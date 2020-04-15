Фарфан, Панарин, Смолов: спортсмены в условиях мутации - Советский спорт
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15 апреля 2020 14:30ФутболЛукачи Анастасия

Фарфан, Панарин, Смолов: спортсмены в условиях мутации

Наш автор объясняет, почему она с нетерпением ждет выхода мемуаров Федора Смолова.

Юмор у спортсменов специфический, не всем понятный. Но они вновь и вновь совершают поступки, которые только им кажутся «юморными».

Продолжаем наблюдать – и не без интереса – за мутациями сознания наших спортсменов в реалиях пандемии. Теперь настала очередь шутников. Рисковые и принципиальные ребята были на прошлой неделе – теперь пришло время юмористов. И правда, как в такие времена прожить без хорошей шутки? Именно так, по всей видимости рассудили один известный легионер-футболист в России и один известный российский хоккеист в Америке. И оба «спалились» в социальных сетях. Ничему людей истории с Дмитрием Тарасовым не учат.

Первым попробовать себя в жанре «стендап» решил нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан. Для своего прямого эфира в инстаграме он придумал следующую шутку, цитируем: «Пусть делают, что хотят, но не трогают мои деньги». И это после того как руководство и футболисты, потолкавшись, скандально, но пришли к мировому соглашению о 40-процентном сокращении зарплат. 35-летний Фарфан, у которого летом заканчивается контракт с «Локомотивом», конечно, очень расстроился, что у публики, которая наблюдала за его выступлением, не оказалось чувства юмора.

Затем эстафетную палочку по части коронавирусного юмора перехватил совсем уж неожиданный персонаж для подобных историй, спортсмен, который многими своими фанатами воспринимается исключительно как «парень из соседнего двора» Артемий Панарин. Ну и ладно, с одной стороны, что в разгар мирового кризиса, вызванного covid-19, нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» разместил в своем инстаграме фото бутербродов с черной икрой. Каждый по-своему борется с тяготами самоизоляции. Но вот желание поюморить на тему пропуска следующего сезона, если ему сократят зарплату, и руководство клуба, и подписчики Панарина восприняли уже не так лояльно. Так что, господа-спортсмены, возьмите на заметку: шутки про деньги не смешные и уже мало где и у кого заходят.

А теперь о серьезном. Федор Смолов пожертвовал один миллион рублей на закупку для врачей «скорой помощи» масок, респираторов и бактерицидных ламп. Благородный поступок. Который, правда, сразу вызвал жесткую полемику. Ведь всем нам хочется надеяться, что не только Федор вносит посильный вклад в борьбу со страшным вирусом. Вернее, мы даже уверены, что есть и другие спортсмены, не менее ответственные, но более, скажем так, тихие, которым как-то неудобно озвучивать точные цифры. Особенно, на фоне сообщений о том, что ты подал жалобу на решение Московского городского суда об отмене взыскания со страховой компании на восемь миллионов рублей. Напомним, что Федор Смолов летом 2018 года попал в аварию на своем спорткаре. Футболист не справился с управлением, влетел в ограждение, после чего сбежал с места ДТП. Так что вопрос пока остается открытым: должен ли известный человек сообщать о добрых делах всему миру, причем незамедлительно? Может, расскажи нам Смолов об этом много позже, например в своих мемуарах, мы ни разу не задумались бы, пиар ли это был или искреннее желание помочь. И, кстати, про аварию тоже хотелось бы послушать. Вот, правда, зачем сбегать с места ДТП, если машина все равно оформлена не твое имя?

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