четыре года ему все же удалось стать со сборной чемпионом Европы. Правда, в том турнире он принял участие лишь в одном матче – как раз полуфинале (против Уэльса – 2:0).

Несмотря на то, что в ноябре Алвешу стукнет аж 39 лет, он продолжает играть на высоком уровне – в нынешнем сезоне в составе «Пармы» он провел 21 матч в серии А.

8-9. Максимилиан Филипп (Германия) – 20 млн евро

Откуда: Боруссия Д

Куда: Динамо

Стоимость игрока: 13 млн евро

Статистика в РПЛ: 14 матчей, 7 голов и 1 передача

Титулы в России: -

Немецкий нападающий стал самым дорогостоящим приобретением в истории «Динамо». Даже возвращение Александра Кокорина в 2013 году обошлось бело-голубым дешевле (19 млн). В целом, винить Филиппа в неудачах москвичей язык не повернется.

Действуя на позиции второго форварда, он забил в 14 матчах семь мячей. При этом далеко не всегда появлялся в основе, так что правильнее смотреть среднюю результативность: 134 минуты на гол – вполне приличный показатель. Благодаря его дублям «Динамо» обыграло в чемпионате «Ростов» (2:1) и «Локомотив» (2:1), его гол плюс пас в Грозном (3:2) также помогли команде набрать три очка. Отметим, что Филипп очень хорошо исполняет стандарты.

И хотя от футболиста дортмундской «Боруссии» мы как-то ожидали более яркого выступления, Филиппу всего 26 лет. У него еще полно времени, чтобы доказать – «Динамо» не зря рекордно потратилось на его приобретение.

8-9. Карлос Эдуардо (Бразилия) – 20 млн евро

Откуда: Хоффенхайм

Куда: Рубин

Стоимость игрока: 14,5 млн евро

Статистика в РПЛ: 46 матчей, 6 голов, 9 передач

Титулы в России: Кубок и Суперкубок России

По факту, самое бездарное вложение денег в истории РПЛ, хотя в 2010 году так не казалось. Двукратный чемпион России покупал 23-летнего лидера атаки «Хоффенхайма», но тот, выдав яркий перфоманс в игре с «Амкаром» (две результативные передачи), быстро потерялся на поле, а потом еще и получил травму, проведя в первом сезоне всего шесть матчей. Дальше было только хуже – то ангина, то колено, то банальная растренированность.

В январе 2013 года казанцы отправили бразильца на родину, откуда он вернулся еще более квелым, но к тому моменту «Рубин» уже и близко не напоминал ту чемпионскую команду, хотя еще держался в еврокубковой зоне. Поэтому место на поле Карлосу Эдуардо находилось стабильно. В сезоне-2014/15 он даже забил три мяча и сделал четыре результативные передачи, но все же весной 2016-го бесплатно уехал в Бразилию, где и выступал до декабря 2018 года.

Кубок и Суперкубок России так и остались единственными трофеями в его не оправдавшей больших ожиданий карьере.

10. Гус Тил (Нидерланды) – 18 млн евро

Откуда: АЗ

Куда: Спартак

Стоимость игрока: 6 млн евро

Статистика в РПЛ: 15 матчей, 1 гол и 3 передачи

Титулы в России: -

Если так пойдет и дальше, голландец встанет в один ряд с Карлосом Эдуардо. «Спартак» приобрел Тила минувшим летом за рекордные для себя 18 млн, потому что его захотел видеть в команде лично президент красно-белых Леонид Федун. Тил ярко стартовал, в компенсированное время принес победу в Самаре (2:1) и проявил себя очень работоспособным футболистом, что в отношении типичного плеймейкера звучит особенно непривычно.

Но звезда Тила быстро погасла – вместе с командой он попал в черную полосу, которая завершилась отставкой Олега Кононова. А при новом тренере Доменико Тедеско Гус лишь трижды вышел в основе в чемпионате России и с каждым матчем смотрелся все более бледно и неуверенно. Не помогли даже зимние сборы. Если учесть, что на позиции центрального атакующего полузащитника ярко раскрылся Зелимхан Бакаев, в данный момент перспективы голландца в «Спартаке» выглядят крайне сомнительно.

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