«Бавария» снова тренируется на поле, Левандовски – в строю (фото)

Согласитесь, это что-то новенькое, от чего в России и Европе (не берем Белоруссию) успели отвыкнуть…

Во время вынужденной паузы игроки «Баварии» занимались у себя дома, поддерживая контакт по конференц-связи. Периодически к ним присоединялись легенды клуба, такие как Арьен Роббен или Бастиан Швайнштайгер. Немецкие СМИ называли это «кибертренировками», от которых клуб не планирует отказываться. Тем не менее, с понедельника возобновились занятия в офлайн-режиме, на естественном зеленом газоне.

Условия были довольно специфичными. Футболисты собирались группами по четыре-пять человек в подземном гараже на территории базы (в том же составе они потом и тренировались), после чего отправлялись переодеваться в отдельные кабинки. Разные группы занимались на разных участках поля. А поесть и принять душ можно было только по возвращении домой.

Кроме того, во время занятий игроки должны были держать дистанцию не менее полутора метров, так что никаких единоборств за мяч изначально не было предусмотрено. Зато погода порадовала – солнышко, безоблачное небо и +18.

«Испытываешь странные чувства, тренируясь небольшими группами. Но это были прекрасные ощущения. Приятно снова видеть партнеров по команде», – рассказал капитан баварцев Мануэль Нойер.

В занятиях принимал участие Роберт Левандовски, получивший травму колена в февральском матче Лиги чемпионов против «Челси». Также с мячом поработал и защитник Никлас Зюле, восстанавливающийся после разрыва крестообразной связки. Программа тренировки включала разминку, бег, удары по мячу и упражнения на технику.

Как и следовало ожидать, зрители не допускались. «Чтобы еще больше замедлить распространение пандемии коронавируса, «Бавария» просит болельщиков продолжать следовать указаниям властей и не приезжать на тренировочную базу», – предупредил заранее официальный сайт.

Ожидается, что вслед за «Баварией» к нормальной жизни начнут возвращаться и другие клубы бундеслиги. А сезон может быть возобновлен не ранее 30 апреля. Эту дату определила лига, но понятно, что пауза, скорее всего, затянется. И все же мюнхенцы первыми показали – футбольная жизнь продолжается.