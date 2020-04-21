«Самоизоляция могла усугубить проблемы с сердцем». Эксперт – о смерти Самохвалова

– Уже известно, что у Самохвалова были проблемы с сердцем. Вроде бы футболист «Казанки» даже подписал специальную бумагу, приняв на себя риски, связанные со здоровьем. Что обо всем этом думаете?

– Это страшная трагедия. Молодой парень, которому жить и жить… Здесь надо разбираться. Винить никого заранее не следует. Конечно, будет анатомическое исследование, чтобы выяснить причины. И после этого мы сможем о чем-то говорить. Например, об изменениях в организме, которые могли иметь место.

Я так понимаю, сердечно-сосудистые проблемы были у него с момента рождения. Возможно, был какой-то порок… Всем нашим спортсменам надо думать о постоянном динамическом наблюдении за здоровьем. Это всем очередной урок. Если есть какие-то изменения, надо бегом бежать к спортивным врачам, и пусть они тебя проверяют в диспансере, допускают к соревнованиям или не допускают, лечат. Далеко не всем природа дала отличное здоровье.

– Но в «Локомотиве» знали о его проблемах, раз Самохвалов подписал бумагу.

– Понимаете, молодость гонит футболиста вперед. Ему хочется завоевать свои вершины, порой не обращая внимания на рекомендации. А сердце порой не дает. Это назидание всем… Повторюсь, не надо сейчас винить клуб, еще кого-то. Случилась трагедия для всего футбола. Даже мадридский «Реал» принес соболезнования семье игрока и «Локомотиву».

– Мог ли усугубить проблемы Самохвалова режим самоизоляции?

– Думаю, это могло сказаться. Нагрузки в последние дни были не те, которые до этого давал тренерский штаб «Казанки». Возможно, парень именно в понедельник взял слишком большой для себя объем. Мы же не знаем точно, что он делал, в каком режиме работал… Этот карантин добром не кончится! Люди уже не могут сидеть в квартирах. За продуктами выйти невозможно. А тут молодой парень, которому взяли и связали крылья. Организм же требует выплеска энергии.

Его же никто не контролировал. Возможно, начал прыгать, скакать. Вот тебе и риск перегрузить сердце сверх нормы. А что касается этих справок… Считаю, спортивным центрам надо дать строжайшее предписание под большой печатью всех футболистов тщательно обследовать. Без каких либо поблажек. Если есть какая-то заковырка – срочно ставить человека на красный карандаш, сразу сообщать родителям, сообщать в школу, тренерскому штабу. Надо бить в колокола, что у мальчика есть изменения в каком-то органе, и категорически запрещать нагрузки.

– В вашей практике встречались игроки с подобными проблемами?

– Избави бог. У меня такого не было. Не хочу терять ребят. Для меня это была бы личная трагедия. Я сторонник строгого медицинского контроля с пяти-шести лет, когда ребенок только начинает обследоваться в спортивных центрах. И впоследствии необходимо круглогодичное обследование. Жизнью человека рисковать нельзя.