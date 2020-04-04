«Набить тату – это больнее, чем тренировки Семина». Смолов – из Виго

Нападающий «Сельты» Федор Смолов около часа общался с Нобелем Арустамяном в прямом эфире инстаграма российского журналиста. Вот фрагменты их беседы.

О КАРАНТИНЕ В ИСПАНИИ

- Сижу три недели на съемной квартире в Виго. Потихоньку схожу с ума… Спрашивал, когда можно улететь в Москву. Но пока никуда нельзя. Даже в Мадрид одного из тренеров «Сельты» не отпустили. Все ждут решения Ла Лиги и властей по поводу карантина.

Встаю, завтракаю, тренируюсь, общаюсь с друзьями, играю в Counter-Strike. Это лучший способ убить время и отвлечься… Разметил тейпом на полу «лестницу» для упражнений. Еще кручу педали на велотренажере. А вот мяч мне подвезти не успели – база закрылась. И выйти на улицу запрещено. Сначала штрафуют, на четвертый раз – тюрьма.

О ПИТАНИИ

- Могу приготовить себе яичницу. А так – заказываю доставку. Хорошо еще, клуб нанял домработницу. Женщина приезжает, помогает по хозяйству. Сказала, что в один из дней в Виго умерло 100 человек. Ужас.

ОБ ИЗУЧЕНИИ ИСПАНСКОГО

- В команде многие хорошо говорят по-английски. Так что проблем с общением нет. Я все равно собирался учить язык, но сейчас лень не позволяет брать онлайн-уроки. Вот закончится карантин, буду практиковать испанский с ребятами.

О СТРАНЕ И ФУТБОЛЕ

- Кайфую от испанского чемпионата. Хотел бы здесь остаться. Страна тоже нравится. Люди доброжелательные. Единственное – не могу привыкнуть к сиесте. Слишком поздно ужин, в девять вечера. Перестроиться после России было непросто.

О МЕСТНОЙ КУХНЕ

- Любимые блюда – омлет с сыром и картофелем, осьминог по-галисийски и хамон. Только в таком виде могу есть свинину. По-другому не употребляю. И «Спартак» тут не при чем – просто не люблю.

О ЧЕМПИОНАТЕ БЕЛОРУССИИ

- Ни одного матча не смотрел. Только результаты. Еще запись видел, как Лукашенко в футбол играет в красно-зеленой форме сборной. Красавчик! Такой ноу-лук пас отдал…

О РАМОСЕ

- Перед матчем с «Реалом», в котором я забил гол, общались с защитником мадридцев Серхио Рамосом. Простой, открытый парень, совсем не такой, каким он кажется многим на поле. Мы познакомились в 2017 году, на товарищеской игре в Питере, обменялись тогда футболками. Потом пересеклись на чемпионате мира. И вот – теперь.

ОБ АСПАСЕ

- Для «Сельты» он Принц. Царь – все-таки Александр Мостовой, был и остается. Его и Карпина здесь по-прежнему тепло вспоминают. Ну а я - Федька из Саратова.

О ТАТУИРОВКАХ И «ЛОКО»

- (На вопрос о том, что больнее – набить очередное тату или тренироваться в «Локомотиве» под руководством Юрия Семина.) Конечно, когда делаешь тату - больнее. Особенно если вокруг соска или на ключице… А по поводу тренировок скажу так. Как бы тяжело ни складывалось у футболиста в команде, футбол – все равно главное. Поэтому тренируешься, в основном, себе в удовольствие. В любой команде. У любого тренера.

О «РЕАЛЕ», «БАРСЕЛОНЕ» И МИРАНЧУКЕ

- Забить «Реалу» было престижно, память на всю жизнь. Но мне больше импонирует стиль «Барселоны». А болею я за «Милан». Думаю, у Лехи Миранчука там получилось бы. По-футбольному он готов. Разве что язык надо подтянуть, чтобы было проще в быту.