Как дела у россиян, которые продолжают играть в футбол во время пандемии

ОТ УСТИНОВА ДО СЕРДЮКА

В России футбольные соревнования приостановлены минимум до 31 мая. В подавляющем большинстве других стран – тоже. Однако у России, если верить агентству Transfermarkt, насчитывается 613 (!) легионеров, разбросанных по самым разных уголкам планеты – от Монголии до ЮАР. И некоторые продолжают выходить на поле.

Как известно, в Европе футбольный чемпионат на период пандемии не остановила только Белоруссия. Слухи о том, что в минское «Динамо» на условиях аренды перейдут сразу пять ведущих одноклубников из Москвы (включая Максимилиана Филиппа), оказались первоапрельской шуткой, запущенной самими бело-голубыми. Однако россиян в белорусских командах все равно хватает. Их более полусотни, и суммарно они оцениваются рынком в 6,8 миллиона евро.

Самый дорогой – 28-летний защитник «Торпедо-БелАЗ» Виталий Устинов (450 тысяч), прекрасно знакомый нам по выступлениям за «Рубин» и «Ростов». Три матча белорусского чемпионата-2020 он отыграл без замен. А всего на 30 легионеров из России приходится 71 матч, в которых они забили 5 голов. Дважды отличился нападающий «Славии» Никита Мельников (на фото), оформивший дубль в матче с БАТЭ (2:1). Еще три гола пришлись на выступающих за «Слуцк» Артема Сердюка (2) и Сослана Такулова (1) в игре против «Славии» (3:1).

Среди трех появлявшихся на поле российских голкиперов – это Михаил Барановский («Славия»), Александр Фильцов («Смолевичи») и Артем Леонов («Минск») – никому не удалось хотя бы раз отыграть на ноль. А в турнирном плане больше всего может быть доволен уроженец Калининграда Арсений Концедайлов. Его «Энергетик-БГУ» (потерявший зимой лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии-2019 Илью Шкурина, который перешел в ЦСКА) с 9 очка захватил сенсационное единоличное лидерство в турнире-2020.

ТАДЖИКСКИЙ ДЕСАНТ

Далее перенесемся в Таджикистан, где недавно тоже стартовал (правда, в отличие от Белоруссии, без зрителей) новый футбольный сезон. Здесь Россию представляют двое – полузащитники Виктор Свежов («Истиклол») и Сайходжа Мухаммад Шарифи («Худжанд»). У второго из них двойное гражданство, так что пока – не будучи заигранным за сборную Таджикистана – он действительно может считаться россиянином. Но Шарифи не попадает в основу своего клуба. В отличие от Свежова, который начал в стартовом составе матч против «Душанбе-83» (7:0) и успел завоевать первый титул, приняв участие в поединке за Суперкубок Таджикистана (победа 2:1 над «Худжандом»).

В суперкубковой игре Свежов (бывший партнер Александра Кокорина и Федора Смолова по «Динамо» конца 2000-х) отметился победной голевой передачей на 78-й минуте. А вот «Душанбе-83» от него, что удивительно, вообще не пострадал. Семь голов «Истиклола» прошли «мимо» россиянина. В тот день солировали футболисты по фамилии Джалилов. Мунучехр оформил «3+1», Искандар – «0+3», Алишер – «1+0». Что ж, возможно, Свежов отложил свои первые в чемпионате голы и передачи на матч с душанбинским ЦСКА, который пройдет уже 12 апреля.

ЖДЕМ «ТАЙВАНЦА» И «КОРЕЙЦА»

18 апреля должен начаться футбольный сезон в Китае, но в местной суперлиге россияне не представлены. Зато таковой имеется в лиге Тайваня. Это 28-летний защитник клуба «Стил» Алим Зумакулов, уроженец Нальчика, переехавший на остров в январе из монгольского чемпионата. Так вот, первый матч сезона-2020 «Стил» должен провести 12 апреля. По крайней мере, об этом сообщает сайт тайваньской профессиональной лиги. И ни в каких доступных источниках о переносе или отмене 1-го тура не сказано.

А там, глядишь, и корейцы подтянутся. В последние недели за Южной Кореей любители футбола следили, в основном, благодаря полузащитнику «Тоттенхэма» Сон Хын Мину, который отправился на родину проходить службу в армии. Но в этой стране, неплохо проявившей себя в борьбе с пандемией, есть и наш человек. Это 29-летний Станислав Ильюченко, один из лидеров команды «Пхохан Стилерс». Он родился в Калмыкии, но всю профессиональную карьеру провел во второй и третьей немецких бундеслигах, пока в 2019 году не перебрался в корейский чемпионат.