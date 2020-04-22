Негодяй Корадо, не забудем и не простим. Рейтинг судей-русофобов

Мы решили вспомнить главные судейские скандалы, жертвами которых пали наши клубы и сборная. И начнем с того самого матча 27-летней давности, судьбу которого предрешил португальский «злой гений России».

Жорже КОРОАДУ (Португалия)

22 апреля 1993 года. 1/2 финала Кубка кубков. Ответный матч. «Антверпен» - «Спартак» - 3:1

Автору этой заметки посчастливилось лично присутствовать на трех домашних матчах красно-белых в том розыгрыше уже не существующего ныне еврокубка. Все началось для команды Олега Романцева с люксембургского «Авенира», игру против которого я вживую не видел. А вот встречи с «Ливерпулем» (в 1/8 финала), «Фейенордом» (1/4) и «Антверпеном» посетить удалось.

Матч с англичанами заслуживает отдельной колонки, про игру с голландцами мы уже рассказывали. Но сейчас перейдем к противостоянию с бельгийцами, которых дома тот великолепный «Спартак» победил с минимальным счетом благодаря голу Андрея Пятницкого.

Ну а потом был тот самый ответный поединок «имени Корадо». Дмитрий Радченко забил легкий мяч в дебюте. Таким образом, «Антверпену» требовались сразу три гола. И я, как сейчас помню, позволил себе немыслимое: не дожидаясь финального свистка, поехал на метро домой. Настолько был уверен в «Спартаке». А приехав, увидел то, что увидел…

Много лет прошло, но с тех пор футбол ни разу не заставлял меня плакать. Тогда же я не просто плакал - скорее выл. Думаю, для любого поклонника красно-белых слово «Корадо» навсегда превратилось в грязное ругательство.

Да, сегодня, задним умом, можно обратить внимание на неуверенные действия защитника Андрея Чернышова в эпизодах с первым и вторым голами хозяев, можно вспомнить промах Пятницкого из выгоднейшей позиции при счете 1:1. Но всем очевидно, что главным событием игры стали пенальти и удаление Виктора Онопко, которыми судья наказал «Спартак» примерно за 12 минут до финального свистка.

Свое решение Корадо (будем называть его так) принимал после «доноса» своего ассистента, остановив игру, когда мяч уже находился далеко за пределами штрафной красно-белых. Помощник продемонстрировал характерное движение рукой с выставленным кулаком. Видимо, имелся в виду толчок. Но во время трансляции он остался за кадром даже на видеоповторах. И если кто-то в штрафной и толкался, то точно не Онопко…

В общем, «Спартак», по всем раскладам обязанный проходить «Антверпен», непостижимым образом лишился первой в своей истории путевки в еврокубковый финал. Болельщики до сих пор ждут этой самой путевки. И неизвестно, когда дождутся. А кто в этом виноват? Правильно – Корадо, будь он неладен.

Серж МУМЕНТАЛЕР (Швейцария)

20 марта 1996 года. 1/4 финала Лиги чемпионов. Ответный матч. «Спартак» - «Нант» - 2:2

Редиска Корадо пребывал в гордом одиночестве ровно три года. Пока «Спартак», феерически проведя групповую стадию ЛЧ (6 побед в 6 матчах), не вышел в четвертьфинал главного еврокубка на «Нант».

Это была уже весенняя стадия турнира. В межсезонье красно-белые потеряли трех ключевых футболистов: Василий Кульков и Сергей Юран отправились в английский клуб, название которого даже как-то стыдно произносить, Станислав Черчесов вернулся из аренды в дрезденское «Динамо». И учитывая проблемы с коленом Ильи Цымбаларя, выезда команды во Францию болельщики опасались.

Там команда Романцева еще легко отделалась – 0:2. Зато в ответной игре на стадионе «Локомотив» по-настоящему озверел Юрий Никифоров. Особенно жесток был его первый гол в ворота «Нанта», да и второй хорошо зашел. При этом с трибуны, на которой я, опять же, присутствовал, было прекрасно видно, как швейцарский судья Мументалер дважды не ставил «на точку» после очевидных фолов на Валерии Кечинове и Сергее Нагорняке.

Особенно прекрасен был первый из эпизодов. Кечинов, находясь на левом фланге, с места улетал от двоих оппонента, но держался на ногах до тех пор, пока не оказался в штрафной. Толчок в спину? Нет, судья ничего не увидел…

Ну а «Спартак» в какой-то момент просто встал, ибо гонять по полю на максималке 90 минут невозможно, и Николя Уэдек довольно легко оформил дубль. Я ушел со стадиона после первого ответного мяча французов. О втором узнал уже возле метро «Черкизовская». По такой игре и по такому судейству даже счет 2:1 звучал приговором. Серж Мументалер, мы тебя помним и никогда не забудем!

