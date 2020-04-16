Футбольная революция в Европе. Прогнозы и реальность

СНАЧАЛА ЧЕМПИОНАТ, ЗАТЕМ КУБОК

Дни идут, пандемии коронавируса не видно ни конца, ни края, даты возобновления футбольного сезона вынужденно переносятся все дальше и дальше, и УЕФА приходится рассматривать все более экстравагантные варианты концовки.

Так, все активнее муссируются слухи о том, что УЕФА совместно с ECA (Ассоциацией европейских клубов) помимо привычной модели завершения национальных турниров – чемпионатов и Кубков – рассматривают вариант, при котором они будут проводиться не параллельно, а последовательно. То есть, в конце июля – начале августа завершатся национальные первенства, а затем будут доиграны кубки.

Это позволит уплотнить график игр в чемпионате и отпустить большую часть команд по домам досрочно.

«ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ» ИЛИ «ФИНАЛ ВОСЬМИ»

С еврокубками еще интереснее. На примере Лиги чемпионов рассматриваются несколько незначительно отличающихся друг от друга вариаций примерно одного и того же сценария – провести четвертьфиналы и полуфиналы в формате одного матча.

С 1/8 финала так сделать по понятным причинам не получится. Во-первых, «Реал», «Ювентус» и «Челси» проиграли первые матчи, но ведь в тот момент им не было нужды убиваться, поскольку впереди маячили ответные поединки. Теперь получится, что они вылетели? Это неспортивно. Во-вторых, «Наполи» и «Барселона» сыграли вничью, поэтому им все равно пришлось бы выйти на поле.

Так что почти наверняка нас в ЛЧ-2019/20 вместо 17 матчей ожидают только 11 (по четыре игры 1/8 и 1/4 финала, два полуфинала, финал). Причем, предлагается провести решающий раунд в одном городе. Расхождения только в деталях – проводить «Финал восьми» или «Финал четырех». В любом случае, ход очень интересный, способный еще больше подогреть интерес к главному еврокубку.

ПЯТЬ ЗАМЕН ВМЕСТО ТРЕХ

Еще одним любопытным временным нововведением может стать увеличение количества замен по ходу матчей. Этот ход иницировал в своем радиовыступлении Клаудио Раньери, обративший внимание на то, что из-за приостановки сезона организмы футболистов выбиваются из привычного цикла, и возобновление турниров, да еще в столь плотном режиме, может негативно сказаться на их здоровье.

Это не противоречит политике ФИФА, заботящейся о безопасности футболистов. Правда, футбольных функционеров беспокоит, что ведущие в счете команды будут пользоваться двумя «лишними» заменами как тактическим оружием, затягивая время. Поэтому не исключено, что нововведение коснется только овертаймов кубковых матчей. Если учесть, что четвертая замена там уже разрешена, предложение Раньери отнюдь не революционно.

БУНДЕСЛИГА МОЖЕТ НАЧАТЬ ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ

Остаются неясными сроки возобновления сезона. Ожидается, что произойдет это не раньше июня, но, например, в Германии чемпионат по-прежнему отложен до конца апреля. Окончательное решение клубы планировали принять в ближайшую пятницу, но на днях перенесли собрание на 23 апреля.

За это время они и бундеслига должны окончательно определиться, можно ли стартовать в мае с расчетом завершить сезон до 30 июня. Сами клубы первой и второй бундеслиг – за возвращение на футбольные поля, потому что это позволит сохранить 750 млн евро доходов от телеправ. В противном случае до возобновления сезона могут дожить не все.

В ближайшее время канцлер Ангела Меркель вместе с кабинетом министров обсудит возможное ослабление ограничений в связи с пандемией, что окажет прямое влияние на готовность клубов продолжить чемпионат. Естественно, и в этом случае зрители на трибуны допущены не будут.

ПРОБЛЕМА ИТАЛИИ – НЕХВАТКА БАЗ

В Италии тоже думают о том, как бы пораньше вернуться в сезон. Рассматривается вариант, при котором футболисты с соблюдением всех необходимых мер предосторожности начнут заниматься небольшими группами в тренировочных центрах, где окажутся под неусыпным вниманием медиков и будут полностью отрезаны от внешнего мира.

Но проблема в том, что лишь половина клубов серии А имеют тренировочные базы, в которых игроки и тренеры могут располагаться в течение длительного периода времени (речь, предположительно, идет о трех месяцах – с учетом возобновления подготовки к оставшейся части сезона). Что уж говорить о командах низших дивизионов…

Замминистра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери достаточно жесток в прогнозах: «Невозможно думать об играх и открытии стадионов, пока продолжается эпидемия». На 15 апреля, по официальной статистике, в Италии было зафиксировано 162 тысячи заражений, а на 37 тысяч выздоровевших пришлась 21 тысяча смертей.

Подобные вопросы обсуждаются и в других чемпионатах. Английские клубы в пятницу проведут очередную видеоконференцию, чтобы попытаться хотя бы приблизительно понять, когда они смогут вернуться в сезон. Ну а в России, напомним, РПЛ приостановила сезон минимум до 31 мая.