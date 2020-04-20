Насри пропал в ОАЭ. Это не первое загадочное исчезновение звезд спорта

НАСРИ

Напомним, что же произошло с 32-летним французом, между прочим, бывшим одноклубником Андрея Аршавина по лондонскому «Арсеналу». Бельгийский «Андерлехт», которому сейчас принадлежит Насри, заявил о том, что футболист самовольно улетел в Дубай во время пандемии и перестал выходить на связь. Это дало основание клубу расторгнуть с ветераном контракт. Странно только, почему бельгийцы не слишком озабочены судьбой самого Самира. А вдруг в Эмиратах с ним случилось что-то ужасное?

БЕЗРОДНЫЙ

Наши болельщики наверняка помнят, как некогда один из главных спартаковских талантов, забивавший роскошные мячи в Лиге чемпионов Артем Безродный пропал в середине нулевых. О его исчезновении в ФИФА сообщил азербайджанский клуб «Араз». Потом Безродного вместе с другом якобы нашли пьяными на кладбище. Но в большой футбол имевший проблемы с наркотиками и алкоголем футболист так и не вернулся. Безродный выступал за различные любительские клубы, а осенью 2016-го скончался по дороге домой с утренней пробежки. Ему было 37.

РАЙТ

А вот жуткая история из НБА. Баскетболист Лорензо Райт (13 сезонов в сильнейшей лиге мира) пропал в июле 2010 года. Последний раз его видели выходящим из дома бывшей супруги. Спустя девять лет та созналась в участии в убийстве Райта, за что получила 30 лет тюрьмы. Тело баскетболиста нашли еще 2010-м, в одном из лесопарков.

КАМЕРУНСКИЕ ОЛИМПИЙЦЫ

Этот случай – скорее комичный. Во время Игр-2012 в Лондоне из олимпийской деревни внезапно исчезли сразу семь камерунских атлетов – пять боксеров, пловец и футболист. Сначала на пропажу никто не обратил внимания. Причиной побега стало нежелание возвращаться в Камерун, где разрастался экономический кризис. Позже беглецы публиковали свои фото в соцсетях. Но их местонахождение до сих пор неизвестно. Они разбрелись по всей Европе.

БИЗОН ДИЛ

Бывший партнер Майкла Джордана по чемпионскому «Чикаго»-1997 попал в НБА под своим настоящим именем – Брайана Уильямса. Однако в 1998-м баскетболист стал называть себя «Бизон Дил», подчеркивая свою связь с коренным населением США. Парень всегда был себе на уме. И очередной раз удивил всех, завершив карьеру в 30 лет в полном расцвете сил. Затем Бизон ударился в путешествия, изъездив пол-мира. В 2002-м он вместе со своей девушкой Серены и братом Майлзом решил устроить круиз на яхте по Тихому океану. Больше его не видели. А вот брат вскоре обнаружился. ФБР обвинило его в убийстве Дила и Серены, останки которых, скорее всего, до сих пор покоятся на дне в районе Таити. Правда, убийца в преступлении не сознался. И сам добровольно ушел из жизни в 2002-м, приняв смертельную дозу инсулина.

КОБОЗЕВ

Российский боксер-профессионал Сергей Кобозев потерпел всего 1 поражение в 23 боях. В его послужном списке значится победа над самим Джоном Руисом… Увы, спортсмен прожил всего 31 год. Роковой для него стала параллельная работа вышибалой в одном из русских ресторанов Нью-Йорка. В ноябре 1995 года он вступился за выступавшего в клубе музыканта, за что впоследствии заплатил жизнью. Спустя три дня его похитила мафия. Перед смертью Кобозеву сломали шею, а его тело закопали в саду. Останки боксера были обнаружены лишь в 1999-м. Один из убийц получил пожизненный срок.

МАКФЕРСОН

Выбранный на драфте-1984 под общим 20-м номером защитник Данкан Макферсон так и не провел ни одного матча в НХЛ. В 1989-м канадец отправился в Европу по приглашению хоккейной лиги в Шотландии. В рамках своей «командировки» 23-летний Макферсон решил покататься на лыжах в Австрийских Альпах. Там-то его и видели живым последний раз. Лишь спустя 14 лет замерзшее тело Данкана обнаружили в одной из расселин. А до этого многие считали его похищенным спецслужбами. Ведь он сам, в разговорах с друзьями, якобы говорил о поступившем ему предложении стать агентом ЦРУ.

ФИННЕРТИ

Игрок в американский футбол Каллен Финнерти исчез в мае 2013 года. 30-летний спортсмен ушел на рыбалку в Мичигане и не вернулся. Вскоре его бездыханное тело без признаков насилия обнаружили в лесу. Согласно вскрытию, смерть наступила в результате приступа энцефалопатии (болезни головного мозга) в сочетании с принятым Финнерти препаратом оксикодон, который спровоцировал рвоту. По сути, спортсмен захлебнулся, не контролируя самого себя, когда начал вдыхать собственные выделения.

Бывает и такое… Будем верить, что с Насри все будет хорошо.