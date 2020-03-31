От спартаковца Тила до зенитовца Халка. Топ-10 трансферов из-за границы

После того, как девять футболистов швейцарского «Сьона» отказались от понижения зарплаты в приказном порядке (клуб просто прислал в WhatsApp сообщение с требованием подписать новые договора), с ними были расторгнуты контракты. Так Александр Сонг, Йоан Джуру, Хавьер Куасси и другие лишились работы, из-за чего готовят коллективный иск в ФИФА.
Среди уволенных оказался и наш старый знакомый Сейду Думбия, уже заявивший о том, что для него было бы радостью вернуться в ЦСКА, где он провел лучшие годы карьеры. Сейчас трансферная стоимость ивуарийца оценивается всего в 1,5 млн евро, зато на пике, пять лет назад, он обошелся бы потенциальному покупателю в 25 млн и вошел в топ-6 самых дорогих приобретений российских клубов из-за границы.
Также обращает внимание новость о том, что ЦСКА заинтересован в приобретении полузащитника «Ливерпуля» Джердана Шакири. Эта информация вызывает большой скепсис. Во-первых, стоимость швейцарца оценивается в 20 млн. Во-вторых, ему 28 лет, а значит, отбить затраты вряд ли получится. Такие трансферы совершенно не в стиле армейского клуба. Тем не менее, нельзя не отметить, что если этот переход все-таки состоится, он станет самым крупным для команды Евгения Гинера и войдет в топ-10 трансферов из-за рубежа, подвинув Гуса Тила из «Спартака».
В связи с этим представляем вам вторую серию о крупнейших трансферах в истории РПЛ (первая – тут) и вспоминаем, как отечественные клубы отправляли иностранным партнерам баснословные суммы и что из этого выходило.
Данный рейтинг в очередной раз наглядно демонстрирует, что по финансовым возможностям равных «Зениту» в России просто нет. Среди 10 крупнейших приобретений половина – на счету питерского клуба, а в первой двадцатке их покупки занимают аж 11 строчек. Кроме того, сине-бело-голубым принадлежат все три крупнейших трансфера (Малком, Халк и Аксель Витсель), при том, что четвертую и пятую позиции много лет удерживает растаявший, как летний снег, махачкалинский «Анжи».
Еще о питерской доминации. «Зенит» и давно растерявшие экономический кураж «Анжи» с «Рубином» совершили 15 из 20 крупнейших приобретений из-за границы в истории премьер-лиги. То есть на всех конкурентов газпромоского детища приходятся только пять позиций (25%). Можно ли в такой ситуации всерьез говорить, что кто-то ОБЯЗАН навязывать клубу из Северной Пальмиры конкуренцию в чемпионской гонке? Тем не менее, в семи последних проведенных полностью чемпионатах «Зенит» становился победителем лишь дважды. Согласитесь, не самый высокий КПД.
Также обращает на себя внимание, что первая десятка крупнейших международных трансферов «на вход» собрана в течение двух периодов: в 2010-2013 и 2017-2019 годах. В начале десятилетия с большими суммами готовы были расставаться «Зенит», «Анжи» и частично «Рубин», а в конце – все тот же «Зенит» и в качестве разовых акций «Динамо» со «Спартаком».
Наибольшей популярностью у российских клубов предсказуемо стали футболисты из Латинской Америки – половина в топ-10. Хотя в двадцатке европейцев все же оказалось больше – включая россиянина Юрия Жиркова, 11 против 8.
Половина из этой восьмерки – бразильцы (Малком, Халк, Виллиан и Карлос Эдуардо). Также есть три аргентинца (Леандро Паредес, Эммануэль Маммана и Себастьян Дриусси) и колумбиец Вильмар Барриос. Самый активный игрок на этом рынке, как и следовало ожидать, все тот же «Зенит» – шесть игроков. Общая сумма затрат на их переезд в Россию составила 204 млн евро.
Среди европейцев у российских клубов предпочтений не имеется – 11 игроков представляют 10 стран, и только Португалия повторяется дважды (Бруну Алвеш и Манише). Их трансферы стоили отечественным клубам 207 млн.
Отлично заработали на продажах в Россию португальские клубы, им принадлежат четыре трансфера в топ-20 на общую сумму 118 млн, из которых на счета «Порту» зачислены 78 млн (за Халка, Алвеша и Манише).
