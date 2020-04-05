«Скорее всего, Дибала не заражался повторно, а еще не перестал выделять вирус» - Советский спорт
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05 апреля 2020 17:58ФутболГригорьевская Юлия

«Скорее всего, Дибала не заражался повторно, а еще не перестал выделять вирус»

Главный врач тульского «Арсенала» Александр Резепов прокомментировал недавние сообщения о форварде «Ювентуса» Пауло Дибале и его девушке, у которых был якобы снова обнаружен коронавирус.

«КИТАЙСКИЕ УЧЕНЫЕ ВЫДЕЛЯЮТ ДВЕ РАЗНОВИДНОСТИ КОРОНАВИРУСА»

- Мировой футбол продолжает обсуждать повторное заражение Дибалы. Каким образом футболист и его девушка после выписки из больницы снова сдали положительный тест на коронавирус?
- Дело в том, что человек, который переболел коронавирусной инфекцией и излечился от всех симптомов, в течение двух недель может выделять этот вирус! Именно поэтому пациентов часто еще две недели держат в стационаре после выздоровления… Скорее всего, Дибала и его девушка продолжали выделять вирус, вот и сдали положительный тест.

Хотя, конечно, повторные заражения бывают. Но это редкость. В подавляющем большинстве случаев у человека с COVID-19 формируется иммунитет.

- А погрешность при тестировании возможна?
- Она в любом тесте присутствует. Все зависит от забора биоматериала, концентрации вируса. Много нюансов, которые нужно учитывать. Бывают ложно-положительные и ложно-отрицательные тесты. При любой инфекции. В нормальной ситуации врач сопоставляет тестирование с клинической картиной. Иногда анализ приходится несколько раз переделывать, чтобы подтвердить достоверность результатов.

- Мог ли Дибала заразиться другой разновидностью коронавируса? Он же вроде бы постоянно мутирует.
- Китайские ученые выявили две разновидности коронавируса, но они незначительно отличаются друг от друга. Как правило, иммунная система вырабатывает антитела широким веером. Поэтому и заразиться повторно почти невозможно. Так что повторюсь: видимо, COVID-19 не ушел до конца. Ведь даже спустя три недели после симптоматики, когда уже прошел кашель, температура, человек может выделять вирус. В этом кроется опасность распространения инфекции. Даже вроде бы вылечившийся пациент может заразить окружающих.

- Многие врачи говорят о коллективном иммунитете, который важно выработать. Он нас всех спасет?
- Почему при том же гриппе стараются привить пятьдесят процентов населения? Чтобы уменьшить распространение. Люди получают иммунитет и, как правило, не замечают инфекцию. С коронавирусом та же история. Если им переболеют те самые пятьдесят процентов, нагрузка на здравоохранение будет минимальной. Врачи смогут адекватно помогать всем.

«В ИЮНЕ-ИЮЛЕ БУДЕМ ВСПОМИНАТЬ ТЕКУЩУЮ СИТУАЦИЮ КАК СТРАШНЫЙ СОН»

- Допустим, к лету коронавирус уйдет. Может ли он вернуться осенью?
- Такая опасность всегда есть. Но, скорее всего, как и любая вирусная инфекция, COVID-19 затухнет, сохранившись в каких-то очагах. К осени половина жителей Европы и Америки получат иммунитет, поэтому мы не будем опасаться реинфицирования. При этом на коронавирус сезонность особо не влияет. Посмотрите, что происходит в Иране, Эмиратах. Там плюс тридцать градусов, но это не спасает. Да, ультрафиолетовые лучи убивают бактерии, и это важный фактор, однако коронавирус еще вернется.

- Когда в России эпидемия пойдет на спад?
- Нужно примерно шесть недель, чтобы люди либо переболели, либо перестали выделять этот вирус. Уверен, в июне-июле мы будем вспоминать сегодняшнюю ситуацию как страшный сон.

- То есть, чемпионат России будет доигран?
- Однозначно. Ни секунды в этом не сомневаюсь.

- Как вы следите за здоровьем игроков «Арсенала»?
- Мы с ребятами на мобильной связи. Созваниваемся. Все разъехались и находятся в разных городах, так как до 1 мая команду распустили. Все соблюдают строгий карантин, и должны сообщать о малейших симптомах, если они, не дай бог возникнут. А так, лишний раз друг друга не беспокоим.

- В «Арсенале» сдавали тест на коронавирус?
- Нет. Не посчитали это необходимым. У нас никто не выезжал за рубеж и не контактировал с приезжими из Европы.

«Скорее всего, Дибала не заражался повторно, а еще не перестал выделять вирус» Главный врач тульского «Арсенала» Александр Резепов прокомментировал недавние сообщения о форварде «Ювентуса» Пауло Дибале и его девушке, у которых был якобы снова обнаружен коронавирус. 05.04.2020 17:58 Футбол Григорьевская Юлия
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