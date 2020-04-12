«Я лежала в постели, а он смотрел футбол». Откровения подруги экс-тренера «Спартака»

«ОН ОКРЕСТИЛ МЕНЯ БЕЛОЙ ВЕДЬМОЙ»

Да-да, 48-летний Эмери, который, напомним, в 2012-м попробовал себя в «Спартаке», до сих пор считает, что его отставка из лондонского «Арсенала» стала следствием частых ссор с Райт. Во всяком так утверждает сама роковая блондинка, чей роман с баскским специалистом продолжался два года. По ее словам, Эмери окрестил ее «белой ведьмой» за то, что она принесла неудачу ему и команде.

А еще она рассказала The Sun, как тренер использовал переводчик Google на свиданиях. И о том, как однажды он всю ночь, которую они провели вместе в одной постели, смотрел одновременно два футбольных матча… «В действительности, я доверяла Унаи и верила, что в один прекрасный день мы поженимся, потом заведем детей, - призналась Райт. - Я считала его истинным джентльменом и семейным человеком. Но, в конце концов, осознала, что он никогда и не думал о серьезных отношениях. Он просто к ним не готов».

Саша порвала с Эмери в сентябре прошлого года, а спустя два месяца его попросили из «Арсенала» после ужасающей серии неудач в АПЛ. Когда они встретились в декабре, он повесил на нее всех собак за свой провал. Сказал, что неприятности начались именно в тот день, когда они расстались. Мол, он был настолько шокирован, что не мог собраться с мыслями – и упустил бразды правления коллективом.

«БИЗНЕСМЕН ИЗ СФЕРЫ СПОРТА»

А начиналось все словно в сказке. Саша и Унаи познакомились вскоре после его назначения в «Арсенал» в 2018 году. При этом новая пассия любвеобильного Эмери (можно вспомнить, как в Москве тогдашнего главного тренера «Спартака» застукали целующимся с незнакомой женщиной в ночном клубе, при этом ) понятия не имела, кто он такой, потому что вообще не следила за футболом.

Эмери не сразу раскрыл карты, представившись «бизнесменом из сферы спорта». И объяснив ужасное знание английского тем, что недавно приехал из Испании. К слову, язык он так и не выучил, оставаясь все два года работы в АПЛ объектом для шуток британской прессы. Но Саша быстро раскусила, что это не «простой бизнесмен». На первом же свидании в ресторане она обратила внимания на то, как охотно работники заведения пустили их в зал, который уже закрыли для обычных посетителей.

Тогда-то Эмери впервые и воспользовалсяGoogle-переводчиком, чем изрядно повеселил Сащу. И тут же предложил ей стать «его персональным репетитором английского». Чувство юмора было оценено по достоинству. Завязался красивый роман.

От регулярных ужинов в ресторанах Северного Лондона (где базируется «Арсенал») пара перешла к встречам в доме Эмери, где Саша в полной мере ощутила футбольную страсть возлюбленного. Тот продолжал смотреть матчи, даже находясь с ней в постели. «Он не покупал мне подарков, но они и не были нужны, я не нуждаюсь в деньгах, - продолжила Райт. – Мне нравилось проводить с ним время, эти сказочные праздники, уик-энды, но футбол… Он стал быстро надоедать».

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАЗРЫВ

Кстати, у Эмери есть сын. Саше он сказал, что расстался со своей женой Луизой шесть лет назад. Однако Унаи продолжал скрывать свои новые отношения. «При встрече с друзьями он никогда не представил бы меня своей девушкой, если бы кто-то попытался сделать наше совместное фото, это взбесило бы его, - уточнила Райт. – На людях он держался со мной напряженно, нервничал, и только, оказавшись с глазу на глаз в уединенном месте, начинал целовать и обнимать».

А в начале прошлой осени один знакомый показал Саше газетную заметку, в которой рассказывалось о совместном путешествии Эмери с женой на самолете. На следующий день Райт потребовала объяснений – и они последовали. Унаи уверял, что журналисты все перепутали. И рядом с ним в самолете была не Луиза, а жена брата, с которым они по делам летели в Испанию.

И все же в сентябре Райт поставила вопрос ребром: либо Эмери афиширует отношения, либо в их продолжении нет никакого смысла. Он предложил не торопиться, потому что ему, дескать, нужно все обдумать. Но Саша была непреклонна.

Ну а потом была попытка воссоединиться. Те самые обвинения в неудачах «Арсенала». И окончательный разрыв, который Саша подытожила такими словами: «Я больше никогда не хочу видеть тебя в своей жизни».

Белая ведьма покинула безработного тренера навсегда.