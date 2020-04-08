Чанов – об Акинфееве: Когда он закончит? Вспоминаю слова Фила Эспозито…

«СТАТИСТИКА ВРАТАРЯ – ВЕЩЬ УПРЯМАЯ»

- Помните, как познакомились с Игорем? Сразу было понятно, что это будущий вратарь сборной?

- Нет, конечно. Просто были видны его задатки, сильные стороны. Игорю было тогда 14 лет. Но он уже умел читать игру, обладал природной резкостью, трудолюбием. Говорят, хороший вратарь не может быть плохим человеком. Это закон.

- А еще бытует мнение, что все вратари – непростые люди.

- Игорь точно относится к этой категории. Если мы возьмем главные вратарские рекорды в России и СССР, на первом месте везде фамилия Акинфеева. Статистика – вещь упрямая. Есть коэффициент непробиваемости, к примеру. Когда я в «Торпедо» играл, у меня он за сезон был меньше единицы. И когда пошел в «Нефтчи», оказался тем же самым. Для людей это было показательно… Так и у Игоря. Все это не такие простые рекорды. Они доказывают работу вратаря. А она заключается в играх на ноль и отбитых пенальти.

«НАМ ДОСТАВАЛОСЬ, НО ИГОРЬ ПРОДОЛЖАЛ РАБОТАТЬ»

- Некоторые журналисты и болельщики поначалу предвзято относились к Акинфееву. Мол, рост не тот, вес не тот… Но Игорь все равно пробился к славе. В чем его феномен?

- Да, нам тогда доставалось. Мне много высказывали, но мы с Игорем просто продолжали работать. Тут не обойдешься без пословицы: собака лает – караван идет… Игорь все правильно воспринимал, а мне надо было обеспечить нормальный микроклимат внутри вратарского коллектива.

- Сейчас часто общаетесь?

- Постоянно с ним на связи. Когда шел чемпионат, примерно два раза в неделю созванивались. И до игры, и после. Но я стараюсь перед матчем его сильно не беспокоить. После можем поговорить и об ошибках, и о чем-то другом. Я радуюсь, что все ученики, с кем я работал, меня не забывают.

- Сколько Акинфеев еще будет выступать, как думаете?

- Это его дело. Насколько ему позволит здоровье и желание. Как говорил великий хоккеист Фил Эспозито, если ты выходишь на площадку и у тебя нет трепета, волнения и желания, надо заканчивать. Я бы очень хотел, чтобы желание играть у Игоря никогда не проходило. Мне, например, удалось доиграть до 44 лет. Сейчас в футболе много эффективных методик восстановления. Хочу пожелать Игорю богатырского здоровья. Пусть играет, а там видно будет.

«НИКОГДА НЕ ВИДЕЛ У ИГОРЯ ЖЕЛАНИЯ УЕХАТЬ ЗА ГРАНИЦУ»

- Допускаете ли, что он объявит о завершении карьеры так же внезапно, как было с уходом из сборной?

- Никто из нас не может повлиять на его решения. Бывает, люди устают. Или травмы мучают. А Акинфеев в футболе очень давно. И травм он, увы, не избежал.

- Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА. Почему не уехал за границу?

- А что в этом плохого? Значит, его все устраивало в России. Значит, здесь ему было комфортно. Не знаю, было ли у него желание попробовать силы за границей, но я таких стремлений у него ни разу не замечал. И не расспрашивал об этом. В такие вещи лезть не надо.

- Какие матчи Игоря сразу приходят на ум?

- Особняком всегда стоят дерби со «Спартаком», а также кубковые игры: с «Амкаром», с «Динамо», с «Анжи», когда дошло до серии пенальти. Можно вспомнить ничью с «МЮ», матч против Швеции в Москве, когда Игорь при нулевом счете вытащил сумасшедший мяч снизу, а наши потом забили. Про чемпионат мира уже не говорю. Перечислять можно долго.

«ЕСЛИ ОН ПРИНИМАЕТ ЧЕЛОВЕКА, ТО СРАЗУ ДЛЯ НЕГО ОТКРЫВАЕТСЯ»

- Кем видите Акинфеева после окончания карьеры?

- Трудно судить, что он выберет. Но Игорь точно останется достойным человеком и найдет себя, добьется, чего хочет. Это заложено в его характере. Он волевой… Часто слышу про Игоря, что он недоступен, к нему сложно подступится. Людям со стороны – возможно. Но если он принимает человека, то полностью открывается для него. И хорошие друзья у него есть. Сергей Жуков, например. А я не лезу в личную жизнь ребят. Просто радуюсь, что у меня есть такие ученики, как Акинфеев.

- Акинфеев не планирует отдать сына в футбол?

- Не знаю. Но я бы взялся тренировать второго Акинфеева. (Смеется.) Почему нет? От отца к сыну часто переходят какие-то задатки. У меня самого такая семья. Вратарская.

- Академия вратарского мастерства имени Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова в Реутове уже открылась?

- С нами вместе еще Володя Габулов. Его сын приезжал по возможности, тренировался. Уже кого-то направляем. Игорь тоже будет проводить мастер-классы, встречи с учениками. Официально мы пока не открылись – из-за всей этой ситуации с коронавирусом, но в мае наступит ясность. Хотим подготовить полномасштабное открытие. А года через полтора, когда доделаем всю инфраструктуру, начнем функционировать в полном объеме. К счастью, поддержка у нас есть со всех сторон.