По три крупных трансфера совершены из чемпионатов Италии (Самюэль Это’О, Леандро Паредес и Доменико Кришито принесли своим клубам 65 млн) и Англии (клубы АПЛ заработали на Хави Гарсии, Николе Влашиче и Жиркове 47,5 млн), по два – из Украины (49,5 млн), Германии (40 млн), Нидерландов (32 млн) и Аргентины (30 млн).
Примечательно, что оба украинских трансфера пришлись на футболистов донецкого «Шахтера» Виллиана и Анатолия Тимощука, что сделало «горняков» вторыми в нашем рейтинге после португальских «драконов».
Откуда: Барселона
Куда: Зенит
Стоимость игрока: 40 млн евро
Статистика в РПЛ: 5 матчей, 1 гол и 1 передача
Титулы в России: -
Бразилец заявил о себе в «Бордо» и был продан «Барселоне» за 41 млн, но в первой половине сезона пропустил из-за травм несколько матчей, а потом уже не смог вписаться в команду. В результате за год у него всего четыре гола, половина из которых пришлась на Кубок Испании.
В «Зените» самый дорогостоящий новичок РПЛ с 2012 года тоже не успел проявить себя. Успев только дважды выйти на замену, он получил «повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра» (цитата Александра Медведева) и вернулся в строй только к зимним сборам.
В последнем сыгранном на данный момент матче с «Уралом» Малком отметился голом и результативной передачей.
Откуда: Порту
Куда: Зенит
Стоимость игрока: 37 млн евро
Статистика в РПЛ: 97 матчей, 55 голов и 40 передач
Титулы в России: чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка, лучший бомбардир и лучший ассистент чемпионата, «Джентльмен года»
Один из лучших легионеров в истории РПЛ сходу заявил о себе убойныйми ударами со всех позиций. А после прихода в «Зенит» Артема Дзюбы проявил себя еще и как очень умный подносчик снарядов. В чемпионском сезоне-2014/15 стал лучшим бомбардиром лиги, а годом позже – лучшим ассистентом. «Комсомольская правда» признавала его «Джентльменом года», а еженедельник «Футбол» – лучшим игроком.
В июле 2016-го любимец публики трогательно попрощался с питерскими болельщиками, совершив круг почета под громкие аплодисменты и песню группы Queen «We are the champions». Жаль, что Халк не успел поиграть на новой клубной арене. Здесь его голы смотрелись бы еще ярче и антуражнее. Тем более, что даже в сви 33 года он все такой же качок.
Периодически он ностальгирует по питерским временам. Так, полторы недели назад в инстаграме бразилец выложил памятный гол в ворота «Борусии» Д в 1/8 финала Лиги чемпионов, удостоившись от Кришито восхищенного комментария: «Golazoooooooooooooo».
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#Repost @championsleague with @get_repost ・・・ Incredible Hulk smash #OTD in 2014! 😱 #UCL #OnThisDay
Публикация от Givanildo V. De Sousa- Hulk (@hulkparaiba)
Откуда: Бенфика
Куда: Зенит
Стоимость игрока: 20 млн евро
Статистика в РПЛ: 122 матча, 16 голов и 9 передач
Титулы в России: чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка (2)
Бельгиец приехал в Петербург в один день с Халком и здесь стал его звездным напарником. Нападающий хозяйствовал в финальной трети поля, а Витсель, несмотря на сравнительно молодой возраст (23 года), – в середине. Выступая в роли бокс-ту-бокс, он не так часто угрожал воротам, зато благодаря высокому интеллекту и прекрасной технической оснащенности конструировал атаки сине-бело-голубых. Так что не зря «Зенит» заплатил за него вдвое больше номинальной стоимости.
Через полгода после отъезда Халка Витсель отправился по его стопам в чемпионат Китая, но, в отличие от товарища, прилично заработав, вернулся в Европу, где до сих пор блистает в дортмундской «Боруссии».
Откуда: Шахтер
Куда: Анжи
Стоимость игрока: 25 млн евро
Статистика в РПЛ: 11 матчей, 1 гол
Титулы в России: -
Виллиан приехал в Россию в расцвете сил, но застал лишь закат амбициозного махачкалинского проекта (Это’О, Лассана Диарра, Жирков, Мбарк Буссуфа и многие другие). Проведя в РПЛ всего полгода и выиграв исторические для «Анжи» бронзовые медали, практически за ту же сумму в 35 млн уехал в «Челси», в составе которого и стал звездой футбольной Европы.
