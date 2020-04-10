Плач Палыча. Колонка Семина это не просто вздор, это ошибка

Суть колонки или открытого письма Юрия Семина в том, что нельзя ущемлять игроков команды, нельзя сокращать им зарплаты, где счет идет на десятки миллионов рублей, ведь они:

– из бедных семей, – содержат свои семьи сейчас, – занимаются благотворительностью и т.д.

«Страшно далеки они от народа», – в очередной раз уместна цитата Владимира Ленина. В советское время, то, откуда родом сам Юрий Павлович, было принято иногда устраивать спортсменам экскурсии на предприятия, которые они представляли. Торпедовцев водили на ЗИЛ, игроки «Шахтера» спускались в шахту... Смысл таких походов: показать, чем живут и как работают люди в реальном, а не спортивном, в данном случае, футбольном, мире. Заставить некоторых звезд спуститься с небес на Землю.

Не знаю, давно ли Семин и его команда пользовались подвижным составом РЖД, но хотя бы один день пожить жизнью обычного человека, каждый день ездящего на работу в столицу из Подольска или Одинцова, было бы им весьма полезно. Того человека, для которого ежегодное повышение цены на билет на 10 рублей, это удар. Послушали бы они песни отечественных композиторов в исполнении доморощенных музыкантов, приценились бы к носкам «три пары по 100 рублей» и самодельным массажерам. Может тогда что-нибудь и поняли про эту жизнь.

Особенно про нынешнюю жизнь, когда кто-то уже уволен, кто-то на грани увольнения, а у кого-то на глазах рушится свой небольшой бизнес. В это время, само собой, в первую очередь надо поддерживать миллионеров из «Локомотива», как того требует Юрий Павлович. У них же семьи и у многих притом немалые (намек на то, что некоторые легионеры, да и россияне, содержат всю родню).

Правда, немного странно, что надо поддерживать только футболистов «Локомотива» и не надо – игроков ЦСКА и «Спартака», «Зенита» и «Динамо». Те уже пошли на серьезное понижение. При этом благотворительностью, думается, они занимаются не меньше.

«Проверка, господа, она всем нам проверка», – говорил герой Евгения Леонова в фильме «О бедном гусаре...». В «Локомотиве» ее прошли не все. Заметка тренера свидетельствует о том, что клуб серьезно болен. А еще о том, что Семин, похоже, наносит очередной популистский удар в борьбе с руководством клуба за свое место под железнодорожным солнцем. Вот только этот удар, похоже, пришелся не в челюсть противника, а в свою собственную. Ни у болельщиков, которые, сидя дома, понимают глубину катастрофы, ни у руководства РЖД, осознающее серьезность проблем в экономике страны, понимание открытое письмо не найдет.

Найдет только у группы людей, о которых сам Семин еще с 1980-х говорит: «Куда футболиста ни целуй, всюду жопа».