«Бавария» снова тренируется на поле, Левандовски – в строю (фото) - Советский спорт
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06 апреля 2020 19:30ФутболЗибрак Артем

«Бавария» снова тренируется на поле, Левандовски – в строю (фото)

Несмотря на пандемию коронавируса, утром в понедельник футболисты мюнхенского клуба возобновили общекомандные тренировки.

Согласитесь, это что-то новенькое, от чего в России и Европе (не берем Белоруссию) успели отвыкнуть…

Во время вынужденной паузы игроки «Баварии» занимались у себя дома, поддерживая контакт по конференц-связи. Периодически к ним присоединялись легенды клуба, такие как Арьен Роббен или Бастиан Швайнштайгер. Немецкие СМИ называли это «кибертренировками», от которых клуб не планирует отказываться. Тем не менее, с понедельника возобновились занятия в офлайн-режиме, на естественном зеленом газоне.

Условия были довольно специфичными. Футболисты собирались группами по четыре-пять человек в подземном гараже на территории базы (в том же составе они потом и тренировались), после чего отправлялись переодеваться в отдельные кабинки. Разные группы занимались на разных участках поля. А поесть и принять душ можно было только по возвращении домой.

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Кроме того, во время занятий игроки должны были держать дистанцию не менее полутора метров, так что никаких единоборств за мяч изначально не было предусмотрено. Зато погода порадовала – солнышко, безоблачное небо и +18.

«Испытываешь странные чувства, тренируясь небольшими группами. Но это были прекрасные ощущения. Приятно снова видеть партнеров по команде», – рассказал капитан баварцев Мануэль Нойер.

В занятиях принимал участие Роберт Левандовски, получивший травму колена в февральском матче Лиги чемпионов против «Челси». Также с мячом поработал и защитник Никлас Зюле, восстанавливающийся после разрыва крестообразной связки. Программа тренировки включала разминку, бег, удары по мячу и упражнения на технику.

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Как и следовало ожидать, зрители не допускались. «Чтобы еще больше замедлить распространение пандемии коронавируса, «Бавария» просит болельщиков продолжать следовать указаниям властей и не приезжать на тренировочную базу», – предупредил заранее официальный сайт.

Ожидается, что вслед за «Баварией» к нормальной жизни начнут возвращаться и другие клубы бундеслиги. А сезон может быть возобновлен не ранее 30 апреля. Эту дату определила лига, но понятно, что пауза, скорее всего, затянется. И все же мюнхенцы первыми показали – футбольная жизнь продолжается.

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