Откуда: Интер
Куда: Анжи
Стоимость игрока: 42 млн евро
Статистика в РПЛ: 53 матча, 25 голов и 13 передач
Титулы в России: -
Трехкратный победитель Лиги чемпионов приехал в «Анжи», чтобы стать здесь главной звездой. Он не только руководил футболистами на поле, но и был неформальным тренером команды, что привело к конфликту с гордым борцом за справедливость Игорем Денисовым.
Экс-зенитовец рассказывал, что камерунец был в «Анжи» едва ли не царем – ходил с охраной, требовал извинений, если что-то не нравилось, ему носили бутсы. А когда уводили Гуса Хиддинка, в открытую призывал не слушать его сменщика бывшего ассистента Алекса Фергюсона Рене Меленстена.
Несмотря на неспортивные претензии, Это’О много забивал, ярко праздновал голы (однажды надел на голову фуражку, снятую с полицейского), принял участие в победе над «Ливерпулем» (1:0), выиграл с командой бронзу и уехал с «Орденом за заслуги перед Республикой Дагестан» в чемодане.
К сожалению, несмотря на удачный трансфер («Анжи» он достался «всего» за 27 млн), заработать на нем россиянам не удалось. В «Челси» он уехал вместе с Виллианом, только совершенно бесплатно. Затем в его карьере были «Эвертон», «Сампдория», «Антальяспор», «Коньяспор» и «Катар Спортс Клаб», и только в Анталии он задержался дольше, чем на год. Завершил карьеру в сентябре прошлого года.
Откуда: Рома
Куда: Зенит
Стоимость игрока: 13 млн евро
Статистика в РПЛ: 43 матча, 7 голов и 10 передач
Титулы в России: чемпион
Один из самых неоднозначных со спортивной, но очень выгодный с финансовой точки трансфер «Зенита». Питерцы заплатили «Роме» за Паредеса почти в два раза больше его ожидаемой стоимости, а через полтора года сумели продать «ПСЖ» почти в два раза дороже, чем в него было вложено.
При этом на футбольном поле аргентинскому опорнику в полной мере раскрыться не удалось. В каждом его действии был виден высокий уровень мастерства, умения читать игру и прекрасно видеть поле, но в борьбу он вступал неохотно и плохо возвращался назад.
В России Паредес быстро заскучал и при первой возможности прямо по ходу чемпионского сезона сбежал в Париж. Без него Сергею Семаку наконец удалось найти баланс в центре поля и уверенно выиграть золото. Леандро же получил свою медаль, попивая вино в ресторане с видом на Эйфелеву башню.
Откуда: Порту
Куда: Зенит
Стоимость игрока: 18 млн евро
Статистика в РПЛ: 71 матч, 1 гол и 1 передача
Титулы в России: чемпион (2) и обладатель Суперкубка
Как и Халк двумя годами позже, защитник перебрался на берега Невы в звании лучшего футболиста года в Португалии, но оставил неоднозначное впечатление. С одной стороны, он был столпом дважды выигравшего чемпионат России «Зенита», на внутренней арене могучими плечами отбрасывал соперников и вообще был очень грозен.
С другой, часто ошибался, плохо выбирал позицию, собрал коллекцию из 33 желтых карточек (в 101 матче). И был участником таких памятных поражений, как 1:2 в Никосии от АПОЭЛа, 0:3 от «Малаги» (оба – в Лиге чемпионов), 0:2 от «Осера» (в квалификации Лиги Европы) и 0:3 от «Твенте» (в 1/8 финала Лиги Европы). В общем Алвеш далеко не самый надеждный защитник в истории «Зенита». Показательно, что спустя три года он был продан «Фенербахче» всего за 6,5 млн.
Впоследствии Алвеш запомнился всему миру благодаря промаху в серии послематчевых пенальти в полуфинале Евро-2012 (в финал прошла выигравшая его Испания). Спустя четыре года ему все же удалось стать со сборной чемпионом Европы. Правда, в том турнире он принял участие лишь в одном матче – как раз полуфинале (против Уэльса – 2:0).
Несмотря на то, что в ноябре Алвешу стукнет аж 39 лет, он продолжает играть на высоком уровне – в нынешнем сезоне в составе «Пармы» он провел 21 матч в серии А.
