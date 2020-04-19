Зачем «Спартаку» вратарь Сельмани? Так он забил столько же, сколько Шюррле (видео) 

Вратарями из Албании сегодня никого не удивишь. Сразу два представителя маленькой балканской страны выступают в серии А. Этрит Бериша с успехом защищает ворота клуба СПАЛ, Томас Стракоша уверенно держит пост первого номера не где-нибудь, а в «Лацио». Во многом благодаря блестящим действиям 25-летнего албанца римляне в сезоне-2019/20 дважды победили со счетом 3:1 «Ювентус» (в Суперкубке и чемпионате).

Дает о себе знать работа в сборной Албании итальянских тренерских штабов: сначала – Джанни Де Бьязи, затем – Кристиана Пануччи, сейчас – Эдоардо Реджи. Эти специалисты навели прочные мосты через Адриатику. Неслучайно тот же Сельмани, которым якобы интересуется «Спартак», с детства болеет за «Ювентус» и считает своим кумиром Джанлуиджи Буффона. И в сегодняшней серии А полно не только вратарей из Албании. Это защитники Элсеид Хюсай («Наполи»), Берат Джимшити («Аталанта»), Кастриот Дермаку («Парма»), полузащитник Эмануэле Ндой («Брешиа»), находящийся в молодежной системе «Юве» нападающий Джакомо Вриони…

Но вернемся к Сельмани. Сейчас 22-летний вратарь принадлежит турецкому клубу «Менеменспор». Его контракт действует до лета 2021 года, рыночная стоимость (после коронавирусного демпинга на «Трансфермаркте») составляет 500 тысяч евро. Для сравнения: ровесник албанца Александр Максименко даже после уценки стоит 8 миллионов, а вечно травмированный Александр Селихов – 2,8 млн. Впрочем, понадобилось же красно-белым прошлым летом покупать у «Ромы» почти за три миллиона «перспективного» Андреа Романьоли, чтобы тот не провел ни одного матча даже за «Спартак-2». Вот и Сельмани вполне может стать участником какой-нибудь странной комбинации (Романьоли, напомним, использовался для завершения трансфера Эсекиэля Понсе).

Пока об этом парне можно сказать только то, что он успел получить несколько вызовов во взрослую сборную, вратарская конкуренция в которой (смотрите выше) – сейчас о-го-го! Большую часть профессиональной карьеры (126 матчей) Гентиан отыграл за малоизвестный клуб «Лачи», выиграв серебро чемпионата и Суперкубок Албании-2015. Последний был завоеван в серии послематчевых пенальти со счетом 8:7. Причем Сельмани тогда не только совершил исторический для клуба сейв (это был первый трофей «Лачи»), но и реализовал один из 11-метровых.

Впрочем, потенциальный спартаковец имеет на счету и голы, забитые в основное время. 11 февраля 2019 года ему доверили пробить пенальти, назначенный на 90-й минуте матча чемпионата против «Скендербеу». Ну а еще раньше – 8 июня 2018 года – Сельмани удачно подключился к угловому и спас молодежной сборной Албании ничью в товарищеской встрече с Белоруссией.

Такой вот вратарь-бомбардир может приехать летом в «Спартак», если турецкие СМИ не врут. И в этом будет хотя бы такая логика. Недавно отвергнутый красно-белыми Андре Шюррле (немецкого чемпиона мира 2014 года не стали выкупать за 8 миллионов у дортмундской «Боруссии») за время аренды в московском клубе успел отличиться столько же, сколько Сельмани – за недолгую вратарскую карьеру. Один раз Шюррле забил в квалификации Лиги Европы (швейцарскому «Туну») и еще один – в РПЛ («Ахмату»). И это в 18 матчах за «Спартак»! У Сельмани на один гол за албанскую молодежку ушло 9 игр…