Вацлав КРОНДЛ (Чехия)

10 сентября 1997 года. Отбор к ЧМ-1998. Болгария – Россия - 1:0

Старина Вацлав превзошел Корадо и Мументалера вместе взятых. Те били точечно и по клубам, а чех молотил очередью на федеральном уровне. Во многом, это поражение оставило нашу команду без прямой путевки на ЧМ, отправив в почти безнадежные стыки с Италией.

А сейчас просто насладитесь этой нарезкой и выберите самый адский из не назначенных Крондлом пенальти в болгарские ворота. Эпизоды с тремя Игорями - Колывановым, Симутенковым и Яновским – это просто жуть. Вацлав решительно не желал фиксировать фолы на футболистах по имени Игорь.

«Матч обслуживает молодой немец Маркус Мерк. Не путать с пожилым чехом Крондлом» - эта гениальная фраза Василия Уткина во время одного из эфиров, кажется, Лиги чемпионов, с нами навсегда. Круче не скажешь. Помним тебя, Вацлав!

Марио ВАН ДЕР ЭНДЕ (Голландия)

22 августа 2001 года. Квалификация Лиги чемпионов. Ответный матч. «Тироль» - «Локомотив» - 0:1

«Достижения» голландца, который ошибочно не удалил Руслана Пименова в том матче в Австрии, кажутся на фоне Корадо и Крондла невинной игрой «в крысу». Скорее стоит пожурить господ из УЕФА, которые не смогли придумать ничего лучше переигровки. «Локомотив» в повторной встрече уступил 0:1, но все равно прошел дальше благодаря домашней победе в Раменском со счетом 3:1. Помните дичайший гол Сергея Игнашевича?

Юрий Семин по итогам переигровки размахивал кулаками, а Руслан Нигматуллин еще по ходу матча - руками. Посмотрите и насладитесь. Это, правда, было очень круто.

Грэм ПОЛ (Англия)

1 сентября 2001 года. Отбор к ЧМ-2002. Словения – Россия – 2:1

Стоит «приветствовать» и решение англичанина Грэма Пола в памятном гостевом матче со словенцами (не в Мариборе при Гусе Хиддинке, а за восемь лет до этого). Если внимательно присмотреться к эпизоду, можно увидеть задержку со стороны Вячеслава Даева. Но ставить такие пенальти в концовке при равном счете? Сомнительная история. И спустя восемь лет Пол публично признал ошибку и даже попросил прощения. В конце концов, никаких глобальных потерь от этого решения россияне не понесли, успешно завершив отбор к чемпионату в Японии и Корее, где сыграли откровенно слабо.

Лусилиу БАТИШТА

10 марта 2004 года. 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответный матч. «Монако» - «Локомотив» - 1:0

Спустя 11 лет после «подвига Корадо» португальский след снова напомнил о себе. Теперь бардак был устроен в плей-офф главного еврокубка, который начался для «Локомотива» обнадеживающей домашней победой над будущим финалистом турнира – «Монако» (2:1). В Монте-Карло Батишта уже к 22-й минуте оставил команду Семина в меньшинстве, изгнав с поля Дмитрия Лоськова за две желтые карточки. Ну не беспредел? А ведь до этого португалец еще и пенальти в ворота москвичей поставил. Пусть он и не был реализован Дадо Пршо. Как бы то ни было, во втором тайме все тот же Пршо забил – и «Локо» остался за бортом исторического четвертьфинала.

Рене ТЕММИНК (Голландия)

26 августа 2005 года. Суперкубок УЕФА. «Ливерпуль» - ЦСКА – 3:1

Менее года спустя на все том же стадионе в Монако в самый неподходящий момент изволил «накосячить» очередной голландец (привет ван дер Энде). ЦСКА не просто бился с «Ливерпулем» на равных, а вел в счете до 82-й минуты. И тогда Темминк не увидел, как мяч после отчаянного подката Игнашевича сочно вонзился в руку Джибриля Сиссе, что позволило французу спокойно поразить уже пустые ворота.

Если бы не этот судейский ляп, России, скорее всего, не пришлось бы ждать первого триуфма в Суперкубке до 2008 года, когда этот трофей завоевал «Зенит». Впрочем, в эпизоде с голом Сиссе львиную долю претензий следовало бы переадресовать ассистенту Темминка, который не мог не видеть явного нарушения со стороны будущего форварда «Кубани».