Откуда: Боруссия Д
Куда: Динамо
Стоимость игрока: 13 млн евро
Статистика в РПЛ: 14 матчей, 7 голов и 1 передача
Титулы в России: -
Немецкий нападающий стал самым дорогостоящим приобретением в истории «Динамо». Даже возвращение Александра Кокорина в 2013 году обошлось бело-голубым дешевле (19 млн). В целом, винить Филиппа в неудачах москвичей язык не повернется.
Действуя на позиции второго форварда, он забил в 14 матчах семь мячей. При этом далеко не всегда появлялся в основе, так что правильнее смотреть среднюю результативность: 134 минуты на гол – вполне приличный показатель. Благодаря его дублям «Динамо» обыграло в чемпионате «Ростов» (2:1) и «Локомотив» (2:1), его гол плюс пас в Грозном (3:2) также помогли команде набрать три очка. Отметим, что Филипп очень хорошо исполняет стандарты.
И хотя от футболиста дортмундской «Боруссии» мы как-то ожидали более яркого выступления, Филиппу всего 26 лет. У него еще полно времени, чтобы доказать – «Динамо» не зря рекордно потратилось на его приобретение.
Откуда: Хоффенхайм
Куда: Рубин
Стоимость игрока: 14,5 млн евро
Статистика в РПЛ: 46 матчей, 6 голов, 9 передач
Титулы в России: Кубок и Суперкубок России
По факту, самое бездарное вложение денег в истории РПЛ, хотя в 2010 году так не казалось. Двукратный чемпион России покупал 23-летнего лидера атаки «Хоффенхайма», но тот, выдав яркий перфоманс в игре с «Амкаром» (две результативные передачи), быстро потерялся на поле, а потом еще и получил травму, проведя в первом сезоне всего шесть матчей. Дальше было только хуже – то ангина, то колено, то банальная растренированность.
В январе 2013 года казанцы отправили бразильца на родину, откуда он вернулся еще более квелым, но к тому моменту «Рубин» уже и близко не напоминал ту чемпионскую команду, хотя еще держался в еврокубковой зоне. Поэтому место на поле Карлосу Эдуардо находилось стабильно. В сезоне-2014/15 он даже забил три мяча и сделал четыре результативные передачи, но все же весной 2016-го бесплатно уехал в Бразилию, где и выступал до декабря 2018 года.
Кубок и Суперкубок России так и остались единственными трофеями в его не оправдавшей больших ожиданий карьере.
Откуда: АЗ
Куда: Спартак
Стоимость игрока: 6 млн евро
Статистика в РПЛ: 15 матчей, 1 гол и 3 передачи
Титулы в России: -
Если так пойдет и дальше, голландец встанет в один ряд с Карлосом Эдуардо. «Спартак» приобрел Тила минувшим летом за рекордные для себя 18 млн, потому что его захотел видеть в команде лично президент красно-белых Леонид Федун. Тил ярко стартовал, в компенсированное время принес победу в Самаре (2:1) и проявил себя очень работоспособным футболистом, что в отношении типичного плеймейкера звучит особенно непривычно.
Но звезда Тила быстро погасла – вместе с командой он попал в черную полосу, которая завершилась отставкой Олега Кононова. А при новом тренере Доменико Тедеско Гус лишь трижды вышел в основе в чемпионате России и с каждым матчем смотрелся все более бледно и неуверенно. Не помогли даже зимние сборы. Если учесть, что на позиции центрального атакующего полузащитника ярко раскрылся Зелимхан Бакаев, в данный момент перспективы голландца в «Спартаке» выглядят крайне сомнительно.
Игрок
Гражданство
Откуда
Куда
Сумма трансфера
Хави Гарсия
Испания
Ман Сити
Зенит
16,8
Манише
Португалия
Порту
Динамо
16
Маммана
Аргентина
Лион
Зенит
16
Влашич
Хорватия
Эвертон
ЦСКА
15,7
Барриос
Колумбия
Бока Хуниорс
Зенит
15
Дриусси
Аргентина
Ривер Плейт
Зенит
15
Жирков
Россия
Челси
Анжи
15
Кришито
Италия
Дженоа
Зенит
15
Тимощук
Украина
Шахтер
Зенит
14,5
Джуджак
Венгрия
ПСВ
Анжи
14